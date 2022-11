Bp polowy WP: potrzebna jest postawa solidarnej odpowiedzialności za los ojczyzny

W warunkach odzyskanej niepodległości nie wystarczy sprzeciw; potrzebna jest postawa solidarnej odpowiedzialności za los ojczyzny - powiedział w piątek biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz podczas mszy św. za Ojczyznę w Świątyni Opatrzności Bożej.

Mszy św. w intencji ojczyzny w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie w 104. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości przewodniczy metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. Liturgię koncelebruje m.in. biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz oraz ordynariusz sosnowiecki bp. Grzegorz Kaszak.

W liturgii uczestniczą prezydent Andrzej Duda z małżonką oraz przebywająca w Polsce litewska para prezydencka - Gitanas Nauseda i Diana Nausediene, a także m.in. marszałek Sejmu Elżbieta Witek oraz szef MSZ Zbigniew Rau.

W homilii bp Lechowicz podkreślił, że "Polska zawdzięczała niepodległość swym nie-podległym obywatelom". "Polacy osiągnęli cel w postaci niepodległości ojczyzny między innymi dzięki ciągłemu sprzeciwowi wobec wszystkich i wszystkiego, co zagrażało polskiej tożsamości - polskiej kulturze i tradycji" - powiedział hierarcha.

"W warunkach odzyskanej niepodległości nie wystarczy sprzeciw" - dodał. "Potrzebna jest postawa solidarnej odpowiedzialności za los Ojczyzny" - wskazał bp Lechowicz. Za św. Janem Apostołem ostrzegł: "Uważajcie na siebie, abyście nie utracili tego, co zdobyliście pracą".

Bp Lechowicz zwrócił również uwagę, że "w procesie odzyskiwania przez Polskę niepodległości aspekt wiary miał niebagatelne znaczenie". "+Duchową bronią walczyłaś i zbroją+ - pisał Leopold Staff w wierszu +Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą+" - dodał hierarcha.

Za papieżem Benedyktem XV zwrócił uwagę, że mimo zasług Polski "względem religii chrześcijańskiej i europejskiej cywilizacji", to jednak "Europa za to niegodziwie jej odpłaciła" odbierając przemocą "osobowość polityczną" i usiłowała "w niektórych częściach wydrzeć jej katolicką wiarę i narodowość". Mimo to, jak podkreślił bp Lechowicz, "z podziwu godnym oporem umieli Polacy utrzymać jedno i drugie".