Bosak: zapowiadany przez rząd projekt nie da nic dobrego

Na spotkaniu w Kancelarii Premiera rządzący zapowiedzieli nowy projekt ustawy ws. walki z pandemią zakładający odpowiedzialność cywilną; to nic dobrego nie da, to zupełnie błędny kierunek - ocenił poseł Konfederacji Krzysztof Bosak.

We wtorek w Kancelarii Premiera odbyło się spotkanie przedstawicieli rządu: premiera Mateusza Morawieckiego, ministra zdrowia Adama Niedzielskiego i wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego z przedstawicielami partii politycznych ws. dalszej walki z pandemią COVID-19.

Poseł Konfederacji relacjonował, że podczas spotkania rządzący zapowiedzieli nowy projekt ustawy, jednak jego założenia nie zostały w szczegółach przedstawione.

"To, co zrozumieliśmy, to że projekt ma zawierać między innymi elementy związane z przymusowym testowaniem, z możliwością karania lekarzy, którzy nie będą chcieli badać pacjentów covidowych, że będzie on w jakiś sposób wspierał zamierzenia sanitarne, które są w projekcie posła Hoca. Prezes Kaczyński zapowiedział, że będzie w drodze prac legislacyjnych próbował integrować te dwa projekty" - mówił Bosak.

"W tych zapowiedziach projektach legislacyjnych była mowa o jakiejś szybkiej ścieżce odpowiedzialności na gruncie Kodeksu postępowania cywilnego i egzekucji kar za niepodporządkowanie się temu, co rząd zamierza" - mówił Bosak. "Szybka ścieżka kar administracyjnych miałaby być wymierzona zarówno w lekarzy, jak i w pacjentów. Miałaby dotyczyć i szczepień, i masek, i testowania przymusowego" - dodał.

Zdaniem Bosaka, zapowiedź ta koncentruje się na sprawach "zupełnie nieistotnych z perspektywy pacjenta". Jak stwierdził, dla pacjenta ważna jest dostępność świadczeń ochrony zdrowia i ich jakość.

"Rząd, widząc niepowodzenia swojego centralizmu postanowił brnąć w centralizm i zarządzenie systemem ochrony zdrowia poprzez kary, jeszcze głębiej. To nic dobrego nie da, zupełnie błędny kierunek" - dodał.

Poseł Konfederacji powiedział, że w indywidualnej rozmowie minister zdrowia Adam Niedzielski potwierdził, że "chodzi o to, by w wyniku rozporządzeń przyjmowanych przez Ministerstwo Zdrowia szefowie placówek ochrony zdrowia mogli zwalniać lekarzy, pielęgniarki i pracowników administracyjnych, którzy nie podporządkują się woli rządu".