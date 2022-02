Bosak: PiS spróbuje blokować powstanie komisji śledczej ds. inwigilacji i jestem pewien, że to zrobi

PiS wykorzysta wszystkie sposoby blokowania komisji śledczej ds. inwigilacji, ale w tej sprawie nie ma większości i prędzej czy później to przegłosujemy; wystarczy, że opowiedzą się za tym partie opozycyjne i Kukiz'15 - uważa wiceszef Koła Konfederacji Krzysztof Bosak.

W czwartek Paweł Kukiz złożył wniosek o powołanie sejmowej komisji śledczej ds. inwigilacji. Pod wnioskiem podpisali się przedstawiciele klubów i kół opozycyjnych.

Bosak był pytany w Programie Trzecim Polskiego Radia, czy Konfederacja będzie mieć swojego przedstawiciela w komisji oraz o słowa ministra edukacji Przemysław Czarnka w Programie Pierwszym Polskiego Radia, który ocenił, iż komisja ta "w takim kształcie, w takim składzie i z taką tematyką niezwykle rozległą, jest z gruntu niekonstytucyjna".

"PiS oczywiście będzie blokował powstanie komisji śledczej. Natomiast wczoraj doszło do porozumienia większości parlamentarnej, to znaczy wszystkich partii opozycyjnych i koła Pawła Kukiza. Więc przed PiS-em pozostało już wyłącznie proceduralne blokowanie tej komisji przy pomocy władzy marszałka Sejmu, czy prezydium Sejmu" - odpowiedział poseł Konfederacji.

"Jestem pewien, że PiS wykorzysta wszystkie sposoby blokowania tego" - zaznaczył. "Natomiast w tej sprawie PiS nie ma większości i uważam, że prędzej czy później przegłosujemy powstanie tej komisji śledczej. Pytanie, czy uda się to przegłosować w takim kształcie, jak jest zaplanowane" - zaznaczył Bosak.

Dopytywany, czy rzeczywiście PiS nie ma większości sejmowej w tej sprawie oraz czy jego zdaniem jakieś osoby z klubu PiS opowiedzą się za tą komisją, Bosak odparł: "Wystarczy, że opowiedzą się za tą komisją partie opozycyjne i Paweł Kukiz".

"Natomiast musimy zdawać sobie sprawę, że władza marszałka Sejmu w Sejmie jest bardzo duża oraz Prezydium Sejmu, i w tych władzach PiS ma kontrolę. Więc metodami proceduralnymi może spróbować zablokować jeszcze powstanie komisji śledczej. Jestem pewien, że to zrobi. Także czeka nas jeszcze walka" - zaznaczył Bosak.

Projekt uchwały w sprawie powołania komisji śledczej może być wniesiony przez Prezydium Sejmu lub co najmniej 46 posłów. Komisję powołuje oraz wybiera i odwołuje jej skład osobowy Sejm bezwzględną większością głosów. Ustawa o sejmowej komisji śledczej mówi, że w skład komisji może wchodzić do 11 członków; skład komisji powinien odzwierciedlać reprezentację w Sejmie klubów i kół poselskich mających swoich przedstawicieli w Konwencie Seniorów, odpowiednio do jej liczebności.

Przy założeniu pełnej frekwencji, kluby i koła, które podpisały się pod wnioskiem ws. komisji mają razem 229 głosów, klub PiS ma 228 posłów, języczkiem u wagi są więc trzej posłowie niezrzeszeni, z których dwóch: Łukasz Mejza i Zbigniew Ajchler, głosowało dotąd najczęściej razem z PiS, a poseł Mniejszości Niemieckiej Ryszard Galla z opozycją.