Bp Szkudło: obecność Boga wnosi światło, przemienia ludzkie widzenie i życie

Pielgrzymka to czas modlitwy, która jest otwarciem przestrzeni życia na bożą obecność, a obecność Boga wnosi w nie światło i przemienia: ludzkie widzenie i ludzkie życie - mówił na Jasnej Górze w sobotę poprzedzającą Przemienienie Pańskie bp Marek Szkudło z Katowic.

Katowicki biskup pomocniczy powitał u celu uczestników 77. Pieszej Pielgrzymki Rybnickiej, jednej z najstarszych i najliczniejszych grup pątniczych na Górnym Śląsku. Od kilkunastu lat łączy się ona z grupami z Katowic.

W homilii podczas mszy dla pielgrzymów odprawionej na jasnogórskich wałach, bp Szkudło nawiązał do przypadającego 6 sierpnia Święta Przemienienia Pańskiego mówiąc, że Jezus wziął ze sobą apostołów Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę (Tabor), nie po to, aby się przemienić, lecz aby się modlić. "To podczas modlitwy Jezus przemienił się" - podkreślił.

"Wiele razy podczas publicznej działalności Jezus dawał świadectwo modlitwy swoim uczniom. Często im mówił, że jest ona dla niego budowaniem więzi z ojcem. +Ja i Ojciec jedno jesteśmy: Ojciec we mnie, a ja w Ojcu+. Wiedział, co ma czynić bo, jak mówił, widział działającego ojca. Wiedział, co ma mówić, bo mówił to, co słyszał od Ojca. To było źródłem siły jego misji zbawczej" - wyjaśnił bp Szkudło.

"Jezus wiedział, jak bardzo potrzebowali apostołowie tej siły - jego uczniowie tego jego przemienienia, tego światła. Bo znał ich serca, znał ich reakcje na różne sytuacje, doświadczenia. Byli zmęczeni drogą. Potrzebne było to ocknięcie, przebudzenie, przemienienie, aby widzieć inaczej - po Bożemu" - zobrazował.

Ocenił jednocześnie, że współczesne pielgrzymowanie to na pewno wysiłek, a cel uczy wytrwałości i cierpliwości, a podjęte intencje - odpowiedzialności. "Pielgrzymka to czas modlitwy, która jest otwarciem przestrzeni naszego życia na bożą obecność, a obecność Boga wnosi światło i przemienia nas: nasze widzenie i nasze życie" - zaakcentował bp Szkudło.

"Zanieśmy nasze doświadczenie tej nowości życia w naszą codzienność. Nie chodzi bowiem o to, ile razy staniemy na Jasnej Górze, ale czy doświadczenie obecności Jezusa - i jego Matki - zaniesiemy na doliny naszego życia i okażemy się prawdziwie świadkami wiary, nadziei i miłości, staniemy się prawdziwie posłańcami pokoju. Niech tak się stanie" - wezwał biskup pomocniczy z Katowic.

Tegoroczna, 77. już wędrówka pątników rozpoczęta w bazylice rybnickiej wiodła historycznym szlakiem wyznaczonym przez pielgrzymów w poprzednich wiekach i latach - podobnie jak 17. pielgrzymka, która wyruszyła z kościoła św. Anny w Katowicach - Janowie, aby na Jasnej Górze utworzyć wspólnotę pielgrzymów archidiecezji katowickiej.

Rybnicka pielgrzymka sięga korzeniami 1946 r., gdy na Jasną Górę pielgrzymowali trzej żołnierze, którzy wcześniej ślubowali, że jak przeżyją wojnę, pójdą pieszo do Częstochowy. Od tego czasu chodzili co rok. Z czasem dołączali do nich kolejni pielgrzymi. W 1975 r. liczba pątników po raz pierwszy przekroczyła tysiąc.

W poprzednich latach, z wyjątkiem czasu pandemii, w pieszej pielgrzymce rybnickiej wędrowało zwykle po kilka tysięcy wiernych. W ubiegłym roku w dziewięciu grupach szło ok. 3 tys. osób. Pielgrzymka zwyczajowo rozpoczęła się w środę mszą w bazylice św. Antoniego w Rybniku. Pątnicy przechodzą następnie prawie 115 kilometrów w cztery dni. Pielgrzymi z Jastrzębia-Zdroju i Pszowa wyruszają już we wtorek i wędrują pięć dni.

W tym samym czasie z kościoła św. Anny w Katowicach-Janowie od kilkunastu lat wyrusza osobna grupa, aby na Jasnej Górze utworzyć wspólnotę pielgrzymów archidiecezji katowickiej. Pielgrzymką rybnicką kierował, w tym roku, podobnie jak w ostatnich latach, ks. Paweł Zieliński; ks. Zygmunt Klim przyprowadził natomiast pielgrzymkę z Katowic.

W najbliższych dniach, aż do 14 sierpnia, niemal codziennie na Jasną Górę będą docierać liczne pielgrzymki z prawie wszystkich polskich diecezji. W najliczniejszych nadejdzie po kilka tysięcy osób. Kulminacja szczytu pielgrzymkowego nastąpi 13 i 14 sierpnia. 15 sierpnia pielgrzymi wezmą udział w uroczystościach święta Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny - jednym z największych pod względem liczby pątników wydarzeń religijnych na Jasnej Górze.

Kolejne pielgrzymki przybędą do częstochowskiego sanktuarium przed obchodzonym 26 sierpnia odpustem Matki Bożej Jasnogórskiej.