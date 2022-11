Bosak o niskiej dzietności: rząd zrobił niewiele, by ten kryzys na serio rozwiązać

Rząd w swojej propagandzie zrobił niewiele, by kryzys niskiej dzietności w Polsce na serio rozwiązać - powiedział we wtorek poseł Konfederacji Krzysztof Bosak. Dodał, że "przyznanie świadczenia 500 plus i innych gratyfikacji nie wystarczy", by rodziło się więcej dzieci.

"Dzieci w Polsce nie będzie bez kontroli kosztów życia, bo ludzi nie będzie na to stać. W naszej ocenie rząd w swojej propagandzie zrobił bardzo niewiele, żeby ten kryzys na serio zacząć rozwiązywać. Przyznanie dodatku 500 plus czy innych gratyfikacji finansowych nie wystarczy" - powiedział poseł Bosak podczas konferencji w Olsztynie.

Jak mówił, jest ojcem dwóch synów i to co go "najbardziej uderza to przede wszystkim koszty związane ze świadczeniami zdrowotnymi".

"Cały koszt związany z ciążą, porodem, z badaniami. Oczywiście można polegać na publicznej ochronie zdrowia, ale ona wielu rzeczy nie dostarcza na czas albo nie dostarcza w ogóle, więc rodzice są narażeni na liczne wydatki" - podkreślił.

W jego opinii kolejną kwestią jest zróżnicowanie standardów opieki okołoporodowej i ginekologicznej. "W różnych miejscach kraju wygląda to różnie, nie ma systemu kontroli i jakości na oddziałach porodowych. Jeśli nie badamy tego, jakie jest doświadczenie kobiet, które rodzą w szpitalach, jak wygląda ich poziom zadowolenia z tego jak są przyjmowane, to jak możemy oczekiwać, że będą się decydować na kolejne dzieci" - pytał poseł Bosak.

Jego zdaniem do niskiej dzietności przyczyniła się też polityka mieszkaniowa. "Rząd PiS zawiódł tutaj na całej linii. Mówił, że będzie tworzył programy mieszkaniowe dla Polaków. Ten, który rząd uruchomił nie przyniósł żadnego efektu dla rynku, jego skutki są niezauważalne. Otwierając bardzo szeroko granice dla masowej imigracji i w ostatnim czasie z powodu kryzysu zmieniając reguły kredytowania, rząd sprawił, że zwykłej rodziny nie stać na kredyt, ani na wynajęcie mieszkania" - podkreślił.

Mówił, że polskie dzieci powinny mieć pierwszeństwo w przyjmowaniu do żłobków i przedszkoli. "Rozumiemy że jest wojna. Natomiast przyjechało mnóstwo ukraińskich kobiet z dziećmi i one swobodnie mogą zorganizować w swojej społeczności opiekę dla swoich dzieci. Natomiast polskie przedszkola i żłobki powinny służyć po pierwsze Polakom" - mówił.