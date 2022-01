Bp Okroj: synod to wspólne szukanie odpowiedzi, jakimi drogami Bóg chce prowadzić Kościół

W Polsce jest ponad 31,1 tys. osób konsekrowanych. Synod o synodalności jest dla nich wspólnym szukaniem odpowiedzi, jakimi drogami Bóg chce prowadzić Kościół - powiedział członek Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.

Zgodnie z decyzją papieża Jana Pawła II, od 1997 roku w Kościele powszechnym w przypadające 2 lutego święto Ofiarowania Pańskiego obchodzi się Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Z tej okazji w środę w siedzibie KEP odbyła się konferencja prasowa.

Bp Arkadiusz Okroj, członek Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego powiedział, że synod jest procesem, który ma doprowadzić Kościół, by był wspólnotą, w której ludzie nie tylko słuchają siebie nawzajem, ale przede wszystkim razem słuchają "Ducha Świętego". Chodzi o szukanie odpowiedzi, jakimi drogami Bóg chce prowadzić Kościół - dodał hierarcha.

"Synod - po grecku "syn-hodos" - to wspólna droga. Mamy tą wspólną drogą iść i dźwigać razem obowiązki, zadania, problemy" - wskazał hierarcha.

Przyznał, że współczesny kryzys w budowaniu relacji dotyczy także osób konsekrowanych. Zaznaczył, że "konieczne jest tzw. synodalne nawrócenie". "Żebyśmy się coraz lepiej rozumieli, trzeba nauczyć się inaczej funkcjonować, tworzyć kanały komunikacyjne" - wskazał bp Okrój.

Wyjaśnił, że "przedstawiciele różnych zgromadzeń, które żyją na terenie całej Polski w różnych diecezjach, powinny czynnie angażowali się w pracę zespołów synodalnych". "Jest to okazja, by przyjrzeć się relacjom osób konsekrowanych z diecezją, możliwość uświadomienie Kościołowi lokalnemu, jak wielkim bogactwem dysponuje, bo życie konsekrowane to przeróżne formy - począwszy od zakonów kontemplacyjnych, poprzez zgromadzenia zakonne czynne, stowarzyszenia aż po instytuty świeckie czy indywidulane formy życia - dziewice, wdowy, pustelników" - wskazał hierarcha.

Wyraziła jednocześnie nadzieję, że jednym z owoców prac synodalnych będą na stałe funkcjonujące rady, które będą realizowały zalecenia synodalne".

"Synod to wielka szansa dla osób konsekrowanych, by na nowo zapalić się Bożym ogniem" - powiedziała s. Beata Mazur SJK, przełożona generalna SS. Urszulanek z Konsulty Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce. Dodała, że każde zgromadzenie opracowało własny system prac synodalnych.

Jako przykład uczestniczenia zakonników w synodzie wiceprzewodniczący Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce o. Arnold Chrapkowski OSPPE wskazał udział w radach duszpasterskich i ekonomicznych, które funkcjonują w poszczególnych diecezjach.

Przedstawiciele zakonów, zgromadzeń i instytutów świeckich powiedzieli, że w ich wspólnotach w duchu synodalnym od lat odbywa się proces rozeznawania.

Matka Teresa Wrona OCD, przewodnicząca Konferencji Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych w Polsce powiedziała, że "zasadniczą misją sióstr jest modlitwa za synod". Dzieląc się swoim osobistym doświadczeniem powiedziała, że autentyczne wsłuchiwanie się w zdanie wszystkich mniszek we wspólnocie zawsze przynosi dobre owoce dla całego zakonu.

Według danych z 31 grudnia 2020 r. Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce zrzeszającej 59 zgromadzeń w Polsce było 11 020 zakonników ( w 2019 r. było 11 173 zakonników). W kraju przebywa ich 8182 (w 2019 r. było 8100), zaś za granicą pracowało 2920 (rok wcześniej - 2991). Wśród nich są zarówno zgromadzenia czynne, jak i kontemplacyjne np. kameduli.

Według danych Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce z 1 stycznia 2021 w 105 żeńskich zgromadzeniach zakonnych tzw. czynnych żyje 16 tys. 764 siostry w 2071 domach obecnych we wszystkich diecezjach. Ponadto 1 866 sióstr pracuje poza granicami Polski - z tego na Wschodzie jest 300 zakonnic, w krajach misyjnych 662 siostry, zaś reszta - 1062 posługuje w innych krajach". Tegorocznych danych Konferencja nie podała.

Z najnowszych danych Konferencji Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych w Polsce zrzeszającej 83 przełożone klasztorów kontemplacyjnych, należących do 13 rodzin zakonnych w Polsce żyje 1250 mniszek, w tym 1198 w klasztorach należących do konferencji klauzurowej. Wśród nich jest 1081 profesek wieczystych, 59 - profesek czasowych, 31 - nowicjuszek, 27 - postulantek, a 19 to aspirantki. Statystyczna mniszka w naszym kraju w r. 2021 miała 57 lat.

Do Krajowej Konferencji Instytutów Świeckich w Polsce w 2021 roku należały 32 instytuty, z czego większość stanowią instytuty żeńskie. Łączne liczą one 1024 osób. W tym po ślubach wieczystych było 865 osób, 101 po ślubach czasowych, zaś w formacji wstępnej - 58 osób. Instytut Świętej Rodziny ma dwa autonomiczne kręgi - mężczyzn, do którego należą kapłani i mężczyźni konsekrowani oraz krąg kobiet.

W Światowy Dzień Życia Konsekrowanego osoby poświęcone Bogu - siostry zakonne, zakonnicy, członkowie instytutów, dziewice konsekrowane i wdowy poświęcone Bogu oraz pustelnicy i pustelnice - gromadzą się na uroczystej mszy św. z biskupem diecezji, w czasie, której odnawiają swoje śluby: czystości, posłuszeństwa i ubóstwa.