Bp Szlachetka: doświadczenie obecności zmartwychwstałego Chrystusa wyraża się w czynach miłosierdzia

Doświadczenie obecności zmartwychwstałego Chrystusa wyraża się w czynach miłosierdzia – napisał przewodniczący Komisji Charytatywnej KEP bp Wiesław Szlachetka w słowie na niedzielę Miłosierdzia Bożego. Przypomniał, że tego dnia w całej Polsce prowadzona jest zbiórka na cele charytatywne.

W pierwszą niedzielę po Wielkanocy Kościół katolicki obchodzi niedzielę miłosierdzia, która w tym roku przypada 24 kwietnia. W Święto Miłosierdzia Bożego Caritas Polska obchodzi swoje święto patronalne.

W przekazanym w środę PAP słowie na niedzielę miłosierdzia bp Szlachetka poinformował, że w tym roku obchodzona jest ona pod hasłem "Dzień dobra". "Treść tego hasła przypomina, że +Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre" (Rdz 1, 31). Przez dzieła miłosierdzia chcemy to Boże dzieło kontynuować, by dzięki naszym życzliwym sercom przymnażać światu dobra" - zaznaczył bp Szlachetka.

Przypomniał, że w tym dniu w całej Polsce prowadzona jest zbiórka na cele charytatywne przeznaczona na te miejsca, które "stały się domem dla wielu potrzebujących".

Przewodniczący Komisji Charytatywnej KEP zaznaczył, że "gdy za naszą wschodnią granicą toczy się wojna, jesteśmy świadkami cierpienia niewinnych, morderstw, straszliwej niesprawiedliwości".

"Z lękiem i poczuciem bezsilności oglądamy obrazy, które napływają do nas z Ukrainy. Ale na szczęście jest ogromna wspólnota uczniów Chrystusa i ludzi dobrej woli, którzy doświadczają Jego zmartwychwstania, Jego zwycięstwa nad śmiercią, piekłem i szatanem, Jego żywej obecności, duchowej mocy i Jego pokoju" - zauważył.

Jak zastrzegł, doświadczenie obecności zmartwychwstałego Chrystusa wyraża się w głębokiej wierze i w czynach miłosierdzia.

"Zmartwychwstały Pan żyje w otwartości serc milionów Polaków, dzięki której nasi bracia i siostry z Ukrainy znaleźli dom. Naśladowanie Zmartwychwstałego Pana, który ukazał nam nieskończone boże miłosierdzie, widoczne jest też w ogromnej życzliwości i hojnie okazywanej pomocy uchodźcom, która w sposób zorganizowany prowadzona jest przez Caritas Polska w łączności z Caritasami diecezjalnymi, parafialnymi zespołami i szkolnymi kołami Caritasu" - dodał.

Podkreślił, że w tę pomoc włączają się także wspólnoty parafialne i zakonne, różne organizacje pomocowe i samorządy.

"Wszelkiego rodzaju wsparcie materialne, edukacyjne, społeczne łączone jest z pomocą umożliwiającą sprawowanie kultu religijnego i modlitwą, ponieważ modlitwa za żywych i umarłych, zwłaszcza za tych, którzy jej szczególnie potrzebują, również należy do uczynków miłosierdzia" - napisał bp Szlachetka.

Hierarcha przypomniał, że zorganizowana przez Caritas Polska w połowie kwietnia zbiórka na rzecz uchodźców przyniosła ponad 100 mln zł, a szacunkowa wartość wsparcia przekazanego w postaci darów rzeczowych przekroczyła 136 mln zł.

"To dzięki tej ogromnej ofiarności darczyńców Caritas już od pierwszych dni wojny może organizować pomoc nie tylko na granicy, ale też w całej Polsce i na Ukrainie" - zaznaczył.

Bp Szlachetka wyjaśnił, że Caritasowi udało się wysłać kilkaset transportów humanitarnych na Ukrainę.

"Wspólnoty Caritasu nie tylko angażują się w pomoc ofiarom wojny, ale także kontynuują i rozwijają dotychczasowe programy pomocy charytatywnej w kraju i za granicą. Na szczególną uwagę zasługuje program Rodzina Rodzinie niosący pomoc ofiarom w miejscach dotkniętych konfliktami. Cały czas działają domy samotnej matki (23), ośrodki interwencyjne dla kobiet w kryzysie (9), świetlice terapeutyczne (98), hospicja (22), okna życia (61), jadłodajnie, domy dziecka i wiele innych miejsc. Wolontariusze i pracownicy Caritasu od wielu lat tworzą miejsca, które stają się domami - wspólnotami domowników, wśród których nikt nie czuje się obco" - wymienił.

Przypomniał, że w diecezjalnych placówkach Caritasu schronienie znalazło 830 dzieci z ukraińskich domów dziecka.

"Dziś odkrywamy, że większość z nas to widzialni świadkowie Zmartwychwstałego Chrystusa, który uzdalnia nas do czynienia dobra, gdy wszystko wokół zawodzi" - podkreślił hierarcha.

Pierwsza niedziela po Wielkanocy jest od 2000 r. obchodzona w Kościele katolickim jako Święto Miłosierdzia Bożego. Wcześniej miało ono charakter lokalny. W Polsce jest obchodzone oficjalnie od 1995 r., a w archidiecezji krakowskiej od 1985 r.

Święto Miłosierdzia Bożego wprowadził najpierw dla wszystkich diecezji w Polsce papież Jan Paweł II w 1995 r. W dniu kanonizacji siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 r. papież ogłosił to święto dla całego Kościoła. Obchodzone jest co roku w drugą niedzielę Wielkanocy.