Brakuje ludzi, którzy są w stanie zmieniać polskie fabryki na lepsze

– Wiele firm w dobie pandemii wzmocniło swe przekonanie, że cyfryzacja jest nieodzowna. Problemy są tu związane z podjęciem decyzji i z kadrami – mówi prof. Anna Timofiejczuk, dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej, w rozmowie z Jackiem Ziarno.

Konieczność technologicznego postępu potęguje brak ludzi do pracy przy taśmie, który będzie się nasilał.

Wiele firm w dobie pandemii uznaje, że cyfryzacja jest nieodzowna – przynajmniej w transferze i zabezpieczeniu danych.

We wprowadzaniu zmian z obszaru Przemysłu 4.0 widać postęp. Ale znacznie mniejszy niż można by oczekiwać z punktu widzenia obecnych, a zwłaszcza przyszłych potrzeb polskiej gospodarki.

Tekst pochodzi z Magazynu Gospodarczego Nowy Przemysł nr 3/2022.

Jeśli przyjąć, że transformacja cyfrowa – w najogólniejszym kontekście Produkcji 4.0 – to procesy, ludzie i technologie, to na jakim poziomie przygotowania są dziś polskie firmy w tej triadzie – na tle europejskiej czołówki?

- Myślę, że aby w praktyce realizować proces, trzeba mieć odpowiednich ludzi i technologie… Trudno zwięźle odpowiedzieć na pana pytanie, gdyż akurat znaleźliśmy się w fazie mocnego zróżnicowania wdrażania technologii w polskich firmach, a przez to zróżnicowania ich poziomu technologicznego.

Pomińmy zdeklarowanych konserwatystów. Obecnie coraz więcej firm jest świadomych znaczenia nowych technologii, a zarazem tego, że trzeba pracować przy ich wprowadzaniu z ludźmi. Sądzę, że w tej mierze reformatorskie procesy idą dobrze. Są jednak i przedsiębiorstwa, które zdecydowały się na zakup nowoczesnych technologii i które poświęcają wiele uwagi indywidualnemu przygotowaniu ludzi, ale w zakładzie szwankuje organizacja procesów z kręgu Przemysłu 4.0. No i wreszcie istnieją firmy, które bardzo chcą wprowadzić innowacyjne rozwiązania (w tym, niestety, nierzadko metodą prób i błędów), ale zupełnie z ludźmi nie pracują.

Na tle Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, jeśli chodzi o kształcenie w specjalnościach Przemysłu 4.0, jakościowo nie wyglądamy źle.

W porównaniu do roku 2020 r., kiedy mieliśmy okazję rozmawiać, wiele się zmieniło. Wykorzystanie z sukcesem nowych procesów jest znacząco lepsze, ale nadal najwięcej mamy do zrobienia właśnie w dziedzinie edukacji i szkolenia pracowników – także na poziomie szkolnictwa wyższego.

Na tle Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, jeśli chodzi o kształcenie w specjalnościach Przemysłu 4.0, jakościowo nie wyglądamy źle. A mogę to stwierdzić z praktyki, gdyż polskie szkoły wyższe zawiązują sojusz w tego typu kształceniu z uczelniami z zachodniej Europy. Mamy okazję do analizy i poznania modeli edukacyjnych, jakie tam przyjęto.

Wnioski? Na zachodzie kontynentu wiele zajęć – nie tylko w przypadku Industry 4.0, ale w ogóle kadr dla przemysłu – prowadzi się w trybie projektowym; młodzi ludzie ćwiczą m.in. wyznaczanie harmonogramów, podziały na role, określanie kolejnych etapów realizacji przedsięwzięcia.

Słowem: nauczanie o wiele częściej niż u nas przyjmuje formę projektów grupowych (analogicznie jak później w przemyśle). Od wielu lat Politechnika Śląska proponuje bardzo wiele zajęć w trybie Project Based Learning (nabywanie kompetencji i umiejętności współdziałania przez realizację projektów; praca studentów w okreś­lonym czasie dla rozwiązania problemu – przyp. red.). Wśród prowadzących zajęcia jest zawsze praktyk – specjalista z przemysłu, a zajęcia realizowane są w starannie dobieranych grupach.

