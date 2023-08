Bosak: liderem opozycji nie jest Donald Tusk; prawdziwą opozycją jesteśmy my

Liderem opozycji nie jest Donald Tusk. Mamy w Polsce co najmniej dwa gatunki opozycji: jedną z Donaldem Tuskiem na czele, a drugą – tą prawdziwą – jesteśmy my – powiedział w sobotę wieczorem w Bielsku-Białej jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak.

Bielsko-Biała było drugim punktem na trasie wyborczej liderów Konfederacji, którą Krzysztof Bosak i Sławomir Mentzen rozpoczęli dzień wcześniej w Kielcach. Do 7 października odwiedzą 17 miast.

Bosak mówił, że prawdziwą opozycją "są te wszystkie partie polityczne, które miały odwagę być przeciw rządom Donalda Tuska, jak wychodziły nagrania, że tam jest korupcja". "Pamiętacie +aferę taśmową"? 2014 rok? My wtedy byliśmy na ulicach, my byliśmy zatrzymywani przez policję, to nasze manifestacje były rozbijane. My jesteśmy prawdziwą opozycją i przeciwko temu rządowi (Zjednoczonej Prawicy - PAP)" - powiedział.

Polityk podkreślił, że Polacy nie są - jak się wyraził - skazani na powrót Donalda Tuska do władzy, jeżeli nie podoba się im rząd PiS. "Może się wam nie podobać rząd PiS i osiem lat rządów Platformy. Co więcej: może się wam nie podobać Lewica, PSL, Szymon Hołownia, to, co proponuje Unia Europejska. Wszystko jest z wami w porządku. Na tym polega demokracja" - powiedział.

Krzysztof Bosak zaznaczył, że Konfederacja obecnie "jest dobrze poukładaną partią polityczną", w której na pierwszy plan wysuwają się postaci z średniego pokolenia, które mają wizję, jak należy dokonać "prawdziwej zmiany w polskiej polityce". "Wyborcy zaczęli to dostrzegać" - dodał.

Bosak mówił, że po wyborach parlamentarnych przyjdą kolejne: samorządowe i do Parlamentu Europejskiego. "Będziemy zmieniać sytuację w samorządzie, wejdziemy do Parlamentu Europejskiego i zburzymy fałszywy pogląd, że PiS to jest jedyna reprezentacja prawicy w Polsce" - zaznaczył.

Sławomir Mentzen podkreślił, że program Konfederacji jest całkowicie sprzeczny z propozycjami PiS. "Tego, czego chcemy, nie da się wprowadzić w koalicji z obecnym PiS. Nie ma żadnej koalicji z PiS" - powiedział.

W niedzielę liderzy Konfederacji spotkają się z wyborcami w Rzeszowie. Ich szlak zwieńczy 7 października miting w Warszawie.