Bp Suchodolski: ŚDM to nie event oderwany od całego życia duszpasterskiego

W Kościele obchodzimy w niedzielę Światowy Dzień Młodzieży na szczeblu diecezjalnym. Nie jest to event oderwany od całego życia duszpasterskiego - powiedział PAP nowy przewodniczący Rady KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży bp Grzegorz Suchodolski.

Zgodnie z ogłoszą w listopadzie ub.r. przez papieża Franciszka decyzją, począwszy od 2021 r., Światowy Dzień Młodzieży na szczeblu diecezjalnym ma odbywać się nie jak dotąd w Niedzielę Palmową, ale w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, czyli w ostatnią niedzielę roku liturgicznego, w listopadzie. W tym roku odbywa się w 21 listopada, pod hasłem "Wstań. Ustanawiam cię świadkiem tego, co zobaczyłeś".

Bp Suchodolski powiedział, że pomimo zmiany terminu nie ulega zmianie główny cel ŚDM, którym jest zaproponowanie młodym odnowienia osobistej relacji z Chrystusem. "Zawsze było to święto wiary i radosne doświadczenie wspólnoty Kościoła. Ten ostatni aspekt jest szczególnie ważny dziś, kiedy w czasie pandemii wielu przeżywało swoją relację do Jezusa w wymiarze bardziej indywidualnym, niż wspólnotowym" - powiedział duchowny.

Jak zaznaczył - "Młodzi potrzebują dzisiaj - zwłaszcza ci, którzy chcą być żywym Kościołem - tego typu spotkań, by niejako na nowo się policzyć, zobaczyć, że nie są sami, że jest więcej osób dążących tą samą drogą - drogą Ewangelii, drogą Jezusa".

Podkreślił, że ŚDM nie mogą być eventem oderwanym od całego życia formacyjnego i duszpasterskiego. "One są raczej +wisienką na torcie+ czy rodzajem dnia wspólnoty dla tych wszystkich, którzy przez cały rok formują się w różnego rodzaju grupach, wspólnotach, stowarzyszeniach".

Bp Suchodolski zwrócił uwagę, że z roku na rok coraz większy odsetek uczestników ŚDM na szczeblu diecezjalnym to młodzież zrzeszona w różnych formach apostolatu - czy grupach formacyjnych takich jak: Ruch Światło-Życie, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Duszpasterstwa Akademickie, Szkoły Nowej Ewangelizacji, czy formacje harcerskie. "Coraz więcej jest także młodzieżowych grup wolontaryjnych, które aktywnie włączają się w tego typu wydarzenia" - powiedział.

Wskazał, że tegoroczne hasło ŚDM: "Wstań. Ustanawiam cię świadkiem tego, co zobaczyłeś" jest "wyraźnym wezwaniem, żeby młodzi odkryli w Kościele swoje miejsce, w którym będą podmiotem. ŚDM są szansą, by młodzi brali odpowiedzialność za Kościół".

W ocenie bp Suchodolskiego trzeba odejść od funkcjonującego przez wiele lat modelu, w którym główną grupą uczestniczącą w ŚDM na szczeblu diecezjalnym byli młodzi przygotowujący się do sakramentu bierzmowania.

"Wielu z nich miało poczucie, że wiara była im narzucana przez rodziców, proboszczów, katechetów. To zamiast pomóc odkryć młodej osobie relację z Bogiem, rodziło w niej bunt" - powiedział bp Suchodolski. "ŚDM nie mogą być wydarzeniem, na którym sprawdza się listę. To zabije ducha tych spotkań" - zaznaczył.

Przewodniczący Rady KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży podkreślił, że "ŚDM są przede wszystkim dla tych, którzy chcą w nich uczestniczyć, którzy pragną pogłębić swoją relację z Jezusem, którzy mają w sobie iskrę do apostolstwa, aby mogli głębiej, pełniej zaangażować się w życie Kościoła".

Powiedział, że "ŚDM to święto dla całego Kościoła". "Wspólnota Kościoła potrzebuje młodego pokolenia, choć ono w inny sposób, niż starsi przeżywa swoją wiarę. Myślę, że duszpasterze cieszą się, kiedy widzą obok siebie ludzi rozmodlonych, entuzjastycznie podchodzących do wiary, do ewangelizacji" - powiedział bp Suchodolski.

Zaznaczył, że "pomysł na duszpasterstwo młodzieży to nie eventy, ale praca organiczna, formacyjna, tworzenie wspólnot przy większych i średnich parafiach, by tam była bardzo konkretna propozycja dla młodych".

"Nie szukajmy, nie wymyślajmy na siłę swoich własnych projektów. Wejdźmy bardziej w te, którymi Kościół w Polsce żyje, czyli w formację na drodze oazowej Ruchu Światło-Życie i na drodze Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży" - zaapelował przewodniczący Rady KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży.

Pomysłodawcą Światowych Dni Młodzieży był papież Jan Paweł II. Pierwsze międzynarodowe spotkanie młodych odbyło się w dniach 29-31 marca 1985 r. w Rzymie pod hasłem: "Abyście umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w was". Następne, już pod nazwą ŚDM, odbyły się na szczeblu diecezji i parafii 23 marca 1986 r. Od tego czasu, co dwa lub trzy lata młodzi z całego świata spotykają się z Ojcem Świętym w wybranym miejscu, a co roku, wcześniej w Niedzielę Palmową, a teraz w niedzielę Chrystusa Króla, ze swoim biskupem na obchodach diecezjalnych.

Światowe Dni Młodzieży 2023 odbędą się w Lizbonie pod hasłem "Maryja wstała i poszła z pośpiechem".