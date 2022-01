Bosacki: zacząłem organizować niejawne posiedzenie senackiej komisji ws. Pegasusa

Już zacząłem organizować niejawne posiedzenie senackiej komisji ds. wykorzystywania systemu Pegasus - poinformował w środę przewodniczący komisji senator Marcin Bosacki (KO). Zapowiedział przygotowanie raportu w dwóch częściach, z których jedna będzie niejawna i ma być przekazana marszałkowi Senatu.

We wtorek na pytania członków senackiej komisji nadzwyczajnej ds. przypadków nielegalnej inwigilacji przy użyciu systemu Pegasus odpowiadali prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś, były szef NIK, senator Krzysztof Kwiatkowski (niez.) i doradca w Departamencie Administracji Publicznej NIK Marek Bieńkowski. Kolejne posiedzenie senackiej komisji odbędzie się w środę. Komisja ma wysłuchać senatora Krzysztofa Brejzę (KO) oraz troje ekspertów z polskich uczelni.

Bosacki pytany w Polsat News, czy komisja bez uprawnień śledczych nie będzie "tylko trochę poszerzonym klubem dyskusyjnym o sprawie Pegasus" i na koniec jej prac "nie będzie twardego dowodu", ocenił, że "dwa dni prac komisji pokazały, że potrafimy dochodzić do prawdy".

"Nie mówię, że dojdziemy do całej prawdy bez uprawnień śledczych" - zaznaczył Bosacki. Wskazał jednak na nowe okoliczności i możliwości weryfikacji tajnych dokumentów. Zapowiedział też przygotowanie raportu komisji w dwóch częściach - jawnej i niejawnej, dla marszałka Senatu.

"Na przykład wczoraj były szef, czy nadzorca kontrolerów w tej sprawie generał Marek Bieńkowski, i zresztą szef Policji za czasów pierwszych rządów PiS-u, w latach 2005-2007, oraz były ówczesny szef NIK Krzysztof Kwiatkowski powiedzieli nam, że część informacji, które posiadają jest objęta klauzulą tajności, i że mogą nam je przekazać te (dokumenty) dotyczące CBA" - podkreślił senator. Zwrócił uwagę, że tajne dokumenty mogą być omawiane tylko na posiedzeniu niejawnym i zapowiedział, że odbędzie się ono za kilka tygodni.

"Już zacząłem organizować takie (niejawne) posiedzenie. Wszyscy senatorowie, wszyscy parlamentarzyści mają takie dopuszczenie do prawie najwyższego szczebla tajemnic służbowych i państwowych, czyli do szczebla +tajne+. Myślę, że w ciągu dwóch, trzech tygodni takie niejawne posiedzenie komisji zorganizujemy, i my będziemy mieli wiedzę" - powiedział Bosacki.

"Prawdopodobnie nasz ostateczny raport będzie się składał z dwóch części: jawnej - publicznej i niejawnej, którą przedstawimy marszałkowi Senatu, bo to Senat nas powołał i dął nam cele, które mamy osiągnąć, (czyli) dojście do prawdy, stwierdzenie, czy to miało wpływ na wybory w 2019 roku oraz - a to jest bardzo ważne i wszyscy o tym mówią - określenie nowych norm prawnych kontroli nad służbami (specjalnymi)" - oświadczył szef nadzwyczajnej komisji senackiej.

Na środę senacka komisja zaplanowała wysłuchanie senatora KO Krzysztofa Brejzy, a w przyszłym tygodniu adwokata Romana Giertycha i prokurator Ewę Wrzosek.

W poniedziałek komisja wysłuchała dwóch specjalistów z działającej przy Uniwersytecie w Toronto grupy Citizen Lab. To właśnie ten ośrodek jako pierwszy ustalił, że system Pegasus miał być używany wobec m.in. senatora Brejzy, mecenasa Giertycha i prokurator Wrzosek. Ekspe1rci zapewniali, że posiadają dowody kryminalistyczne potwierdzające, iż z telefonu senatora Brejzy zostały wykradzione dane. "Jesteśmy przekonani, że senator był monitorowany w bardzo szeroki sposób" - mówili badacze.

Według amerykańskiej agencji prasowej Associated Press, powołującej się na ustalenia Citizen Lab, za pomocą oprogramowania Pegasus inwigilowany był właśnie Brejza, a także adwokat Roman Giertych i prokurator Ewa Wrzosek. Według Citizen Lab do telefonu Krzysztofa Brejzy miano się włamać 33 razy w okresie od 26 kwietnia 2019 r. do 23 października 2019 r. Polityk był wówczas szefem sztabu KO przed wyborami parlamentarnymi.

The Citizen Lab podaje, że wsparcie finansowe dla jego badań pochodzi m. in. z Kanadyjskiego Centrum Badań nad Globalnym Bezpieczeństwem oraz Kanadyjskiej Rady Badań Nauk Społecznych i Humanistycznych, a także Fundacji Forda, Fundacji Hewletta i Fundacji Open Society, powołanej do życia przez finansistę George'a Sorosa.

Senacka komisja nie ma uprawnień śledczych jak komisja śledcza, którą może powołać Sejm. Szef tej komisji Marcin Bosacki zapowiadał, że choć Senat nie ma uprawnień śledczych, to komisja będzie wzywać przedstawicieli organów państwowych zajmujących się służbami specjalnymi. Oprócz przedstawicieli instytucji państwowych, komisja zamierza wzywać ekspertów, prawników i specjalistów od działań służb.