Bp Wątroba: Jezus uczy, aby mówić, kiedy potrzeba i mówić mądrze, by pomagać pytającym

Jezus uczy, aby mówić, kiedy potrzeba i mówić mądrze, by pomagać pytającym - powiedział w sobotę do nauczycieli w Częstochowie biskup rzeszowski Jan Wątroba. Zaznaczył, że etapy dobrego kształcenia, to: gotowość do słuchania, stawianie pytań, zrozumienie i odpowiadanie.

Bp Wątroba wygłosił homilię podczas Ogólnopolskiej Pielgrzymki Nauczycieli i Wychowawców na Jasną Górę. Wspomniał w niej m.in. postać Klemensa Aleksandryjskiego, którego - jak mówił - zasługą dla Kościoła, są dwie przekazane przez niego wartości. "Jedna polega na szczególnym dowartościowaniu kultury. Klemens kochał kulturę świata greckiego, cenił jej zdobycze w wielu dziedzinach i umiał połączyć to, co w niej wartościowe, z ewangelią" - podkreślił biskup rzeszowski.

"Ale druga wartość była jeszcze cenniejsza: Klemens dostrzegł w Jezusie przede wszystkim pedagoga; głębiej, niż inni, dowartościował trud Jezusa jako wychowawcy, odczytał jego zbawcze posłannictwo jako wychowywanie ludzkości. Kościół zaś traktował jako szkołę, w której ludzkość stopniowo dorasta do dojrzałości. Ewangelia dla niego to traktat o wychowaniu, a Jezus jest najdoskonalszym pedagogiem" - zaakcentował.

Nawiązując do odczytanej w sobotę ewangelii wg św. Łukasza, w której dwunastoletni Jezus, uczeń, gubi się w Jerozolimie, a znaleziony, rozmawia z nauczycielami zdumionymi jego bystrością, bp Wątroba wskazał, że takie zdumienie powoduje wolę pytania i gotowość do słuchania. "To moment kluczowy dla wiary, bo wiara rodzi się z tego, co się słyszy, a tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa" - zaznaczył.

"Właśnie tam, u boku najlepszych nauczycieli wzrastał ten, który po latach stanie się mądrym nauczycielem i mistrzem. Swoim przykładem wskazuje i nam kolejne etapy prawdziwej mądrości. Pierwszym etapem na tej drodze jest: słuchać. (…) By stać się mądrym człowiekiem, trzeba nauczyć się słuchać mądrych ludzi" - stwierdził biskup rzeszowski.

"To bardzo ważne, szczególnie dziś. Żyjemy w epoce, która akcentuje mówienie, aktywność, zabieranie głosu na każdy temat; epoce, która wciąż bombarduje nas mnogością różnych informacji, a szczególnie szybko zmieniającymi się obrazami. To powoduje, że trudno nam, a jeszcze trudniej ludziom młodym, skupić się, wyciszyć; trudno słuchać. A Jezus uczy, że pierwszym zadaniem ucznia jest znalezienie mądrego nauczyciela i słuchanie tego, co mówi" - podkreślił.

Kolejnym etapem uczenia się jest stawianie pytań. "Św. Łukasz zapisał, że Jezus pytał nauczycieli. To poważny wymiar w kształceniu: uczyć zadawania pytań, zachęcać do nich. Pytania są oznaką zainteresowania, w nich tkwi troska o zdobycie lub pogłębienie wiedzy. (…) Brak pytań oznacza brak zainteresowania, brak rozwoju. Wolimy krytykować, niż pytać, bo to o wiele prostsze, ale jednocześnie ma niewiele wspólnego z twórczym rozwojem" - zaakcentował.

Następny etap kształcenia, to zrozumienie tego, czego się uczy. "Nie chodzi tylko o to, aby się czegoś wyuczyć. Sama informacja nie wystarczy. (…) Jezus uczy, że w kształceniu istotną rolę pełni zrozumienie; odkrywanie sensu. Bez takiej umiejętności nikt nie stanie się mądrym człowiekiem" - przestrzegł biskup.

Ostatni etap na drodze kształcenia, to udzielanie odpowiedzi. "Św. Łukasz zwrócił uwagę, że słuchacze byli zdumieni odpowiedziami, których udzielał Jezus. (…) To styl dawnych mędrców: oni byli do dyspozycji, ale czekali na pytania. Mówili rzeczy ważne tym, którzy chcieli słuchać, którzy byli zainteresowani. Jezus uczy, by mówić wtedy, kiedy potrzeba i to mówić mądrze, aby pomagać pytającym, nawet ich zadziwiać" - wyjaśnił bp Wątroba.

Tegoroczna pielgrzymka nauczycieli do jasnogórskiego sanktuarium przebiega pod hasłem "Błogosławiona Natalia Tułasiewicz - Patronką Nauczycieli Polskich". Watykańska Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów ustanowiła bł. Natalię Tułasiewicz patronką nauczycieli w Polsce wiosną br.

Natalia Tułasiewicz była polonistką. W czasie II wojny światowej w 1943 r. wyjechała jako pełnomocnik, emisariusz rządu londyńskiego i świecki apostoł do Hanoweru, by pomagać pracownikom przymusowym. W wyniku dekonspiracji uwięziono ją w Hanowerze, potem przebywała w Kolonii. Następnie trafiła do obozu w Ravensbrück, gdzie podejmowała misję ewangelizacji. 31 marca 1945 r. została zagazowana.

Heroiczność cnót i świętość Tułasiewicz Kościół potwierdził aktem beatyfikacyjnym 13 czerwca 1999 r. w Warszawie, w czasie VI pielgrzymki Jana Pawła II do Polski.

Tegoroczną pielgrzymkę nauczycieli na Jasną Górę rozpoczęło w piątek po południu sympozjum poświęcone nowej patronce środowiska. Świadectwem o błogosławionej dzieliła się m.in. jej kuzynka Natalia Tułasiewicz-Wala, współredaktorka strony blogoslawionanatalia.eu. Wieczorny Apel Jasnogórski poprowadził delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa nauczycieli bp Piotr Turzyński.

Centralną mszę pielgrzymki odprawiono w sobotnie południe na jasnogórskim szczycie z udziałem ponad tysiąca pielgrzymów. Mszę poprzedziły modlitwa różańcowa, konferencja i koncert uwielbienia.