Bp Zieliński na Orszaku Trzech Króli w Gdańsku: kiedy król chyli głowę przed małym dziecięciem to wielkie święto

Kiedy król chyli głowę przed małym dziecięciem to wielkie święto – powiedział w czwartek biskup pomocniczy Archidiecezji Gdańskiej ks. Zbigniew Zieliński podczas Orszaku Trzech Króli, który przeszedł ulicami zabytkowego centrum Gdańska.

"Zapraszam wszystkich do tego, aby postawić się w sytuacji mędrców z Ewangelii. Niech te korony, które znalazły się na naszych głowach będą dodatkową mobilizacją do tego, żeby poczuć się tak, jak ci, którzy wtedy udali się do Betlejem i pokłonili się nowo narodzonemu Zbawicielowi" - mówił biskup.

Podkreślił, że "kiedy król zgina głowę przed małym dziecięciem to wielkie święto". "A jeżeli jeszcze przynosi tak ogromne dary, ogromne kosztowności - złoto, kadzidło, mirrę - wtedy łączą się ze sobą szczere pragnienia, które wyraża ten pokłon" - dodał.

Gdański biskup pomocniczy zaznaczył, że trzej królowie po złożeniu pokłonu Jezusowi Chrystusowi wrócili w swoje strony przemienieni.

"Spotkanie z nowo narodzonym dziecięciem sprawiło, że wstąpiła w nich nowa energia. Pokój, który Chrystus przyniósł do Betlejem stał się także udziałem tych, z którymi się spotykali" - mówił bp Zieliński.

Przypomniał, że tegoroczny Orszak Trzech Króli odbywa się pod hasłem "Dzisiaj jest dzień wesoły".

"To nie jest prowokacja, kiedy świat przeżywa epidemię takie hasło jeszcze bardziej podkreśla potrzebę wewnętrznej radości, która jest najlepszym antidotum na to, co trudne, co smutne. I niech ta duchowa radość będzie dla nas takim promieniem słońca, który przebija to, co trudne, ciężkie i pozwala jeszcze bardziej budować międzyludzką wspólnotę, odkrywać wartość Bożego Narodzenia i pozwolić nowonarodzonemu zamieszkać w życiu każdego z nas" - powiedział kapłan.

Orszak Trzech Króli w Święto Objawienia Pańskiego wrócił do Gdańska po rocznej przerwie. W 2021 r. wydarzenie zostało odwołane w związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce. Wierni wymaszerowali w południe spod Bazyliki Mariackiej. Tak jak w latach ubiegłych po drodze do Gdańskiej Stajenki orszak spotkał Króla Heroda - jego pałacem był zabytkowa Wielka Zbrojownia. Uroczystość zakończyła się na Długim Targu przed Dworem Artusa, symbolizującym Betlejem, miejsce narodzenia Chrystusa. Kolędy podczas orszaku śpiewało męskie Towarzystwo Śpiewacze "Gryf" z Trąbek Wielkich.

Orszak Trzech Króli w Gdańsku został zorganizowany przez proboszcza Bazyliki Mariackiej przy wsparciu Stowarzyszenia SUM oraz Stowarzyszenia Kulturalnego Wspierania Edukacji i Rozwoju. Wydarzenie było dofinansowane z budżetu miasta Gdańska.