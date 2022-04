Bosacki: zwołuję komisję ds. Pegasusa, by wysłuchać Andrzeja Malinowskiego

Za tydzień zwołuję posiedzenie nadzwyczajnej komisji senackiej ds. inwigilacji Pegasusem, by wysłuchać prezydenta Pracodawców RP Andrzeja Malinowskiego - poinformował w środę szef komisji, senator Marcin Bosacki (KO).

"Dobra rozmowa z szefem komisji ds. Pegasus Parlamentu Europejskiego Jeroenem Lenaersem. Nasze komisje będą współdziałać. Komisję polskiego Senatu zwołuję za tydzień, by wysłuchać p. A Malinowskiego, atakowanego Pegasusem, gdy był członkiem Komisji Trójstronnej, organu konstytucyjnego. Poważna rzecz" - napisał Bosacki w środę na Twitterze szef nadzwyczajnej komisji senackiej ds. inwigilacji Marcin Bosacki (KO).

We wtorek odbyło się pierwsze posiedzenie nowej komisji śledczej Parlamentu Europejskiego ds. wykorzystania Pegasusa i innych programów szpiegujących. Przewodniczącym komisji został Jeroen Lenaers z Europejskiej Partii Ludowej.

Według doniesień medialnych, eksperci z Citizen Lab ustalili, że programem Pegasus inwigilowany był prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski.

Senacka komisja nadzwyczajna w sprawie Pegasusa działa od połowy stycznia, nie posiada jednak uprawnień śledczych. Powołanie komisji to pokłosie ustaleń działającej przy Uniwersytecie w Toronto grupy Citizen Lab. Podała ona, że za pomocą opracowanego przez izraelską spółkę NSO Group oprogramowania Pegasus byli inwigilowani mec. Roman Giertych, prokurator Ewa Wrzosek i senator KO Krzysztof Brejza. Do telefonu polityka miano się włamać 33 razy w okresie od 26 kwietnia 2019 r. do 23 października 2019 r., gdy był on szefem sztabu KO przed wyborami parlamentarnymi.

Później Agencja Associated Press poinformowała, że według Citizen Lab mieli być szpiegowani przy użyciu programu Pegasus także lider AgroUnii Michał Kołodziejczak i Tomasz Szwejgiert - współautor książki o szefie resortu spraw wewnętrznych i administracji, byłym szefie CBA Mariuszu Kamińskim.

Ostatni raz komisja obradowała 23 lutego - wtedy wysłuchani zostali gen. Piotr Pytel i prof. Andrzej Zoll.