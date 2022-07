Bp Bronakowski: Kościół zachęca do zachowania, szczególnie w sierpniu, abstynencji od alkoholu

Kościół zachęca do zachowania, szczególnie w sierpniu, abstynencji od alkoholu - napisał w apelu na miesiąc abstynencji przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych bp Tadeusz Bronakowski.

W apelu przekazanym w środę PAP bp Bronakowski wskazał, że według danych Światowej Organizacji Zdrowia alkohol jest "jedną z najbardziej szkodliwych substancji dla zdrowia indywidualnego i społecznego".

"Mimo to jego sprzedaż i promocja są słabiej regulowane niż w przypadku innych substancji psychoaktywnych. Tymczasem na świecie aż 13,5 proc. wszystkich zgonów osób w wieku 20-39 lat jest związanych ze spożywaniem alkoholu" - ocenił.

Przypomniał, że co roku Polacy wydają na alkohol ok. 40 mld zł. "To równowartość dwóch trzecich wydatków polskiego budżetu na obronność, a zdecydowanie więcej niż w Polsce wydaje się na naukę i szkolnictwo wyższe" - napisał hierarcha.

Zdaniem bp. Bronakowskiego reklamy w telewizji, radiu, prasie czy w mediach społecznościowych pokazują fałszywy obraz alkoholu "jako niezbędnego i niezwykle atrakcyjnego elementu ludzkiego życia".

"Dlaczego mówi się o alkoholu jako źródle radości, a nie mówi się prawdy, że to także źródło bólu i cierpienia, źródło samotności i poniżenia? Dlaczego reklamodawcy pokazują tylko rozpromienione twarze pijących, a nie pokazują zapłakanych oczu ich ofiar?" - pytał.

Według hierarchy reklama alkoholu jest niemoralna. "Nie możemy pozwolić na promowanie wizji świata, w której alkohol jest jedynie pozytywnym zjawiskiem, z którym nie wiążą się żadne niebezpieczeństwa" - ocenił.

Podkreślił, że ochrona młodego pokolenia przed zgubnymi skutkami reklamy alkoholu jest obowiązkiem instytucji państwowych i samorządowych. "Odpowiedzialni za ojczyznę muszą podjąć zdecydowane działania, szanując wolę rodaków, którzy w większości opowiadają się za całkowitym zakazem reklamy alkoholu, w tym piwa" - zaznaczył.

Według bp. Bronakowskiego oprócz likwidacji reklamy alkoholu konieczna jest także redukcja liczby zezwoleń na sprzedaż alkoholu, a rynek alkoholowy powinien być regulowany za pomocą cen i polityki fiskalnej.

"Jest to sprawa pilna i ważna, gdyż spożycie alkoholu dramatycznie rośnie. Dane Światowej Organizacji Zdrowia z 2019 r. wskazują, że w populacji powyżej 15. roku życia na głowę każdego Polaka przypadało prawie 12 litrów czystego spirytusu. A już 8 litrów uznaje się za poziom progowy dla postępującej degradacji narodu" - zastrzegł.

"Wielki apostoł trzeźwości bł. kard. Stefan Wyszyński przypominał, że +Troska o trzeźwość, to Polska racja stanu+. Prosimy rodziny, by były szkołami trzeźwości. Wspólnoty parafialne miejscami ożywionego duszpasterstwa trzeźwości. Instytucje samorządowe i państwowe miejscami autentycznej troski o dobro narodu" - zaapelował bp Bronakowski.

Przypomniał, że w sierpniu - miesiącu ważnych rocznic patriotycznych i świąt maryjnych - Kościół zachęca "wszystkich ludzi dobrej woli do zachowania abstynencji od alkoholu".

"Podkreślamy z całą mocą, że abstynencja jest dobrowolnym darem, którego źródłem jest miłość Boga i bliźniego, a także odpowiedzialność za przyszłość polskiego narodu. Podejmijmy tę decyzję w duchu odpowiedzialności za siebie i za Polskę" - wyjaśnił.