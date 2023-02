Bp Zbigniew Zieliński: Wchodzę w tę posługę z ogromną nadzieją i ufnością

"Wchodzę w tę posługę z ogromną nadzieją i ufnością. Deklaruję chęć zaangażowania w życie Kościoła, to jest też pierwsza powinność biskupa" – mówił w Koszalinie nowo mianowany bp diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej Zbigniew Zieliński.

Papież Franciszek, o czym poinformowała w czwartek nuncjatura apostolska w Polsce, mianował biskupem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej dotychczasowego koadiutora tej diecezji biskupa Zbigniewa Zielińskiego.

"Dla mnie osobiście ogromnym potencjałem jest to, czego doświadczyłem przez 10 miesięcy tutaj w diecezji" - powiedział podczas konferencji prasowej w Koszalinie bp Zieliński, wskazując na życzliwość, jakiej doświadczył od ludzi Kościoła, a także od świeckich.

Nominat podkreślił, że jest bardzo wdzięczny bp. Dajczakowi za to, że wprowadził go w kolejne obszary życia diecezji, co teraz daje mu "poczucie ogromnego komfortu przy całej świadomości wyzwań".

Dotychczasowy bp diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej Edward Dajczak w czwartek po ponad 15 latach posługi przeszedł na emeryturę na rok przed koniecznością złożenia urzędu wynikającą z ukończenia 75 lat. Jego rezygnację przyjął papież Franciszek. W czwartek sprawował jeszcze jako czynny biskup mszę św. w koszalińskiej katedrze z okazji Dnia Życia Konsekrowanego, w której uczestniczyły głównie siostry zakonne.

Bp Dajczak zaznaczył, że ze swoim następcą przez ostatnie 10 miesięcy zrozumiał się od pierwszej chwili.

"Z tym większą ufnością odchodzę na emeryturę. Oczywiście nie odchodzę z diecezji" - podkreślił bp senior. Dodał, że będzie pomagał na tyle, na ile będzie mógł i na ile będzie potrzebny.

Bp Edward Dajczak na emeryturze będzie mieszkał w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Koszalinie.

Nowo mianowany bp Zbigniew Zieliński jest szóstym biskupem koszalińsko-kołobrzeskim. Ma 58 lat. Pochodzi z ziemi gdańskiej. Jest doktorem socjologii. Przez trzydzieści lat pracował w archidiecezji gdańskiej jako wikariusz, wykładowca seminarium, pracownik kurii, proboszcz, a następnie biskup pomocniczy.