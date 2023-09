Bp Suchodolski o Światowych Dniach Młodzieży: w Lizbonie przeżyliśmy najpiękniejszą katechezę o Kościele

To, co przeżyliśmy w Lizbonie, to była najpiękniejsza katecheza o Kościele – powiedział we wtorek przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Młodzieży bp Grzegorz Suchodolski. Dodał, że w samym Parku Przebaczenia w ciągu kliku dni z sakramentu pokuty skorzystało 40 tys. młodych.

Światowe Dni Młodzieży odbyły się w Lizbonie w dniach od 1 do 6 sierpnia 2023 r. pod hasłem "Maryja wstała i poszła z pośpiechem".

Podczas konferencji prasowej podsumowującej to wydarzenie, która odbyła się we wtorek w Warszawie, bp Suchodolski podkreślił, że "to, co przeżyliśmy w Lizbonie, to była najpiękniejsza katecheza o Kościele".

"To była katecheza w praktyce, kiedy młodzi zobaczyli papieża Franciszka, 700 biskupów, ponad 10 tys. kapłanów (...) i zobaczyli wielką, półtoramilionową rzeszę młodych z całego świata" - powiedział hierarcha.

Jak zastrzegł, sednem Światowych Dniach Młodzieży było "prowadzenie młodzieży do Chrystusa". "Cała Lizbona stała się jednym wielkim polem łaski. Tylko w samym Parku Przebaczenia, gdzie ustawione były konfesjonały, w ciągu kliku dni z sakramentu pokuty skorzystało 40 tys. osób. A w miejscach katechez tych osób spowiadających się było dużo, dużo więcej" - poinformował.

Zaznaczył, że kiedy na początku przygotowań Krajowe Biuro Organizacyjne ŚDM robiło wstępne założenia, ilu młodych z Polski pojedzie do Lizbony, szacowano, że będzie to 4-5 tys. osób. "Okazało się, że ta liczba została zwielokrotniona kilkukrotnie (...). Dzisiaj możemy mówić, że ŚDM w Lizbonie pokazały na nowo piękny, młody Kościół, taki Kościół, za którym wszyscy tęsknimy" - podkreślił.

Bp Suchodolski przypomniał, że przed rozpoczęciem ŚDM "niektóre polskie media zwracały uwagę na współpracę Komitetu Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie z Organizacją Narodów Zjednoczonych w promowaniu Agendy 2030".

"Podpisana 22 kwietnia 2022 roku przez lizboński Komitet Organizacyjny karta zobowiązań sprawiła, że wśród celów tej karty zobowiązań pojawiły się cele Agendy OZN, promujące również niektóre postawy czy dążenia, które są nie do zaakceptowania z poziomu katolickiej nauki społecznej, jak chociażby równość płci w znaczeniu społecznym czy kwestie dotyczące zdrowia reprodukcyjnego, zawierające w sobie także szeroką gamę tematyki aborcji czy eutanazji" - mówił.

Jak zastrzegł, "był duży protest ze strony rodziców polskiej młodzieży, którzy pisali petycje i listy do Komitetu Organizacyjnego ŚDM w Lizbonie, była też reakcja biskupów zrzeszonych w Radzie Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Młodzieży".

"Wymienialiśmy nasze pisma z głównym koordynatorem ŚDM w Lizbonie, biskupem Américo Aguiarem. Odpowiedź otrzymana z tamtej strony nas nie usatysfakcjonowała do końca, ale sprawiła, że komitet bardzo mocno zmienił infografikę na oficjalnej stronie ŚDM, wycofując się niejako z nachalności w promowaniu celów Agendy 2030 i dodając oficjalne oświadczenie Stolicy Apostolskiej, wydane po promulgowaniu tej Agendy 2030" - wyjaśnił.

Dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM ks. Tomasz Koprianiuk poinformował, że według szacunków portugalskich służb i policji udział w ŚDM wzięło 1,5 mln młodych z całego świata, w tym około 30 tys. pielgrzymów z Polski i Polonii.

Zaznaczył, że po raz pierwszy w historii ŚDM na Stadionie 1. Maja w Lizbonie powstała "Polska Lizbona", czyli miejsce, gdzie pielgrzymi z Polski mogli spotykać się przez cały tydzień, a nie, jak dotąd, przez jeden dzień.

"Była tam duża scena, na której odbywały się koncerty, spotkania z ciekawymi ludźmi, wydarzenia religijne (...). Na stadionie funkcjonowało też studio, które na bieżąco relacjonowało to, co działo się w Lizbonie. Ruszyliśmy 31 lipca pierwszym koncertem w stylu rap i hip-hop, na który przybyło bardzo wielu młodych" - relacjonował ks. Koprianiuk.

Dodał, że na stadionie znajdował się też namiot, w którym prezentowane były wystawy opowiadające o duchowym dziedzictwie Polski, o pomocy Ukrainie, rodzinie Ulmów czy ks. Wincentym Frelichowskim.

Podkreślił, że według szacunków w projekcie "Polska Lizbona" udział wzięło około 45 tys. młodych.

Magdalena Sierka, rzeczniczka prasowa Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM, poinformowała, że od 24 lipca do 6 sierpnia profil KBO ŚDM na Facebooku odwiedziło ok. 100 tys. osób, a prawie 14 tys. odwiedziło ten profil na Instagramie.