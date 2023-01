Bp Skomarowski: codziennie do obwodu łuckiego przywożą zabitych żołnierzy w kwiecie wieku

Codziennie do naszego obwodu przywożą zabitych żołnierzy w kwiecie wieku; to największa okropność tej wojny - powiedział PAP w sobotę w Toruniu biskup diecezji łuckiej Witalij Skomarowski. Wskazał, że na zachodzie Ukrainy jest wielu przesiedleńców, którzy potrzebują stałej pomocy.

Sekretarz Konferencji Episkopatu Ukrainy, ordynariusz łucki, bp Skomarowski wziął w sobotę udział w sympozjum "Oblicza pojednania" w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

"Korzystając z okazji, chciałem najpierw podziękować za wszelką pomoc, którą już okazaliście. Szczególnie za przyjęcie naszych ludzi - matek z dziećmi, które uciekały przed wojną. To jest bardzo ważne, że mężczyźni, którzy pozostali, mogą spokojnie pracować, spokojnie walczyć" - powiedział PAP bp Skomarowski.

Stwierdził, że wojna w Ukrainie trwa już jedenaście miesięcy i wielu ludzi być może się do niej nieco przyzwyczaiło.

"Wołyń znajduje się w strefie ostrzeliwanej. Alarmy mogą być kilka razy dziennie, natomiast nie ma na tym terenie gorących walk. Cały czas natomiast jest zagrożenie z Białorusi - przez całe 11 miesięcy. Mamy w obwodzie wołyńskim ok. 60 tysięcy przesiedleńców. Podobnie w obwodzie łubieńskim - może nawet więcej. Dużo ludzi uciekło ze wschodu, osiedlili się u nas" - mówił bp Skomarowski.

Podkreślił, że w Łucku rozdawana jest pomoc humanitarna, którą Ukraina otrzymuje z Polski i innych krajów. Wskazał, że parafia katedralna w Łucku liczy ok. 400 osób, a dziennie rozdawanych jest 800-850 paczek pomocy.

Parafia organizuje też posiłki dla potrzebujących. Bp przyznał, że na początku wojny takich osób było bardzo dużo. "Wołyń był drogą tranzytową do Polski. Na dworcach, przy granicy także pomagaliśmy. Teraz ta fala spadła, wszystko się ustabilizowało. Bardzo dużo osób nawiązało już osobiste kontakty z Polakami, parafia z parafią, miasto z miastem. Pomoc jest bardziej usystematyzowana. Bardzo dużo pomaga Caritas Polska, której jesteśmy bardzo wdzięczni" - dodał.

Jego zdaniem to nie jest jednak największy problem. "Może jest biedniej, może ludzie mają mniejsze emerytury, ale najgorsze jest to, że każdego dnia do naszego obwodu przywożą dwóch-trzech zabitych żołnierzy. Są to mężczyźni w kwiecie wieku, mający dwadzieścia, trzydzieści lat, do pięćdziesiątki, którzy mają żony, dzieci. To jest największa okropność tej wojny" - ocenił.

Przyznał, że każdego dnia modli się o pokój, aby ta wojna, ta okropność, jak najszybciej się skończyła.