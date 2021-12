Bp Śmigiel: niech te święta będą okazją, abyśmy przyjęli Boga do serca w czasie mszy św.

Niech święta Bożego Narodzenia będą okazją, abyśmy przyjęli Boga do serca w czasie mszy świętej — powiedział podczas pasterki biskup toruński Wiesław Śmigiel. Wskazał, że Bóg stale rodzi się na nowo — w najbardziej widoczny sposób w eucharystii.

Podczas pasterki w toruńskiej katedrze świętych Janów bp Śmigiel podkreślił, że zdarza się dzisiaj często próba odarcia świąt Bożego Narodzenia z kontekstu religijnego, chrześcijańskiego. Nawet - jak mówił - w zakresie zastępowania kolęd przez miłe i radosne pieśni, ale niezwiązane z wiarą.

Tłumaczył, że święta bez Boga, bez zrozumienia istoty eucharystii, tajemnicy mszy świętej, są zaprzeczeniem idei kierującej życiem ludzi wierzących.

Bp Śmigiel przywołał w kazaniu historię św. Franciszka z Asyżu, który w 1223 w Greccio urządził pierwszą w historii bożenarodzeniową szopkę.

"Św. Franciszek dokonał wielkiego dzieła ewangelizacji. Jego nauczania przeniknęło do serc chrześcijan i pozostało aż do naszych dni. Chciał przez swoje działanie dać wyraz prawdzie, że Bóg wcielił się w świat w Jezusie, nie tylko w wydarzeniu w Betlejem, ale że on stale na nowo się rodzi - w kościele, ale w najbardziej widoczny sposób w eucharystii" - podkreślił bp Śmigiel.

"Boże Narodzenia i eucharystia ukazują tę samą prawdę" - mówił w homilii przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Rodziny.

"Niech więc te święta Bożego Narodzenia będą okazją, abyśmy przyjęli Boga do serca w czasie mszy świętej. (...) Jezus Eucharystyczny to ten sam Jezus, który urodził się w Betlejem - bezbronny, ale jednak potężny. Oddający się w ręce ludzi, ale po to, aby człowieka nauczać miłości" - wskazał ordynariusz toruński.