To jakość i wprowadzanie – z opóźnieniem – metod nauczania znanych gdzie indziej od lat. A efekt skali?

- Uważam, że jest stanowczo za skromny! Tym bardziej że rzeczywistość błyskawicznie się zmienia i studia podyplomowe czy kształcenie ustawiczne, w formie krótszych form edukacyjnych, np. specjalistycznych kursów, są dziś niezbędne. Każdy z nas powinien się nieustannie uczyć.

Jestem absolwentką kierunku automatyka i robotyka Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej. Gdybym pozostała przy wiedzy, którą wyniosłam ze studiów, to moją domeną byłaby dziś historia techniki...

Powiedziałam, że we wprowadzaniu zmian z obszaru Przemysłu 4.0 widać postęp. Ale z meandrami – i znacznie mniejszy niż można by oczekiwać z punktu widzenia obecnych, a zwłaszcza przyszłych potrzeb polskiej gospodarki.

Konkrety? Po wielu rozmowach z firmami szkoleniowymi mogę podzielić się obserwacją, że nasze przedsiębiorstwa na razie rzadko jeszcze wysyłają pracowników na zajęcia z nowych technologii. Firmy uważają, że nie jest to potrzebne, bo one nie są jeszcze u nich wprowadzane... Największym powodzeniem cieszą się szkolenia z programowania sterowników, projektowania maszyn, z systemów zabezpieczeń urządzeń produkcyjnych (ale już cyberbezpieczeństwo nie jest powszechnie zauważane jako nieodzowne).

Jak sprowokować w Polsce powszechniejszy wymiar kształcenia z szeroko rozumianego Przemysłu 4.0? Pomocne byłyby projekty ministerialne intensywnie zachęcające do tego typu nauki, a także ściślejsze współdziałanie uczelni wyższych.

Przykładem jest współpraca Politechniki Śląskiej z Uniwersytetem Śląskim i Akademią Ekonomiczną. Utworzyliśmy m.in. konsorcjum, związane z przekazywaniem wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa – nie tylko w aspektach technologicznych, ale i prawnych.

Czy ten niedostatek popytu firm na studia z kręgu Industry 4.0 bierze się z niskiej – w porównaniu np. z Finlandią czy Izraelem – tzw. kultury innowacji: powszechnego doceniania innowatorów, pobudzania przez firmy i państwo proinnowacyjnej inwencji, od najmłodszych lat wychowywania w tym duchu, stosownych systemów nauczania, wykładania kapitału na innowacje etc.? Czy to proinnowacyjne kształcenie, wyrabianie nawyków mentalnościowych nie jest mocno spóźnione, bo zaczyna się – i to gdzieniegdzie – od studiów wyższych dopiero?

- Bardzo dobre pytania! Od pewnego czasu współpracuję z firmą APA Group w kwestii utworzenia przemysłowego living labu. Firma zbudowała centrum testowania technologii Przemysłu 4.0 (CTT4.0) w postaci linii technologicznej (z urządzeniami ponad 20 znanych firm). Centrum to jest bardzo przydatne, by wykazać, jak technologie Przemysłu 4.0 w bardziej całościowej postaci wpływają na realną produkcję.

To znakomita propozycja dla przedsiębiorstw, a już od września living lab chcemy wykorzystać w specjalnych zadaniach dla osób z różnych grup wiekowych – od dzieci w wieku przedszkolnym po osoby uważane za wykluczone cyfrowo. Opracowujemy tu program działań dla osób z przygotowaniem technicznym i bez takiego przygotowania. Najbardziej zaawansowanym użytkownikom chcemy dać m.in. możliwość programowania robota i realizacji skomplikowanych już zadań.

