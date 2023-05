Bp Romuald Kamiński do strażaków: cieszycie się zasłużonym szacunkiem

Formacje strażackie – państwowa i ochotnicza - cieszą się w Polsce zasłużonym szacunkiem; to odpowiedź społeczeństwa i pojedynczych ludzi, którym przychodzicie z pomocą - mówił do uczestników pielgrzymki strażaków na Jasną Górę biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński.

Sobotnia Pielgrzymka Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Honorowych Dawców Krwi na Jasną Górę zgromadziła pod klasztornymi wałami tysiące pielgrzymów. List do pielgrzymów wystosował prezydent Andrzej Duda. Mszy św. przewodniczył biskup Dariusz Zalewski z Ełku.

W homilii biskup Kamiński mówił m.in., że zarówno Państwowa Straż Pożarna, jak i Ochotnicze Straże Pożarne są nie od dziś prawdziwą szkołą patriotyzmu.

"Przyczyniają się bowiem do tworzenia społeczeństwa obywatelskiego otwartego i wrażliwego na wzajemną pomoc i współpracę, kładąc przez swe działania solidne fundamenty solidarności i jedności - tak powiedział arcybiskup Wojciech Polak prymas Polski podczas ostatnich wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka, które odbyły się 4 maja w Kruszwicy" - zacytował.

"Obie formacje strażackie cieszą się w naszej ojczyźnie zasłużonym szacunkiem - jest to odpowiedź całego społeczeństwa, jak i pojedynczych ludzi, którym przychodzicie z pomocą" - ocenił.

"Sięgając pamięcią daleko wstecz widzimy, że już pod zaborami strażacy w zakładanych strażach ogniowych integrowali lokalne społeczności, chronili mowę ojczystą i wiarę; bliskie im były samorządowe i spółdzielcze zasady życia społecznego, które cementowały lokalne małe ojczyzny i budowały solidarne samorządowe wspólnoty" - wyliczył.

Przypomniał, że po odzyskaniu niepodległości i po burzliwym 1920 r. wojny polsko-bolszewickiej, w następnym roku nastąpiło zjednoczenie związków strażackich działających pod zaborami w jeden Główny Związek Straży Pożarnej w Rzeczypospolitej Polskiej. "Odtąd działają w myśl hasła: w jedności siła, Bogu na chwałę, ludziom na pożytek" - wskazał.

Nawiązując do tradycji światowych i polskich organizacji strażackich biskup Kamiński zaapelował by pamiętać, że siła człowieka nie pochodzi od niego, lecz od Boga. "Dziękczynienie Bogu uświadamia, nam, że jesteśmy ciągle jego szczególnymi współpracownikami w dziele stwarzania świata i budowania Królestwa Bożego. Mamy co wspominać i za co dziękować" - powiedział.

"Często te małe, ale bardzo ważne wydarzenia w środowiskach naszego codziennego bytowania są prawie niezauważalne. Wyprawy specjalistycznych oddziałów, wysyłanych do większych zdarzeń w kraju, a szczególnie za granicą - te i owszem, są dostrzeżone, szeroko komentowane i chwalone: wyprawy do Szwecji, Grecji, Francji, ostatnio do Turcji zyskały wysokie noty" - podkreślił.

Zastrzegł, że nie czuje się na miejscu, by mówić o doskonałościach technicznych i walorach organizacyjnych polskich jednostek strażackich, ani nawet chwalić ich zawodowe umiejętności. "Ktoś powie: to oczywiste. Tu jest miejsce i czas, tu na Jasnej Górze, aby powiedzieć że jesteśmy świadkami zbierania dobrych owoców po solidnym zasiewie. Dlatego tacy, a nie inni jesteście" - stwierdził.

Bp Kamiński wyjaśnił, że zasiew ten to wszechstronna formacja człowieka w duchu mądrości praw Ewangelii. Wskazał, że fundamentem tej formacji jest wiara w Boga, a siłą sprawczą miłość - do Boga i innych ludzi. Podziękował przy tym strażom państwowym i ochotniczym za ich działalność wychowawczą, edukacyjną, kulturalną i patriotyczną.