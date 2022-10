Bosak (Konfederacja): albo eurokraci zaczną Polsce wypłacać środki, albo trzeba wstrzymać zapłatę składki unijnej

Albo eurokraci pójdą po rozum do głowy i zaczną normalnie Polsce środki wypłacać, albo należy wstrzymać zapłatę nie tylko składki unijnej, ale też wycofać się z systemu ETS; oczekujemy od rządu natychmiastowych wyjaśnień - oświadczył w poniedziałek poseł Konfederacji Krzysztof Bosak.

"Rzeczpospolita" napisała w poniedziałek, że oprócz wstrzymania środków na Krajowy Plan Odbudowy (24 mld euro dotacji i 12 mld euro pożyczek z unijnego funduszu na odbudowę gospodarczą po pandemii), "teraz pod znakiem zapytania stoi też ponad 75 mld euro z tzw. normalnego budżetu w ramach polityki spójności". "Polska może zacząć realizować projekty, bo cztery programy operacyjne zostały już przez KE zaakceptowane, ale nie może liczyć na to, że Komisja opłaci przysłane do Brukseli rachunki" - pisze "Rz".

Cytowany przez "Rzeczpospolitą" Marc Lemaitre, dyrektor generalny ds polityki regionalnej w KE, powiedział w ubiegłym tygodniu na spotkaniu w Brukseli, że "polskie władze same zadeklarowały, że nie wypełniły jednego z podstawowych warunków umożliwiających zwrot pieniędzy, związanego z kartą praw podstawowych". "To horyzontalny warunek, nie dotyczy poszczególnych sektorów, ale całości funduszy. I dopóki on nie będzie wypełniony przez Polskę, płatności nie będą zwracane przez KE. Te rachunki będą czekać" - powiedział Lemaitre.

"Oczekujemy natychmiastowego wyjaśnienia od rządu tej sytuacji. Co to znaczy, że polskie władze same zadeklarowały, że nie wypełniły jednego z podstawowych warunków umożliwiających zwrot pieniędzy - to znaczy horyzontalnego warunku z Karty Praw Podstawowych?" - pytał Bosak podczas konferencji prasowej w Sejmie.

Odnosząc się do określenia "horyzontalny warunek" stwierdził, że "wygląda na to, że to jest nowe słowo klucz". "Obok wcześniej +kamieni milowych+, obok wcześniej +rządów prawa+, teraz będziemy słyszeli o +horyzontalnych warunkach+" - dodał Bosak. Jego zdaniem, "nowe słowa klucze pojawiają się średnio w Polsce co dwa miesiące". "Okazuje się, że cała Polska będzie teraz pracować pod dyktando kolejnych słów kluczy, wynajdowanych przez komisarzy europejskich" - powiedział poseł.

Oświadczył, że Konfederacja oczekuje "wyjaśnień, jakie jest stanowisko polskiego rządu w tej sprawie". "Jeżeli zaś potwierdzi się to, o czym mowa, czyli, że Polsce zostaną wstrzymane te fundusze (...), to oczekujemy od polskiego rządu działań symetrycznych" - powiedział Bosak.

"Dość płaszczenia się przed Brukselą, dość tych cichych, zakulisowych porozumień, dość tych gestów ministra (rozwoju i technologii, Waldemara) Budy, który naciskał na samorządy, żeby same na ochotnika wycofywały się ze swoich prorodzinnych deklaracji tylko na podstawie posądzeń medialnych i ulegały przed presją mediów lewicowych i organizacje LGBT. Czas wstrzymać wypłatę składek unijnych" - powiedział.

"Jeżeli oni obcinają nam fundusze bez żadnych zasad, bez żadnych umów, bez żadnej przewidywalności, trzeba zrobić dokładnie to samo. Nie możemy dłużej tolerować takiego traktowania państwa polskiego; albo na coś się umówiliśmy i obie strony przestrzegają zasad, albo obie strony wymyślają sobie na bieżąco nowe preteksty i wówczas należy zachować się symetrycznie" - powiedział poseł Konfederacji.

Stwierdził też, że "albo eurokraci pójdą po rozum do głowy i zaczną normalnie Polsce środki wypłacać, albo należy wstrzymać nie tylko zapłatę składki unijnej", ale także co przedstawiciele Konfederacji już postulowali, "wycofać się z systemu ETS, (...) czy też należy nie robić tego, co proponował w 2020 roku premier Mateusz Morawiecki, a więc na przykład nie wprowadzać nowych, ogólnounijnych podatków albo nie wprowadzać euro-zadłużenia".

W kwestii warunków, które muszą zostać spełnione, by możliwy był zwrot pieniędzy w ramach funduszu spójności chodzi przede wszystkim - pisze "Rz" - "o wykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczącego likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i związanej z tym konieczności przywrócenia do pracy sędziów odsuniętych przez ID oraz zagwarantowania sędziom prawa do zadawania pytań prejudycjalnych do TSUE, czyli w praktyce wniosków o interpretację prawa UE".