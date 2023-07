Bp Suchodolski: w doświadczenie ŚDM, przez wiele lat Polacy wnosili wyczucie sacrum

Przez wiele lat w doświadczenie Światowych Dnia Młodzieży, Polacy wnosili wyczucie sacrum. Było to widoczne zwłaszcza w czasie mszy św. i w stosunku do spowiedzi – powiedział PAP przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Młodzieży bp Grzegorz Suchodolski.

Światowe Dni Młodzieży odbędą się w Lizbonie od 1 do 6 sierpnia 2023 r. pod hasłem "Maryja wstała i poszła z pośpiechem". Centralne wydarzenia, czyli spotkania z papieżem, poprzedzą dni w diecezjach.

W wydarzeniach centralnych weźmie udział w tym roku 25 tys. młodych Polaków. "Tym, co mogą wynieść ze ŚDM, to umocnienie swojej wiary oraz doświadczenie bycia częścią dużej wspólnoty, jaką jest Kościół" - powiedział PAP bp Grzegorz Suchodolski.

Zwrócił uwagę, że "w wielu środowiskach szkolnych i akademickich w naszej ojczyźnie wierzący w Chrystusa stanowią mniejszość". "Dużo łatwiej jest tam przyznać do bycia poza wspólnotą Kościoła czy do obojętności wobec niego, niż bycia członkiem katolickiej wspólnoty czy ruchu formacyjnego w Kościele" - powiedział bp Suchodolski.

Zaznaczył, że "przez wiele lat w doświadczenie ŚDM Polacy wnosili wyczucie sacrum".

"Było ono widoczne zwłaszcza podczas mszy św., kiedy np. w momencie konsekracji polska młodzież klękała, dając świadectwo wiary w żywą obecność Boga pod postaciami eucharystycznymi" - powiedział biskup. Wyjaśnił, że "na całym świecie w tym momencie liturgii przyjmuje się dziś przeważnie postawę stojącą". Dodał, że "grupy animujące msze św. w czasie ŚDM w języku polskim zawsze są bardzo dobrze przygotowane zarówno od strony liturgicznej, jak i muzycznej".

"Ponadto, w przeciwieństwie do mocno rozentuzjazmowanych młodych na świecie, polskie grupy podczas spotkań katechetycznych w kościołach były mocno stonowane, zachowując szacunek dla przestrzeni sakralnej" - powiedział bp Suchodolski.

Zwrócił także uwagę, że młodzi z Polski w czasie ŚDM, będąc w stanie grzechu, nie przystępowali do komunii św., ale starali się skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania". "W Europie Zachodniej od wielu lat obserwujemy coraz mocniejsze zatarcie świadomości grzechu i winy, co sprawia, że młodzi bardzo rzadko korzystają ze spowiedzi" - wyjaśnił duchowny.

Przekazał, że od 31 lipca do 5 sierpnia na Stadionie 1 Maja, między parkiem Edwarda VII a miejscem finałowego spotkania z papieżem, będzie otwarta tzw. strefa polska.

"Codziennie będą się tam odbywały spotkania i koncerty. W środę 2 sierpnia o godz. 17.00 zaplanowana jest msza św. w języku polskim. Homilię wygłosi abp Grzegorz Ryś" - powiedział PAP biskup Suchodolski.

2-4 sierpnia odbędą się katechezy w języku polskim prowadzonych przez wybrane zespoły animacyjne pod przewodnictwem polskich biskupów. Rozważania i dyskusje będą oparte na wybranych przez organizatorów tekstach biblijnych pod kątem tematu dnia. Jako podsumowanie wypowiedzi młodych, na koniec każdego spotkania biskup powie krótką konferencję.

"Tematem pierwszego dnia katechez będą słowa +Maryja wstała i poszła z pośpiechem+, ukazujące potrzebę dynamicznego podążania ze świadectwem w stronę osób, które potrzebują poznać, odkryć Jezusa Chrystusa" - powiedział bp Suchodolski.

Przekazał, że myśl przewodnia drugiego dnia będzie zaczerpnięta z fragmentu Ewangelii dotyczącego cudu w Kanie Galilejskiej - "Zróbcie wszystko cokolwiek Syn mój wam powie". "Słowa Matki Bożej będą zachętą dla młodych do służby na rzecz innych" - wyjaśnił biskup.

Powiedział, że "trzeci dzień poświęcony będzie sakramentalnej spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu". "Jego myślą przewodnią będą słowa Maryi z hymnu Magnificat "Jego Miłosierdzie z pokolenia na pokolenie".

Przekazał, że organizatorzy ŚDM do tematów teologiczno-biblijnych na każdy dzień dołożyli także zagadnienia społeczne bliskie papieżowi Franciszkowi.

"Pierwszego dnia młodzież w grupach będzie pracowała nad tematem +ekologii integralnej+, drugiego dnia - +przyjaźni społecznej i powszechnego braterstwa+, trzeciego dnia +świadczenie miłosierdzia osobom będącym w potrzebie+" - wskazał biskup.

Wspomniał, że na koniec każdego poranka katechetycznego młodzi będą budowali symboliczny dom, gdzie różnymi kolorami będą oznaczyć okna, drzwi i dach. W ten sposób będą mieli przedstawić prawdę, że "wiara przeżywana jest nie tylko w głębi ludzkiego serca, ale wyraża się także w budowaniu relacji z tymi, którzy są wokół" - wyjaśnił duchowny.

Zapewnił, że "na trybunach Stadionu 1 Maja zmieści się ponad 10 tys. osób". "Reszta będzie mogła skorzystać z przestrzeni na murawie" - wskazał.

Wspomniał, że na miejscu będzie działało studio telewizyjne Krajowego Biura ŚDM, które na swoim kanale będzie transmitowało wiele wydarzeń związanych ze ŚDM w Lizbonie.

Pomysłodawcą Światowych Dni Młodzieży był papież Jan Paweł II. Pierwsze międzynarodowe spotkanie młodych odbyło się 29-31 marca 1985 r. w Rzymie pod hasłem: "Abyście umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w was". Następne, już pod nazwą ŚDM, odbyły się na szczeblu diecezji i parafii 23 marca 1986 r. Od tego czasu, co dwa lub trzy lata, młodzi z całego świata spotykają się z Ojcem Świętym w wybranym miejscu - zaś co roku - wcześniej w Niedzielę Palmową, a teraz w niedzielę Chrystusa Króla - ze swoim biskupem na obchodach diecezjalnych.