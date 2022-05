Bp Turzyński: potrzebujemy jedności opartej na poczuciu, że polskość jest darem

Potrzebujemy jedności, która zasadza się na poczuciu, że polskość jest darem. Nie przeciw komuś – jest darem samym w sobie, przeciw nikomu – mówił w poniedziałek na Jasnej Górze delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej bp Piotr Turzyński.

W Dniu Polonii i Polaków za Granicą hierarcha przewodniczył w jasnogórskim sanktuarium mszy świętej, podczas której modlono się w intencji Polaków przebywających poza granicami kraju. W homilii bp Turzyński wezwał do refleksji nad tym, czym jest polskość. Przypomniał też różne przyczyny, dla których rodacy opuszczali ojczyznę.

"Tak się ułożyła historia - czasem niezależnie od nich znaleźli się poza granicami, bo wielcy tego świata nie pytali ludzi, gdzie może być granica. Inni jechali, uciekając przed prześladowaniami - czy to w czasach zaborów, komunizmu, stan wojennego, a jeszcze inni w poszukiwaniu szczęścia, godziwych warunków życia, lepszego losu" - przypomniał biskup.

Podkreślił, że polskość jest narodowym spoiwem, niezależnie od miejsca zamieszkania. "Trzeba, żebyśmy poczuli jedność. Macierz, ojczyzna, Polska jest wielkim darem" - wskazał bp Turzyński, wspominając m.in. kulturotwórczą rolę Wielkiej Emigracji w XIX w., armię gen. Józefa Hallera czy pomoc Polonii dla rodaków w Polsce w czasach komunizmu.

"Potrzebujemy siebie nawzajem. Potrzebujemy Polaków, którzy żyją tu; potrzebujemy tych, którzy musieli wyjechać albo zostali gdzieś za granicami. Potrzebujemy tej jedności, która zasadza się na poczuciu, że polskość jest darem. Nie przeciw komuś - jest darem samym w sobie, przeciw nikomu" - powiedział delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.

"To jest łaska, że jesteśmy Polakami, boży dar. Tak Pan Bóg chciał - tu nas wsadził, tu się urodziliśmy, takich mamy pradziadów i rodziców. Potrzebujemy siebie nawzajem i dlatego dzisiaj otaczamy modlitwą Polaków żyjących poza granicami, aby byli wierni tej polskości; aby z dumą nosili imię Polaka, aby się ojczyzny nie wstydzili. W tym niezwykłym związku polskości i chrześcijaństwa, ważne, żeby nasi rodacy nie stracili wiary - pośród świata zlaicyzowanego, trudnego, żyjącego jakby Boga nie było; żeby zachowali wiarę" - podkreślał biskup.

"Niech to nasze wspólnie bycie z Polakami poza granicami zaowocuje jeszcze większym poczuciem jedności i dziękczynienia Bogu i Maryi za opiekę" - zakończył swoją jasnogórską homilię bp Piotr Turzyński. Hierarcha akcentował też liczne więzi łączące polskość i chrześcijaństwo, przejawiające się w polskiej historii.

Przypadający 2 maja Dzień Polonii i Polaków za Granicą obchodzony jest w Polsce od 2002 r. To wyraz uznania dla Polonii i Polaków żyjących poza ojczyzną za wkład w odzyskanie przez Polskę niepodległości, za wierność i przywiązanie do polskości oraz za pomoc krajowi w najtrudniejszych momentach. Jasnogórskie obchody poprzedził list bp. Turzyńskiego, w którym wskazał on, że dzień ten jest okazją "do budowania jedności z milionami Rodaków żyjącymi poza granicami Ojczyzny, a dla nich do budowania więzi z Macierzą", a także "okazją do modlitwy za Polonię i Polaków żyjących poza granicami naszego kraju".