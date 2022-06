Bp Libera: rodzinna szkoła duchowości i miłości odpowiedzią dla młodych ludzi

Odpowiedź na materializm, konsumpcję, agresję młody człowiek może znaleźć w rodzinnej szkole duchowości i miłości - powiedział biskup senior diecezji płockiej Piotr Libera podczas Diecezjalnego Święta Rodziny. Z tej okazji ulicami Płocka przeszedł 10. Marsz dla Życia i Rodziny.

W niedzielę, w uroczystości Zesłania Ducha Świętego, w ramach Diecezjalnego Święta Rodziny, w płockiej katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny odprawiona została msza święta, której przewodniczył bp Libera - dzień wcześniej nuncjatura apostolska w Polsce ogłosiła, że jego rezygnację z posługi ordynariusza diecezji płockiego przyjął papież Franciszek.

W wygłoszonej homilii bp Libera, obecnie już biskup senior diecezji płockiej, wskazał m.in. na problem, jak współcześnie rodzina jest rozumiana i "czy jest ona wciąż kształtowana na fundamencie, na którym była przez wieki na naszej ziemi budowana". "I tu statystyki bolą" - dodał, powołując się na wyniki badań społecznych.

Według nich, jak podkreślił bp Libera, udział we mszy świętej niedzielnej deklaruje bowiem obecnie tylko 23 proc. młodych Polaków - przy czym w 1992 r. było to blisko 70 proc., a z kolei brak jakichkolwiek praktyk religijnych deklaruje obecnie 36 proc. młodzieży.

Biskup senior diecezji płockiej zwrócił też uwagę, że niemal połowa młodych kobiet, często 13 i 14-letnich dziewcząt, przyznała, że brała udział w manifestacjach przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z 2020 r., jak dodał, "orzeczeniu, w którym broni się prawa do narodzenia dzieci niepełnosprawnych".

"Odpowiedź na materializm, konsumpcję, agresję, młody człowiek może znaleźć w rodzinnej szkole duchowości i miłości, receptę na wszechobecną kulturę tymczasowości w świadectwie, że to, co przyrzekamy na całe życie - my, my diakoni, kapłani, biskupi, wy małżonkowie - to zobowiązanie do rozwijania prawdziwie wiernej miłości, a nie do prowizorki entuzjazmu czy zadyszki oczarowania" - podkreślił bp Libera.

Kończąc homilię biskup senior diecezji płockiej powiedział: "veni Sancte Spiritus - przyjdź Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i rozpal w nich na nowo ogień Twojej miłości. Amen".

Odprawiona w niedzielę w płockiej katedrze msza święta, w której uczestniczyli m.in. przedstawiciele stu parafii z całej diecezji płockiej oraz członkowie Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich, która powołano w 1993 r. właśnie w Płocku, zbiegła się tam z zakończeniem Roku "Rodzina Amoris laetitia".

"Kochani moi, bardzo się cieszę, że mogłem w tym uroczystym dniu Zesłania Ducha Świętego razem z wami wyśpiewać dziękczynne +Te Deum - Ciebie Boga wysławiamy+ za dar rodzin naszych, za wszystkie dobre owoce dobiegającego końca Roku Rodziny - Amoris laetitia" - powiedział bp Libera, zwracając się do wiernych na koniec mszy świętej.

Jak podkreślił, mszę tę w szczególny sposób ofiarował za wszystkie rodziny diecezji płockiej, zwłaszcza za rodziny wielodzietne oraz przeżywające różnego rodzaju trudności, a także za żyjących w związkach niesakramentalnych, by znaleźli drogę do Boga. Wspomniał przy tym, o planowanym w Rzymie od 22 do 26 czerwca 10. Światowym Spotkaniu Rodzin, w którym uczestniczyła będzie też delegacja z diecezji płockiej.

Po niedzielnej mszy świętej sprzed katedry w Płocku, w ramach Diecezjalnego Święta Rodziny, wyruszył 10. Marsz dla Życia i Rodziny pod hasłem "I ślubuję Ci", która ulicami miasta przeszedł do ogrodów Wyższego Seminarium Duchownego, gdzie na zakończenie obchodów zaplanowano rodzinny festyn.

Informując w sobotę o przyjętej przez papieża Franciszka rezygnacji biskupa Piotra Libery z posługi ordynariusza diecezji płockiej, nuncjatura apostolska w Polsce podała jednocześnie, że administratorem apostolskim sede vacante tej diecezji został mianowany biskup toruński Wiesław Śmigiel.

Bp Libera, urodzony 20 marca 1951 w Szopienicach, który w latach 1998-2007 pełnił funkcję sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski, był biskupem płockim przez ostatnie 15 lat - na stolicę biskupstwa w Płocku, jednego z najstarszych w Polsce, istniejącego od 1075 r., mianował go 2 maja 2007 r. papież Benedykt XVI.

Mianowany obecnie na administratora apostolskiego sede vacante diecezji płockiej biskup toruński Wiesław Śmigiel urodził się w Świeciu nad Wisłą 3 stycznia 1969 r. W latach 2012-2017 był biskupem pomocniczym diecezji pelplińskiej, a biskupem toruńskim został 8 grudnia 2017 r.

W Konferencji Episkopatu Polski bp Śmigiel jest przewodniczącym Rady ds. Rodziny, przewodniczącym Komitetu ds. Dialogu z Niewierzącymi, przewodniczącym Zespołu Biskupów ds. Duszpasterskiej Troski o Radio Maryja, jest też członkiem Komisji Duszpasterstwa, Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych oraz Komisji ds. Polonii i Polaków za granicą.