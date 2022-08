Bp Turzyński o V Kongresie Rodzin Polonijnych: wychowanie jest wyzwaniem; chcemy szukać rozwiązań

Wychowanie jest olbrzymim wyzwaniem, dlatego chcemy posłuchać specjalistów, porozmawiać na ten temat i poszukać wspólnie rozwiązań – powiedział bp Piotr Turzyński, delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, zapraszając na V Kongres Rodzin Polonijnych.

V Kongres Rodzin Polonijnych odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Ewangelizacji "Marianum" w Carlsbergu - w miejscowości związanej z osobą ks. Franciszka Blachnickiego, wieloletniego wykładowcy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, założyciela Ruchu Światło-Życie oraz wspólnoty Domowego Kościoła dla małżeństw - w dniach 10-11 września.

"Przepaść między młodym i starszym pokoleniem stale narasta. Jest ona widoczna na Zachodzie Europy, jak również w Polsce. Zauważalny jest również brak pogłębionego pedagogicznego podejścia do kształtowania młodego pokolenia, dlatego chcemy spotkać się i porozmawiać na temat wychowania dzieci i młodzieży w rodzinach polonijnych" - podkreślił delegat KEP w wypowiedzi dla portalu Family News Service.

Współorganizatorka Kongresu Rodzin Polonijnych, Przewodnicząca Polonijnej Rady Rodziny Grażyna Koszałka zaznaczyła, że współcześnie młodzi ludzie muszą mierzyć się z wieloma wyzwaniami, m.in. z zagrożeniami płynącymi z konieczności życia w świecie wirtualnym mediów społecznościowych, konsekwencjami izolacji i lęków związanych z pandemią, a ostatnio również ze strachem wynikającym z trwającej wojny na Ukrainie.

"To sytuacje, które sprawiają, że trudno jest żyć rodzinom razem, a nie obok siebie. Poprzez warsztaty i wykłady chcemy pokazać, co mogą zrobić rodzice, jak mogą się przygotować na to, co jest i co jeszcze przed nami" - wyjaśniła.

"Widzimy, że fala niebezpieczeństw zagrażająca młodym jest duża. Świat ma różne recepty na szczęście, często oparte na hedonistycznym zaspakajaniu jedynie własnych potrzeb. Indywidualizm, subiektywizm i opacznie rozumiana wolność. My chcemy przekazywać to, co nam daje siłę i buduje w nas tożsamość, to, czego nauczyli nas nasi przodkowie, dla których wiara i rodzina były dwiema kolumnami, na których stało społeczeństwo. Te kolumny trzeba odbudować" - oceniła współorganizatorka Kongresu.

Organizatorami V Kongresu Rodzin Polonijnych są: Polonijna Rada Rodziny przy Delegacie KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej oraz Fundacja "Pomoc Rodzinie".

Program Kongresu oraz informacje o zapisach można znaleźć na stronie: www.emigracja.episkopat.pl.

I Kongres Rodzin Polonijnych odbył się 26 i 27 października 2019 r. w La Ferte-sous-Jouarre pod Paryżem. W związku z pandemią następne Kongresy były organizowane w formie online.