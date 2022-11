Bp Suchodolski: ŚDM mają być czasem troski całego Kościoła o najmłodsze pokolenie

W tym roku obchody 37. ŚDM odbędą się w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. W wielu diecezjach świętowanie rozpocznie się już w sobotę. Powinien to być czas spojrzenia i zatroskania całego Kościoła o najmłodsze pokolenie. Duszpasterstwo młodzieży nie może być, bowiem swego rodzaju hobby jednego księdza - powiedział PAP bp Grzegorz Suchodolski.

W tym roku 37. Światowe Dni Młodzieży będą przeżywane pod hasłem "Maryja wstała i poszła z pośpiechem" (Łk 1,39). \ Pomysłodawcą ŚDM był papież Jana Paweł II. Na pierwsze ŚDM zaprosił on młodych w 1986 roku, ale już w latach 1984 i 1985 odbyły się w Rzymie z inicjatywy Jana Pawła II dwa międzynarodowe spotkania młodych, zorganizowane odpowiednio z okazji Świętego Roku Odkupienia (1984) oraz Międzynarodowego Roku Młodzieży (1985). Zgodnie z założeniami papieża, ŚDM miały mieć podwójny wymiar - co dwa lub trzy lata międzynarodowy, w miejscu zapowiedzianym przez Ojca Świętego, a co roku charakter lokalny, chodziło bowiem, aby było to święto młodych żyjących w Kościele diecezjalnym" - powiedział PAP bp Grzegorz Suchodolski, przewodniczący Rady KEP. ds. Duszpasterstwa Młodzieży.

Do 2020 r. Światowe Dnia Młodzieży w diecezjach obchodzone były w Niedzielę Palmową jako pamiątka uroczystego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. "Jan Paweł II chciał wprowadzić młodych w głębsze przeżywanie misterium Paschalnego, czyli pokazać im Jezusa Chrystusa w tajemnicy jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Wyrazem tego jest krzyż ŚDM, na którym wyryte są słowa +Nieście ten krzyż, na cały świat, jako znak miłości Pana Jezusa do ludzkości i głoście wszystkim, że tylko w Jezusie umarłym i zmartwychwstałym jest zbawienie i odkupienie+" - zwrócił uwagę bp Suchodolski.

Papież Franciszek zdecydował, że od 2021 r. Światowe Dni Młodzieży na szczeblu diecezjalnym będę obchodzone w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. W tym roku przypada ona 20 listopada. To jeden z elementów przygotowania do kolejnego spotkania młodych z całego świata, które zaplanowano w 2023 r. w Lizbonie.

"Teologicznie nic się nie zmieniło, bo cały czas chodzi o to samo, żeby obwołać Jezusa Chrystusa Królem. Ta uroczystość wpisuje się w doświadczenie tego, co jest głównym punktem ŚDM" - powiedział PAP bp Suchodolski.

Wyjaśnił, że przeniesienie było podyktowane przede wszystkim względami duszpasterskimi. "Bardzo wiele diecezji zgłaszało trudność organizowania ŚDM przed Wielkim Tygodniem z uwagi na zaangażowanie młodych np. w czytanie męki Pańskiej w parafiach z podziałem na role" - powiedział duchowny.

Zaznaczył, że "tego dnia cały Kościół powinien zwrócić uwagę na młodzież". "Zanim poprosimy, żeby młodzi zwrócili uwagę na Jezusa Chrystusa i propozycje formacyjne, które są dla nich w parafiach, to ŚDM mają być wyrazem zainteresowania całego Kościoła najmłodszym pokoleniem" - powiedział bp Suchodolski.

Podkreślił, że "duszpasterstwo młodzieży nie może być swego rodzaju hobby jednego księdza, pasjonata w tej dziedzinie, który jest gotowy oddać swój czas, serce, a często również i fundusze oraz pomysły ludziom młodym". "Duszpasterstwo młodzieży jest dziełem całego Kościoła. Nawet tam, gdzie nie organizuje się tego typu obchodów, to jednak ważne, aby w modlitwie wiernych czy słowie wstępnym w czasie mszy św. zachęcić wszystkich zgromadzonych do troski o młodych i zaprosić do modlitwy za nich" - zaznaczył biskup.

Wiele diecezji w Polsce świętowanie rozpoczyna już w sobotę. W programie będą koncerty, świadectwa, konferencje i wspólna modlitwa.

W archidiecezji krakowskiej obchody ŚDM odbędą również w sobotę 19 listopada. Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.00 w VIII Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie konferencją ks. ks. Sebastian Picura. Następnie młodzież przejdzie do sanktuarium Bożego Miłosierdzia, gdzie ks. Kamil Kuchejda, duszpasterz młodzieży diecezji bielsko-żywieckiej przybliży zebranym tajemnicę Bożego Miłosierdzia. Po tzw. Godzinie Miłosierdzia młodzież w pochodzie przeniesie symbole Światowych Dni Młodzieży do sanktuarium św. Jana Pawła II, gdzie będzie msza św. oraz uwielbienie prowadzonym przez zespół Sezon na Czereśnie.

