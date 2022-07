Bp Szlachetka: Europa nie potrzebuje redefinicji małżeństwa i rodziny

Europie nie jest potrzebna zmiana płci, redefinicja rodziny i rozszerzanie prawa do aborcji; żeby mogła przetrwać, musi wyzwolić się z pychy i egoizmu – ocenił w sobotę w Częstochowie bp Wiesław Szlachetka.

Gdański biskup pomocniczy przewodniczył wieczornej mszy świętej na Jasnej Górze, która zainaugurowała w sobotę dwudniową, 31. Pielgrzymkę Rodziny Radia Maryja do tego sanktuarium. To jedno z największych dorocznych zgromadzeń w tym miejscu.

"Europie nie jest potrzebna zmiana płci czy redefinicja małżeństwa i rodziny, czy rozszerzanie prawa do zabijania tych najsłabszych, ale żeby Europa mogła przetrwać, musi wyzwolić się z pychy i niszczącego jej jedność egoizmu" - powiedział podczas homilii bp Szlachetka. Wyraził nadzieję, że "Maryja uchroni nasz kontynent przed skutkami pomysłów ludzi bezbożnych".

"Jest też nadzieja, że Europa powróci do wartości chrześcijańskich, z których wyrosła i zyska prawdziwy blask i duchowe piękno, gdzie nikt nie będzie musiał żyć pod dyktatem politycznej poprawności, i gdzie dobro i zło będą nazywane po imieniu, a każdy człowiek będzie miał prawo do życia" - dodał.

"Wierzymy, że Maryja przyniesie zwycięstwo naszym braciom na Ukrainie, którzy bronią również naszej ojczyzny i całego cywilizowanego świata przed rosyjską agresją i nowym krzyżactwem, i nowym potopem, nienasyconym imperium bezbożności, pychy i kłamstwa" - podkreślił Wiesław Szlachetka.

Dodał, że dzisiaj potrzebne jest zjednoczenie polskiego narodu wokół wspólnego dobra i tych wartości, które określają jego tożsamość. "Dzisiaj bez żadnych skrupułów środowiska lewackie dopuszczają się profanacji imienia i krzyża naszego zbawiciela, a także wizerunków jego matki i tego wszystkiego dokonują przy wsparciu sądów, dla których prawa ludzi wyznających wiarę katolicką nic nie znaczą. Maryjo, wyproś opamiętanie i światło dla tych naszych sióstr i braci, którzy chodzą w ciemności, by ciemność nie stała się ich wiecznością" - wzywał gdański biskup. "Daj opamiętanie tym naszym rodakom, którzy szukając własnych korzyści sprzedają dobre imię naszej ojczyzny" - prosił.

Bp Szlachetka mówił też o znaczeniu Radia Maryja: "To radio skupia ogromną rzeszę słuchaczy, pomaga poznawać naukę Ewangelii i wcielać ją w codzienne życie. Temu służą znakomite katechezy, wspólna modlitwa, transmisje ważnych wydarzeń w Kościele, przekaz nauczania papieskiego, ważne tematy społeczne i kulturalne. Jak nie wspomnieć troski o małżeństwo i rodzinę, o dzieci i młodzież, o każde ludzkie życie!".

Dziękował też rozgłośni za "wierne trwanie przy chorych i cierpiących, za wspólną z nimi modlitwę, pogłębianie wiary, za udzielanie im głosu i wlewanie w ich serca nadziei".

Bp Szlachetka zaznaczył, że nie byłoby tego radia i innych wyrosłych wokół niego przedsięwzięć, gdyby nie ojciec Tadeusz Rydzyk - "człowiek skromny, ale wybitny" - jak ocenił. "Człowiek na nasze czasy, dany przez Bożą Opatrzność, odważny wobec wyzwań, nieugięty, zachowujący spokój ducha wobec tych, którzy nieustannie mówią kłamliwie wszelkie zło na niego. Kocha Matkę Bożą - w tym właśnie kryje się sekret jego charyzmatu. To nie są komplementy, to są fakty" - podsumował hierarcha.

"Tylu was jest! Marzę o tym, by cała Polska, wszyscy katolicy wzięli się do ewangelizacji" - zwrócił się do zebranych na mszy odprawianej na jasnogórskich błoniach dyrektor Radia Maryja o. Tadeusz Rydzyk. Zachęcał jej uczestników do złożenia podpisu pod obywatelskim projektem ustawy w obronie chrześcijan, mającej zapewnić ochronę świątyniom, obiektom sakralnym, miejscom kultu religijnego, osobom duchownym i wiernym i zapobiec profanacjom, dewastacjom oraz aktom zakłóceń mszy i nabożeństw. "Widzieliście, co wyprawiają niektórzy, a jak pójdą do sądu, prokuratury, to +mała szkodliwość społeczna+" - opowiadał zgromadzonym na mszy wiernym o. Tadeusz Rydzyk.

"Możemy się śmiać, ale to jest ośmielanie i zachęcanie do zbrodni, trzeba takie prawo też zmienić, zgodzicie się? Nikogo nie wolno zabijać!" - dodał. "Ta nowa organizacja - już nie z Moskwy, tylko z innej strony świata - mówi, że w Polsce trzeba zmienić prawo, wszystko to poluzować, zabijać" - powiedział o. Rydzyk.

W pielgrzymce wzięli udział parlamentarzyści oraz minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, którego o. Rydzyk poprosił o zabranie głosu podczas wieczornej mszy. Minister podziękował biskupowi Szlachetce za słowa wypowiedziane podczas homilii. "To dokładnie to, o co dzisiaj chodzi - Europie nie potrzeba redefinicji rodziny, redefinicji małżeństwa, nie potrzeba zmiany płci, trzeba wyzwolenia z egoizmu, pychy i cynizmu" - powiedział minister.

"Prawo w Polsce, ojcze, jest dobre, tylko się go nie przestrzega i nie przestrzegają go sądy" - dodał Czarnek, zwracając się do dyrektora Radia Maryja. "Sądy, niestety, działają jak działają. Prawo jest dobre, ale trzeba wymóc przestrzeganie prawa przez tych, którzy prawa przestrzegać muszą, bo konstytucja stanowi jednoznacznie - małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, której małżeństwo fundamentem, macierzyństwo i rodzicielstwo pod są ochroną prawną Rzeczypospolitej Polskiej, nic innego. Od tego też zależy przyszłość, tak uczymy polskie dzieci, tak uczyć będziemy. Rodzice nie mogą abdykować, wyswobodzić z obowiązku wychowywania, szkoła wychowuje, ale jako druga. Rodzice muszą - w pierwszej kolejności - wychowywać, szkoła będzie pomagać" - zapewnił minister Czarnek.

Dodał, że tworzone są nowe przepisy chroniące szkoły i wspomniał o nowym przedmiocie - historia i teraźniejszość. "Tak denerwuje tych, którzy boją się prawdy, a prawda wyzwala ku wolności" - zaznaczył minister edukacji i nauki.

Rodzina Radia Maryja to wspólnota słuchaczy i innych osób skupionych wokół tej rozgłośni, założonej w 1991r. w Toruniu przez zakonników ze Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (redemptorystów). Organizacyjnie tworzy ona struktury działające przy parafiach za zgodą proboszczów.

Główne pielgrzymkowe uroczystości odbędą się w niedzielę. Rozpoczną się Godzinkami ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP o 8.00, a następnie koncert w wykonaniu zespołu Bayer Full. O godz. 11.00 na Szczycie celebrowana będzie Msza św. pod przewodnictwem i z kazaniem abp. Adama Szala, metropolity przemyskiego.