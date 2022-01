Bp Milewski: Trzej Mędrcy bardzo dobrymi przewodnikami na początek trzeciego tysiąclecia

Trzej Mędrcy to bardzo dobrzy przewodnicy na początek trzeciego tysiąclecia, gdyż są przykładem, że niezawodnym kompasem pozostaje ciągle prawda o objawionym dziś Chrystusie, jedynym odkupicielu człowieka - mówił biskup pomocniczy płocki Mirosław Milewski na zakończenie Orszaku Trzech Króli.

Po rocznej przerwie, spowodowanej pandemią koronawirusa, Orszak Trzech Króli przeszedł w czwartek ulicami Płocka już po raz jedenasty. Na jego zakończenie w kościele salezjańskiej parafii św. Stanisława Kostki odprawiona została uroczysta msza święta koncelebrowana. Przewodniczył jej ordynariusz diecezji płockiej Piotr Libera, obchodzący tego dnia jubileusz 25 lat sakry biskupiej.

W wygłoszonej homilii biskup pomocniczy diecezji płockiej Mirosław Milewski podkreślił, że "wiara katolicka uczy nas prawdziwego realizmu, patrzenia na świat i życie nie przez różowe okulary i fałszywe pocieszenia". "Wiara pokazuje nam, że życie, to życie prawdziwe, rozgrywa się między Betlejem a Golgotą, radością z narodzin i koniecznością ofiary, między pełnią życia a gaśnięciem jego mocy w starości i w chorobie" - powiedział bp Milewski.

Jak zaznaczył, "nam gwiazda betlejemska wskazuje drogę między Kalwarią a Betlejem i napomina nas, byśmy prawdy o świecie nie pomylili z półprawdą i postprawdą, obecnymi na ekranach naszych smartfonów". Zwrócił przy tym uwagę, że "prawdziwe życie rozgrywa się nie na ekranie ipada, ale w relacji do żywych, istniejących w rzeczywistości osób". Przestrzegł też, że "jeśli światło gwiazdy betlejemskiej pomylimy z blaskiem ekranu telefonu, droga do Betlejem poplącze się nam i zagubimy się jak uczniowie idący do Emaus, którzy nic nie zrozumieli ze zwycięstwa Golgoty".

"Trzej Mędrcy to bardzo dobrzy przewodnicy na początek trzeciego tysiąclecia, są dla nas bowiem przykładem, że niezawodnym kompasem pozostaje ciągle i niezmiennie prawda o objawionym dziś Chrystusie, jedynym Odkupicielu człowieka" - wskazał bp Milewski.

W homilii biskup pomocniczy płocki przypomniał również o przypadającym w tegoroczne Święto Trzech Króli srebrnym jubileuszu sakry biskupiej ordynariusza tej diecezji Piotra Libery. Wspomniał przy tym, iż właśnie w uroczystość Objawienia Pańskiego ówczesny papież św. Jan Paweł II miał w zwyczaju udzielać sakramentu święceń biskupich, przez co podkreślał "ewangelizacyjną misję Kościoła, który w wędrówce Trzech Mędrców widział istotę działalności misyjnej, podążanie za prawdą i niesienie jej na krańce świata".

"Przez wstawiennictwo świętych Kacpra, Melchiora i Baltazara dziś dziękujemy Bogu za naszego Pasterza, który od niemal piętnastu lat, a więc przez większą część swojej posługi biskupiej, towarzyszy Kościołowi na Mazowszu i Ziemi Dobrzyńskiej" - powiedział bp Milewski, składając bp Liberze jubileuszowe życzenia.

I dodał: "Ośmielę się powiedzieć, że podobnie jak w życiu Trzech Króli, jak i w życiu każdego chrześcijanina, każdego z nas, te 25 lat pasterzowania były i pozostają dla Waszej Ekscelencji szukaniem drogi do Boga, zmaganiem między Golgotą a Betlejem. Są one z pewnością doświadczeniem, że +wszystko jest możliwe w Tym, który umacnia+, w Jezusie Miłosiernym, bo Jemu ksiądz biskup zawierzył swoje posługiwanie".

Bp Libera podziękował wszystkim uczestnikom Orszaku Trzech Króli za obecność, wspólną modlitwę i kolędowanie, zwłaszcza płockim rodzinom i dzieciom. Ponowił także najlepsze życzenia noworoczne. Zapewnił przy tym o swej i bp Milewskiego, a także wszystkich kapłanów, modlitwie za wiernych, w tym dotkniętych koronawirusem.

"I bardzo was prosimy byście zrobili wszystko, wiecie o co chodzi, żeby się nie dać temu koronawirusowi. Korzystajcie ze wszystkich zabezpieczeń, które medycyna daje, by nie dać się pokonać, bo to naprawdę bardzo niebezpieczny wróg. Bardzo niebezpieczny, podstępny wróg, więc nie dajmy się. Niech Maryja, nasza Matka i Królowa, czuwa nad nami" - powiedział bp Libera zwracając się do wiernych na zakończenie mszy świętej. Zgromadzonym na niej udzielił błogosławieństwa z odpustem zupełnym.

Bp Piotr Libera przyjął sakrę biskupią 6 stycznia 1997 r. z rąk papieża św. Jana Pawła II w bazylice św. Piotra w Rzymie na Watykanie. Jego dewizą biskupią stały się wówczas słowa "Deus Caritas est" - "Bóg jest Miłością". W latach 1996-2007 był biskupem pomocniczym katowickim. W 1998 r. został wybrany na sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski i funkcję tę sprawował przez 9 lat.

2 maja 2007 r. papież Benedykt XVI mianował bp Liberę biskupem płockim - ingres do tamtejszej katedry odbył się 31 maja 2007 r. - w tym roku mija więc 15. rocznica pełnienia tego urzędu. W 80. rocznicę objawień Jezusa Miłosiernego św. Faustynie Kowalskiej, które miały miejsce w Płocku, bp Libera przyjął 22 lutego 2011 r., jako swój herb biskupi wizerunek Jezusa Miłosiernego i zawołanie: "Jesu, in Te confido - Deus Caritas est" - "Jezu, ufam Tobie - Bóg jest Miłością".

Bp Libera jest jednym ze spowiedników w płockiej bazylice katedralnej. Jest autorem publikacji: "Wierność. Słowo z Ars" (2010), "Słowa jak kromki chleba" (2012), "Mocarze Krzyża świętego" (2015), "Św. Stanisław Kostka na kartach poezji" (2018), List Biskupa Płockiego "Do moich braci kapłanów" (2019), a także "Słowo ze Srebrnej Góry" (2020), książki, która powstała po pobycie od 1 lipca do 31 grudnia 2019 r., za zgodą papieża Franciszka, w eremie kamedulskim Srebrnej Góry pod Krakowem.