Bp Kopiec: kard. Wyszyński i matka Czacka pozostawili program życia na trudne czasy

Błogosławiony kard. Stefan Wyszyński i matka Elżbieta Róża Czacka pozostawili Kościołowi w Polsce program życia na trudne czasy, których dziś doświadczamy - powiedział w niedzielę bp Jan Kopiec w czasie XV Święta Dziękczynienia w Warszawie.

Centralnym punktem obchodów XV Święta Dziękczynienia jest msza św. z udziałem członków Episkopatu Polski w Świątyni Opatrzności Bożej. Liturgii przewodniczy metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz, który ustanowił to święto w 2008 r.

Jest ono kontynuacją inicjatywy podjętej przez Sejm Czteroletni, który postanowił złożyć Bogu specjalny dar wotywny w podzięce za możliwość uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Miało nim być powstanie Świątyni Najwyższej Opatrzności.

"Ta świątynia (...) może być lustrzanym odbiciem trwania na posterunku wiary" - powiedział w homilii bp Jan Kopiec.

Wskazał, że ma ona "stanowić wyraźny punkt na mapie naszej determinacji w służbie Ojczyzny". "Długa droga prowadząca do jej wzniesienia jest potwierdzeniem stanu ducha całego narodu, który potrzebuje czasu dojrzewania, by osiągnąć szczytne cele" - ocenił hierarcha.

Bp Kopiec nazwał Prymas Tysiąclecia "tytanem ducha". Powiedział, że źródłem jego wyjątkowej siły ducha była ufna wiara w Boga, który wchodzi w przymierze z człowiekiem, obdarzając go przyjaźnią.

Podkreślił, że kard. Wyszyński "miał świadomość powagi i znaczenia swego urzędu oraz zakresu posługi", którą traktował, jako służbę narodowi i Kościołowi. "Posądzany o nacjonalizm, o nierozumienie wyzwań czasu - potrafił pokazać, co to miłość Ojczyzny, co to pamięć historii, co to zdrowy duch narodu, który nie może dać się zniewolić doraźnym ideologiom" - powiedział bp Kopiec.

Zauważył, że o ile "prymas Stefan Wyszyński niósł na barkach zadania obrony gwarancji obecności i podmiotowości Kościoła w państwie", które było mu nieżyczliwym, to matka Róża pokazała, że mimo kalectwa można z miłością służyć bliźnim. Wspomniał również o założonym przez błogosławioną ponad 100 lat temu i działającym do dziś Towarzystwie Opieki nad Ociemniałymi i Zakładzie w podwarszawskich Laskach oraz Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, które opiekują się ociemniałymi.

W ocenie hierarchy, przykład ich życia może być inspiracją w służbie potrzebującym oraz pomocą na drodze wiary. "Oboje błogosławieni pozostawili Kościołowi w Polsce program życia nie tylko na lata spokojne, ale nade wszystko na trudne czasy, których dziś doświadczamy" - oświadczył bp Kopiec.

Liturgię koncelebruje kilkudziesięciu biskupów, w tym m.in. prymas Polski abp Wojciech Polak, abp Józef Guzdek, kard. Stanisław Dziwisz, abp Grzegorz Ryś, bp Andrzej Dziuba, bp Ryszard Kasyna oraz bp Romuald Kamiński.

W uroczystości biorą także udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz Wojska Polskiego.