Kolejnym naszym planowanym działaniem jest tzw. „idea lab”, poprzez który demonstrujemy ludziom w różnym wieku, jak rozbudowywać swą kreatywność.

Tych działań, które scharakteryzował pan w swoim pytaniu, niezwykle w naszym kraju brakuje. W tym roku, wraz z szefem APA Group Arturem Pollakiem, opracowaliśmy projekt dotyczący popularyzacji innowacji, w tym Przemysłu 4.0 (przy okazji przeprowadzimy odpowiednie badania). Przymierzamy się też do opracowania innego projektu – już na poziomie europejskim. Ale to jedna z niewielu jeszcze cegiełek w wielkiej, koniecznej w Polsce budowli…

Jak ocenia pani zręby systemu kształcenia w Polsce kadr dla Przemysłu 4.0? Jakie są różnice między stacjonarnymi studiami (w tym dualnymi) a studiami podyplomowymi w tej mierze?

- W każdym przypadku trzeba uczyć w praktycznym wymiarze, choć oczywiście nie zapominając o teoretycznym fundamencie. Zwłaszcza studia podyplomowe uczelnie powinny prowadzić wraz ze starannie dobraną reprezentacją wybitnych praktyków z przemysłu. Dodam, że w naszym przypadku wiele osób na cząstkę etatu pracuje w przemyśle – i dydaktycy, i naukowcy.

Bez tego kandydaci na studia, a później słuchacze najzwyczajniej by się wykruszyli, bo okazałoby się, że nie uczymy tego, co trzeba; ludzie z firm przemysłowych na studiach podyplomowych i studiach MBA z zakresu Przemysłu 4.0 zadają bardzo konkretne pytania. I muszą tam być najbardziej doświadczeni nauczyciele.

Osiem lat temu, we współpracy z biznesem, Politechnika Śląska uruchomiła studia dualne z kręgu nowoczesnych technologii. W stosunku do początkowej popularności i zainteresowania liczba kandydatów nie była jednak imponująca. To było tylko wahnięcie czy też trwała tendencja?

- Ta sytuacja już się nie powtórzyła. Byliśmy pionierami: jeszcze przed nową ustawą o szkolnictwie wyższym stworzyliśmy studia o profilu praktycznym – I stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn. Bardzo wspomagała nas Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE) i 7-8 firm; przyjęliśmy wówczas ok. 30 studentów.

Wyłonił się jednak problem – liczne przedsiębiorstwa uczestniczyły w procesie ustalania programu, ale gdy nadeszła pierwsza rekrutacja, wiele z nich zakomunikowało, że dołączą dopiero za rok, bo przyglądają się temu, co z tego wyjdzie... Na szczęście jedno ze śląskich przedsiębiorstw (Tenneco) przyjęło na staże naszych studentów – jego menedżerowie uznali, że warto inwestować w ludzi na szerszą skalę. Dzisiaj wiemy, że nie żałowali tej decyzji.

Później frekwencja była lepsza. Wypuś­ciliśmy też kilka roczników absolwentów, co wyrobiło naszym studiom markę. W końcu uruchomiliśmy studia II stopnia. I mamy już absolwentów obu stopni, którzy opiekują się w firmie kolejnym „pokoleniem” studentów dualnych. To procentuje.

Patrząc jednak na krajowej płaszczyźnie: wiele studiów dualnych upadło. Popyt na absolwentów to jedno, ale wymagają one nierzadko stymulacji, wsparcia państwa. No i ogromnej pracy organizatorów tych studiów – nie wszyscy są tu wytrwali.

Swego czasu drogowskazem w proinnowacyjnej działalności Politechniki Śląskiej stało się Śląskie Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0 – konsorcjum stworzone z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Wiosną tego roku ruszyło Centrum Przemysłu 4.0 PŚ, którego naczelnym zadaniem jest wsparcie firm w ramach IV rewolucji przemysłowej. W czym ma się to przejawiać? I jak mają się do siebie te dwie inicjatywy?

