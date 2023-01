Bp Malicki: ordynacja kobiet do służby w Kościele ewangelicko-augsburskim nie jest tym samym, co święcenia kapłańskie

Ordynacja kobiet do służby w Kościele ewangelicko-augsburskim nie jest tym samym, co święcenia kapłańskie w Kościele prawosławnym. Mimo zastrzeżeń w tej kwestii, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny nie wystąpił z Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) - powiedział PAP prezes PRE bp Andrzej Malicki z Kościoła ewangelicko-metodystycznego.

W ewangelicko-augsburskim kościele Świętej Trójcy w Warszawie 7 maja 2022 r. odbyła się po raz pierwszy uroczystość ordynacji na księdza dziewięciu diakonek.

W reakcji na to wydarzenie zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego abp Sawa poinformował w liście do prezesa PRE bp. Andrzeja Malickiego, że "Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, zachowując naukę Św. Apostołów i Praojców, takiej praktyki nie uznaje".

"W związku z powyższym PAKP wstrzymuje udział swoich przedstawicieli w różnorodnych spotkaniach ekumenicznych, jak modlitwy, konferencje, robocze spotkania itp., na których obecne będą +prezbiterki+" - czytamy w liście abp. Sawy do prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej.

Abp Sawa zastrzegł, że "w przypadku nasilenia się problemu, członkostwo PAKP w Polskiej Radzie Ekumenicznej zostanie zawieszone".

Prezes PRE powiedział PAP, że "odbyło się spotkanie z przedstawicielami Polskiego Autokefalicznego Kościoła prawosławnego, w czasie którego wyjaśniano sporne zagadnienia w kwestii ordynacji kobiet". "Obie strony prosiły o wykazanie wrażliwości religijnej na ich rozumienie urzędu duchownego" - powiedział bp Malicki.

Jak zaznaczył, "do tej pory Kościół prawosławny nie podjął innych działań związanych z wystąpieniem z PRE". "Liczmy, że to się nie wydarzy" - dodał.

Podkreślił, że "każdy Kościół PRE rządzi się swoimi zasadami i swoim prawem i mając świadomość istniejących między nimi różnic doktrynalnych i starają się je szanować".

Zaznaczył, że inaczej rozumiany jest urząd duchownego w Kościołach Ewangelickich, a czym innym jest kapłaństwo w Kościele prawosławnym czy rzymskokatolickim.

"Ordynacja do służby w Kościele to nie jest to samo co święcenia kapłańskie, w związku z tym nie można mówić o święceniu kobiet. W Kościołach ewangelickich urząd duchownego wynika z powszechnego kapłaństwa wiernych i jest to funkcja, którą może pełnić każdy ochrzczony bez względu na płeć. Warunkiem koniecznym do bycia ordynowanym jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia, zdania nakazanych egzaminów kościelnych, a przede wszystkim powołanie, czyli pragnienie służby dla Boga. W Polsce jest jedna uczelnia, która kształci w tym zakresie - Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie" - wyjaśnił bp Malicki. "Istnieją również inne uczelnie czy seminaria kościelne" - dodał.

"W wyniku ordynacji kobiety podejmują w Kościele funkcję duchownego, więc nazywamy je ksiądz, ale one nie przyjmują święceń kapłańskich, więc nie są kapłankami" - podkreślił hierarcha. "Duchownym jest się do emerytury" - dodał.

Natomiast w Kościele katolickim i Kościele prawosławnym funkcja kapłana łączy się ze święceniami i dotyczy tylko i wyłącznie mężczyzn.

Obecnie w skład PRE wchodzi siedem Kościołów: Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP, Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP, Kościół Polskokatolicki, Kościół Starokatolicki Mariawitów, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny oraz Kościół Chrześcijan Baptystów. W Polsce działa także Alians Ewangeliczny, w skład którego wchodzi m.in. Kościół Zielonoświątkowy i Kościół Chrystusowy.

Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce 16 października 2021 r. opowiedział się za wprowadzeniem ordynacji kobiet na księży. Uchwała weszła w życie 1 stycznia 2022 r.. "Za wnioskiem Synodalnej Komisji Kobiet głosowało 45 osób, 13 było przeciw, 1 głos był wstrzymujący. Zgodnie z procedurą, uchwalenie wniosku dotyczącego zmiany Zasadniczego Prawa Wewnętrznego wymaga uzyskania większości 2/3 głosów" - poinformowała rzecznik Kościoła Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska.