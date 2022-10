Bp Szlachetka: 95 kobiet weźmie udział w I Forum Liderek i Duszpasterzy Wspólnot dla Kobiet w Łodzi

95 kobiet reprezentujących 24 diecezje i 51 wspólnot kobiecych weźmie udział w I Forum Liderek i Duszpasterzy Wspólnot dla Kobiet działających w Kościele katolickim, które w sobotę odbędzie się w Łodzi - powiedział PAP delegat KEP ds. duszpasterstwa kobiet bp Wiesław Szlachetka.

Bp Szlachetka poinformował, że tematem spotkania będzie "Charyzmat i apostolstwo kobiet w Kościele". "Celem forum jest wspólna modlitwa, wzajemne poznanie się a także wymiana myśli na temat tego, co kobiety mogą dać Kościołowi. Będziemy wspólnie zastanawiać się, w jaki sposób i w jakich przestrzeniach kobiety mogą prowadzić działalność apostolską" - wyjaśnił.

Zaznaczył, że w spotkaniu udział weźmie 95 kobiet reprezentujących 24 diecezje i 51 wspólnot kobiecych. W programie spotkania znalazła się praca w grupach, wspólna modlitwa oraz konferencje, które wygłoszą salezjanka siostra Dorota Chwiła z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz duszpasterz kobiet archidiecezji warszawskiej ks. Paweł Drobot. Centralnym punktem będzie msza św., której przewodniczyć będzie i homilię wygłosi metropolita łódzki arcybiskup Grzegorz Ryś.

"Zapytamy uczestniczki m.in. o to, jakiego duszpasterstwa potrzebują, z jakimi problemami się zmagają i jak oceniają otwartość Kościoła na powstawanie i działanie nowych wspólnot i ruchów kobiecych. Odpowiedzi zostaną następnie zebrane i dadzą nam rozeznanie w kontekście nowych wyzwań, które jawią się we współczesnym świecie" - powiedział bp Szlachetka.

"To, co kobiety mogą dziś wnieść do Kościoła, to ich kobiecą tożsamość i duchowość, która jest inna od męskiej. Te dwie duchowości wzajemnie się dopełniają" - podkreślił bp Szlachetka. Jak zastrzegł, w duszpasterstwie kobiet chodzi właśnie o odkrywanie tej kobiecej tożsamości.

Hierarcha przypomniał słowa papieża Franciszka, że "kobiety przepojone duchem Ewangelii mogą uczynić wiele, by pomóc ludzkości przetrwać". "W czasach, kiedy za naszą wschodnią granicą toczy się wojna, kobiety wezwane są do tego, by iść do świata z Dobrą Nowiną, by budować jedność i wprowadzać pokój" - mówił bp Szlachetka.

Przypomniał, że Krajowa Rada ds. Duszpasterstwa Kobiet od 2020 r. organizuje Ogólnopolską Pielgrzymkę Kobiet na Jasną Górę. W tym roku pielgrzymka odbyła się w maju pod hasłem "Pielgrzymka kobiet miłujących pokój" i zgromadziła w Częstochowie 2,5 tys. kobiet.

Dodał, że w 2022 r. powstała internetowa platforma dla kobiet www.kierunekniebo.pl. "Zamieszczamy tam materiały formacyjne i konferencje oparte na nauczaniu Kościoła. Na platformie organizujemy również spotkania online" - wyjaśnił.

Delegat KEP ds. duszpasterstwa kobiet poinformował, że w ostatnich latach z inicjatywy samych kobiet powstało sporo nowych wspólnot kobiecych m.in. Obdarowana, Kobieta jest boska czy Spotkania Kobiet "Dopełniona". "To świadczy o tym, że kobiety chcą uczestniczyć w życiu Kościoła i troszczą się o Kościół" - ocenił.

Inicjatorem I Forum Liderek i Duszpasterzy Wspólnot dla Kobiet działających w Kościele katolickim jest Krajowa Rada ds. Duszpasterstwa Kobiet KEP.

Duszpasterstwo kobiet w Polsce powstało jako pokłosie Jasnogórskich Ślubów Narodu złożonych 26 sierpnia 1956 r. Jednym z przyrzeczeń, jakie złożono Matce Bożej, było "strzec godności kobiety". Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński wezwał wówczas kobiety do "krucjaty w obronie ducha narodu".

Podkomisja KEP ds. Duszpasterstwa Kobiet przestała istnieć w 1995 r., w wyniku zmiany struktury Konferencji Episkopatu Polski. Decyzję o przywróceniu Krajowej Rady ds. Duszpasterstwa Kobiet podjęli biskupi na zebraniu plenarnym KEP w Krakowie 23 czerwca 2013 r. Celem Rady jest m.in.: formacja kobiet, upominanie się o ich prawa oraz obserwowanie sytuacji kobiet w Polsce.