- Śląskie Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0 ruszyło w 2018 r. Zrealizowaliśmy m.in. jeden projekt europejski i cztery dla ministerstwa. Kiedy umowa z KSSE wygasła, ustanowiliśmy większe konsorcjum o nazwie Silesia Smart Systems z kilkoma innymi podmiotami. Liderem tego konsorcjum jest Strefa, a cennym aliantem m.in. instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Jako konsorcjum byliśmy laureatami na polskim gruncie w konkursie na hub innowacyjny i zyskaliśmy też akceptację w europejskiej rywalizacji (postawiliśmy głównie na automatyzację, sztuczną inteligencję i cyfryzację). Będziemy świadczyć usługi dla firm dzięki finansowaniu, które jest przewidziane w tym w projekcie.

Brakowało nam jednak działki naukowej – stąd Centrum Przemysłu 4.0 Politechniki Śląskiej, odrębna jednostka; główne jej cele to popularyzacja wiedzy na temat nowych technologii, ale przede wszystkim prace badawcze i wytyczanie perspektywicznych kierunków kształcenia czy ocena gotowości technologicznej firmy.

Wiosną 2020 r. była pani zdania, że polskie „firmy dysponują nowoczesnymi technologiami, ale mają problem z ich wdrażaniem. (…) Na ogół tendencja nie jest optymistyczna”. Jak na obecny stan rzeczy wpłynęły dwa czarne łabędzie – konsekwencje pandemii i wojny w Ukrainie?

- Wiele firm w dobie pandemii wzmocniło swe przekonanie, że cyfryzacja jest nieodzowna – przynajmniej w transferze i zabezpieczeniu danych. Mogłabym o tym długo opowiadać, ale ograniczę się do syntezy: widać znaczny postęp w zrozumieniu potrzeby i zastosowaniach nowoczesnych technologii. Problemy były związane (i w dużej mierze – są) z podjęciem decyzji, ale i z kadrami. Problemy te nieustannie wracają.

Pyta pan, jaki wpływ na decyzje mają wspomniane dwa dramatyczne wydarzenia… Kiedy byłam w tym roku na hanowerskich targach, rzucały się w oczy puste hale i technologie, które już widziałam wcześniej, także często w zastosowaniach w firmach. Skonfrontowałam te moje obserwacje z menedżerami przemysłu – potwierdzili: widać pewien zastój w nowych propozycjach i w transferze nowoczesnych rozwiązań dla gospodarki. Utrzymuje się okres niepewności inwestycyjnej, związany naturalnie z niepewnymi prognozami gospodarczymi na rynku i w otoczeniu biznesowym.

Liczę, że to tylko „międzyepoka”. Dodatkowym czynnikiem potęgującym konieczność postępu jest to, że po prostu brakuje ludzi do pracy przy taśmie. I ten niedobór będzie się nasilał.

Dominika Bettman obecny stan rzeczy charakteryzuje tak: „Rośnie potrzeba przywództwa, przeprowadzenia firm i załóg przez zmiany wiodące do rozwiązań Industry 4.0. Nawet w średniej czy małej firmie warto wytyczyć jasny kierunek na dekadę; pokażmy wyraźnie, pod czym pracownicy powinni się podpisać, jaka jest wizja na lata i jakie wymagania są z tym związane”. Takie postawienie sprawy pozwoli się powoli określić pracownikom: czy im po drodze z taką zmianą. A także strategicznie, z rozmysłem przebudowywać kadry (rotacja, kształcenie ustawiczne), w których stawia się na interdyscyplinarną wiedzę. Są błędy w tym wywodzie?

- Jeszcze raz z uporem podkreślę: także w Przemyśle 4.0 najważniejszy pozostaje człowiek. Świetnie, jeśli w firmie pracownicy na bieżąco otrzymują informację o aktualnych i przyszłych reformach. Bo jeśli się ich boją (zwłaszcza „niewiadomego”) podczas wprowadzania zmian, to w grupie potrafią być bardzo defensywni, obstrukcyjni, a nawet agresywni. A to reformom na pewno nie sprzyja.