W niedzielę młodzież zgromadzi się w katedrze na Wawelu, gdzie o godz. 10.00 mszy św. będzie przewodniczył abp. Marek Jędraszewski. Podczas liturgii swoje przyrzeczenie złożą nowi członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

W archidiecezji katowickiej obchody 37. Światowych Dni Młodzieży rozpoczną się 19 listopada br. O godz. 12.00 w dwóch miejscach. W kościele Mariackim młodzież wysłucha konferencji nt. chrześcijańskiego powołania i pozna świadectwa kleryka WŚSD, siostry zakonnej oraz młodego małżeństwa. Natomiast w kościele pw. świętych Apostołów Piotra i Pawła konferencję wygłosi ks. Łukasza Stawarza, dyrektora archidiecezjalnej Caritas. Młodzież zapozna się m.in. z praktycznymi drogami realizacji ofiarnej miłości bliźniego. Następnie z obu kościołów młodzi wyruszą w pielgrzymce do katedry, gdzie zaplanowana jest o godz. 14.00 msza św. pod przewodnictwem abp Wiktora Skworca - poinformował rzecznik archidiecezji katowickiej ks. Tomasz Wojtal.

W archidiecezji lubelskiej obchody ŚDM odbędą się w niedzielę 20 listopada w auli Caritas. W programie, który rozpocznie się o godz. 13.00 będzie m.in. konferencja bp. Adama Baba "W drodze ku nowemu celowi…", który przybliży młodym papieskie orędzie na ŚDM. Następnie Azariasz Hess OFM przybliży postać bł. Carlo Acutis, jednego z patronów ŚDM.

Młodzież będzie miała także możliwość skorzystania ze spowiedzi w archikatedrze, gdzie zaplanowano adorację Najświętszego Sakramentu oraz uroczystą eucharystię.

W archidiecezji gnieźnieńskiej młodzież spotka się w sobotę w Dąbrówce, gdzie są relikwie ich patronki bł. Karoliny Kózkówny. Następnie udadzą się w pięciokilometrową pielgrzymkę pieszą do klasztoru ojców kapucynów w Mogilnie. W drodze konferencje powie im o. Szymona Janowskiego, kapucyna i rekolekcjonisty, który przez wiele lat posługiwał w Mogilnie. Centralnym punktem będzie msza św. pod przewodnictwem dawnego duszpasterza młodych, a obecnie biskupa pomocniczego gnieźnieńskiego Radosława Orchowicza.

Diecezjalne Święto Młodych w archidiecezji warmińskiej odbędzie się w sobotę w Mrągowie. W programie będzie m.in. koncert zespołu "Siewcy Lednicy". W południe o godz. 12.00 abp Józef Górzyński będzie przewodniczył mszy św. w kościele św. Rafała Kalinowskiego.

W archidiecezji warszawskiej ŚDM odbędą się w Świątyni Opatrzności Bożej, gdzie o godz. 11.45 kard. Kazimierz Nycz będzie przewodniczył mszy św. Po liturgii zaplanowano koncert zespołu dlaTego, połączony z prezentacją wspólnot młodzieżowych działających w parafiach archidiecezji warszawskiej.

Natomiast w diecezji warszawsko-praskiej świętowanie odbędzie się w czterech miejscach, tak, "aby ułatwić uczestnikom dotarcie i udział w wydarzeniach".

"Jedno odbędzie się w parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Sulejówku oraz na okolicznej hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Mszy św. o godz. 10.30 będzie przewodniczył biskup pomocniczy Jacek Grzybowski. Następnie w programie będzie koncert ewangelizacyjny i świadectwo Wojtka Rakoczego" - poinformowało biuro prasowe diecezji warszawsko-praskiej.

Drugie spotkanie zaplanowane zostało w bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Warszawie. Trzecie w parafii św. Antoniego z Padwy w Mińsku Mazowieckim, gdzie młodzież posłuchu m.in koncert ewangelizacyjnego zespołu "Wyrwani z niewoli". Czwartym miejscem będzie parafia św. Jana Kantego w Legionowie, gdzie spotkanie rozpocznie koncert zespołu Full Powert Spirit. Centralnym punktem będzie o godz. 18.00 msza św. pod przewodnictwem ordynariusza diecezji, bpa Romualda Kamińskiego.

Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie odbędą się w 2023 r. pod hasłem "Maryja wstała i poszła z pośpiechem".