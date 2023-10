Br. Robert Kozielski OFMConv: Każdy z nas na mocy chrztu świętego jest powołany do misji

Każdy z nas na mocy chrztu świętego jest powołany do misji, do głoszenia Chrystusa, czyli dawania świadectwa swoim życiem, gdziekolwiek żyje - powiedział PAP sekretarz prowincjalny do spraw misji gdańskiej prowincji franciszkanów br. Robert Kozielski OFMConv.

22 października w Kościele katolickim przypada Światowy Dzień Misyjny, który w tym roku przebiegać będzie pod hasłem "Misje sercem Kościoła".

"Misje to nie tylko misjonarze, którzy wyjeżdżają gdzieś daleko. Każdy z nas na mocy chrztu świętego jest powołany do misji, do głoszenia Chrystusa, czyli dawania świadectwa swoim życiem, gdziekolwiek żyje" - podkreślił br. Robert Kozielski.

Franciszkanin prowadzi obecnie projekt, który ma na celu zebranie środków na zakup autobusu dla szkoły prowadzonej przez misjonarzy w Ruiri w Kenii.

"Jest to szkoła św. Antoniego, w najstarszej misji w Kenii, którą prowadzimy. Szkoła powstała w 2012 roku dzięki wsparciu różnych organizacji i ofiarodawców z Polski. Do przedszkola i szkoły podstawowej uczęszcza obecnie prawie 600 uczniów. Część z nich dojeżdża do naszej placówki ze swoich domów, a część mieszka w prowadzonym przez nas internacie. Do tej pory dowoziliśmy dzieci i młodzież dwoma 12-osobowymi mikrobusami. Teraz chcielibyśmy zrobić prezent z okazji rozpoczynającego się w styczniu nowego roku szkolnego i zakupić autobus, który będzie mógł dowieźć tych młodych ludzi do szkoły" - wyjaśnił.

Br. Kozielski podkreśla, że potrzeby w Kenii są wciąż bardzo duże. "Począwszy od żywności, dlatego dzięki całorocznej akcji +Woreczek ryżu+ zapewniamy dzieciom i młodzieży ciepły posiłek. Staramy się pomóc im w szkole, ale też zapewnić podstawową opiekę medyczną. To wszystko cały czas potrzebuje finansowania. Oczywiście staramy się uświadamiać lokalną społeczność, że nie wszystko jest za darmo i uczyć ją odpowiedzialności, więc zachęcamy rodziny do chociażby minimalnych wpłat. Natomiast środki, którymi dysponujemy nie są w stanie w pełni pokryć wszelkich ponoszonych kosztów" - wskazał.

Rozmówca PAP podkreśla, że w działalności misyjnej najpiękniejsza jest wdzięczność ludzi.

"Jest to naprawdę odczuwalne, kiedy jesteśmy w danym miejscu. Pomagamy każdemu, kto do nas przyjdzie. Nie tylko chrześcijanom, ale też muzułmanom, czy niewierzącym" - dodał.

Światowy Dzień Misyjny jest świętem Papieskich Dzieł Misyjnych. Został ustanowiony 14 kwietnia 1926 r. przez papieża Piusa XI. Obchodzony jest każdego roku we wszystkich diecezjach i parafiach na świecie w przedostatnią niedzielę października. Dzień ten jest również świętem patronalnym Papieskich Dzieł Misyjnych, a szczególnie Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. W Polsce zwany jest Niedzielą Misyjną i przedłuża się na cały tydzień.