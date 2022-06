Bp Libera: po pandemii, gdy trwa okrutna wojna na Ukrainie potrzeba solidarności, bliskości, wspólnoty z Bogiem

Po pandemii, gdy trwa okrutna wojna na Ukrainie potrzeba solidarności i bliskości, wspólnoty z Bogiem, powrotu do wiary żywej i czynnej miłości względem bliźniego - mówił m.in. w Płocku (Mazowieckie) na zakończenie głównej procesji Bożego Ciała biskup senior tej diecezji Piotr Libera.

Uroczysta procesja z Najświętszym Sakramentem przeszła w czwartek płockimi ulicami z katedry Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny do kościoła św. Jana Chrzciciela. Uczestniczyły w niej tłumy wiernych.

W homilii wygłoszonej przy ostatnim ołtarzu biskup senior diecezji płockiej przypomniał, że procesja Bożego Ciała odbyła się "po dwóch latach pandemicznej przerwy". "Oto przeszedł przez nasze miasto Bóg prawdziwy. Przeszedł, mówiąc każdemu, kto przemierza te ulice, place i skwery: +Kocham i chcę abyś był+" - podkreślił bp Libera, parafrazując słowa św. Augustyna.

Jak dodał, Bóg mówi tak do każdego człowieka, bez wyjątku, mówi z całą łagodnością swego boskiego serca: "Ja kocham i chcę, abyś był". "Jakże to fundamentalne dla człowieka, aby być i kochać, aby nie żyć byle jak - dla siebie, ale być i kochać, aby nie żyć tak powierzchownie. O tym przypomina nam Boże Ciało, o tym przypomina każda Eucharystia, o tej pełni prawdziwego życia" - dodał biskup senior diecezji płockiej.

Wskazał jednocześnie, iż następnym, społecznym przesłaniem Bożego Ciała jest to, "abyśmy byli we wspólnocie, w komunii z Bogiem i braćmi". "W obecnej chwili historii, tak zagmatwanej, tak niepewnej, można by kreślić różne scenariusze postępowania, przewidywań. Myślę jednak, że dla nas, ludzi wiary, klarowny i jasny jest jeden kierunek drogi: ku wspólnocie, ku komunii, ku jedności" - ocenił bp Libera.

Dziękując wiernym i duchowieństwu za liczną obecność podczas procesji Bożego Ciała, biskup senior diecezji płockiej stwierdził m.in.: "czegóż nauczyła nas pandemia, czego uczy nas teraz ta okrutna, straszna wojna na Ukrainie, jeśli nie potrzeby solidarności i bliskości". I dodał: "otóż komunia, wspólnota z Bogiem, powrót do wiary żywej i czynnej miłości względem bliźniego są teraz najbardziej potrzebne dla świata, który rozdarty jest konfliktami i niesprawiedliwościami".

Wartości te, jak mówił bp Libera, są też "konieczne dla naszego podzielonego narodu, który już się przyzwyczaił do marnych standardów, częściowo też wyssanych z bezmyślnych mediów, by podejrzewać jeden drugiego, by sobie zazdrościć, by kłócić się o wszystko, by nie ufać bliźniemu".

"Jakże w tej chwili historii potrzeba nam tej odnowionej wspólnoty, komunii z Panem Bogiem w rodzinach, zwłaszcza skłóconych, w rodzinach rozbitych, w człowieku pogubionym w samym sobie. Potrzebna jest ta żywa, żywa wspólnota z Bogiem, która zrodzi nową komunię, nową wspólnotę z ludźmi. I to drugie, społeczne przesłanie Bożego Ciała" - podkreślił biskup senior diecezji płockiej.

Bp Libera wskazał też, że "Eucharystia woła o odpowiedzialność za Kościół". Przyznał, zwracając się do uczestników procesji Bożego Ciała, że jest to "myśl, którą szczególnie dziś przeżywa i chciałby się nią podzielić". "Pan Jezus w Wieczerniku wiedział, że zbliża się do śmierci, że musi odejść z tego świata. Ale odchodząc pragnął pozostać. I ustanowił Eucharystię: to jest ciało moje, to jest krew moja, bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie, to czyńcie na moją pamiątkę" - przypomniał biskup senior diecezji płockiej.

Jak dodał, Eucharystia jest sakramentem odpowiedzialności za Kościół, "a to znaczy, że mamy być odpowiedzialni za to, żeby miłość nie opuściła naszego Kościoła, w tym co mówi i w tym, co czyni, aby miłość nas nie opuściła".

"Taka jest miara naszej odpowiedzialności, mojej i twojej odpowiedzialności, za wiarę i za Kościół, w szczególny sposób teraz, gdy czekamy na nowego pasterza naszej płockiej diecezji. Proszę was, niech ta odpowiedzialność wyrazi się w waszej, naszej wspólnej modlitwie, w dobrych rozmowach o Kościele, we współpracy z waszymi duszpasterzami" - zaapelował do wiernych bp Libera.

Podkreślił przy tym, że nasza przyszłość wiedzie tylko przez Eucharystię. "Bo tam, gdzie Bóg, tam jest przyszłość. Nie ma dla nas przyszłości bez Boga. Pamiętajmy o tym. Amen" - zakończył homilię biskup senior diecezji płockiej.

Na początku czerwca nuncjatura apostolska w Polsce ogłosiła, iż papież Franciszek przyjął rezygnację biskupa Piotra Libery z posługi ordynariusza diecezji płockiej. W komunikacie podano jednocześnie, że administratorem apostolskim sede vacante tej diecezji został mianowany biskup toruński Wiesław Śmigiel.

Bp Libera, urodzony 20 marca 1951 w Szopienicach, który w latach 1998-2007 pełnił funkcję sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski, był biskupem płockim przez ostatnie 15 lat - na stolicę biskupstwa w Płocku, jednego z najstarszych w Polsce, istniejącego od 1075 r., mianował go 2 maja 2007 r. papież Benedykt XVI.