Potrzebujemy dzisiaj bardzo liderów zmian. Znakomicie, kiedy jest nim prezes, ale to oczywiście niejedyny wariant. I tu pewna kontynuacja, udokładnienie odpowiedzi z poprzedniego pytania… Kiedyś realizowaliśmy, jeszcze jako Śląskie Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0, projekt dla Ministerstwa Przedsiębiorczości i Rozwoju – w zespole rozmaitych specjalistów, w tym psychologów pracy. Opracowaliśmy sposób ankietowania, badania kadr, identyfikowania liderów. Zaowocowało to wspólnie przygotowywanymi dla nich ścieżkami rozwoju i dokształcania, by na koniec stali się liderami przemian 4.0 w firmie.

Niestety wyników tego projektu nie upowszechniono. Nie wykorzystuje się tych metod powszechnie – a to był projekt pilotażowy, pod wieloma względami prekursorski na polskim gruncie.

Aleksandra Przegalińska-Skierkowska, badająca rozmaite konteksty wprowadzania sztucznej inteligencji, przytacza projekcje filozofa Nicka Bostroma z Oxfordu: „Maszyny inteligentniejsze od człowieka miałyby pracować za nas. Wówczas człowiek, zamiast zdobywać pieniądze potrzebne do życia, miałby czas na pielęgnowanie relacji, zabawę. To wizja świeckiego raju”. I wyobraża sobie, że praca stałaby się wtedy przywilejem nielicznych, zauważając: „Technologia pomnaża również to, co straszne. Może doprowadzić do olbrzymiego rozwarstwienia społecznego (...). Efektem będzie krańcowa polaryzacja. Potrzebny jest zrównoważony rozwój”. A pani jak sądzi: sztuczna inteligencja i nieustanny rozwój technologii spowodują, że będziemy na łasce robotów, praca stanie się przywilejem, a bezrobocie wywoła napięcia społeczne?

- Zajmuję się też zawodowo rozwojem sztucznej inteligencji od strony naukowej i implementacji AI – głównie (ale nie tylko) w utrzymaniu ruchu. Bardzo ciekawie rozwija się tu trend „przemysłowa sztuczna inteligencja” (industrial artificial intelligence).

Sztuczna inteligencja w stanie autonomicznym moim zdaniem znajdować będzie zastosowanie w przyszłości tylko wtedy, gdy środowisko pracy jest szkodliwe czy niebezpieczne dla człowieka.

Na pewno za to na szeroką skalę upowszechni się inna gałąź AI, a mianowicie augmented artficial intelligence (poszerzona sztuczna inteligencja). Wiele przesłanek, badań i wdrożeń dowodzi, że połączenie intelektu człowieka z AI pozwala na niebywały przyrost efektywności.

W utrzymaniu ruchu pojawia się natomiast – jako swego rodzaju rozwinięcie Predictive Maintenance – Prescriptive Maintenance. Nie tylko ukazuje ono ścieżki procesowe możliwe do wyboru, ale i konsekwencje określonego wyboru.

Teraz z cyfryzacji czy ze sztucznej inteligencji korzysta już bardzo wielu ludzi – bez względu na to, czy są do tego przygotowani, czy nie. I tu pojawiła się kolejna ważna działka AI: explainable artifficial intelligence – wyjaśnialna (wytłumaczalna) inteligencja. Głównym zadaniem jest tutaj objaśnianie użytkownikowi decyzji podejmowanych przez algorytmy.

W sztucznej inteligencji wydzielane są coraz to nowe obszary. W sprawie zastosowań sztucznej inteligencji jestem zdecydowaną optymistką. Nie mam wątpliwości: czeka nas raczej poszerzająca się stale współpraca człowieka i algorytmów, a nie absolutna dominacja sztucznej inteligencji nad człowiekiem, który ją wymyśla.