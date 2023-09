Branża motoryzacyjna na huśtawce, ale im się udało

Branża motoryzacyjna nadal mocno odczuwa skutki pandemii i wojny w Ukrainie. Trwa walka o części - mówi w rozmowie z WNP.PL Tomasz Gębka, dyrektor Stellantis Tychy.

Sytuacja powoli się stabilizuje, ale branża motoryzacyjna odczuwa skutki pandemii i wojna w Ukrainie. - Ogromne uderzenie rozhuśtało cały ten gospodarczy ocean i on potrzebuje znacznie więcej czasu, by się uspokoić. Na razie wciąż jest huśtawka - mówi w rozmowie z WNP.PL dyrektor Stellantis Tychy Tomasz Gębka.

jak dodaje, każda organizacja ma swoje procedury, schematy, ustalone łańcuchy dostaw, modele logistyki czy zestaw wartości. Wymiana kadr ułatwia porównanie tych schematów i dzielenia się dobrymi praktykami.

Tyski zakład jest w okresie wprowadzania i rozpędzania nowej produkcji. Przed rokiem ruszył z produkcją nowego Jeepa na platformie będącej dla fabryki całkowitą nowością. - Nigdy nie matu mowy o rutynowych czynnościach. Każde wprowadzenie nowego elementu wymaga przygotowań i skupienia - zaznacza Tomasz Gębka.

Jak rok 2023 wygląda w porównaniu z dwoma poprzednimi latami?

Tomasz Gębka, dyrektor Stellantis Tychy: Niestety, wciąż trwa walka o części. Do roku 2020 gospodarka spokojnie i stabilnie rosła. Dokładała się jedna cegiełka podaży, dokładała się cegiełka popytu. Podaż i popyt razem rosły i tworzyły spokojne, dobre perspektywy. Rok 2020 to było coś takiego, jakby do oceanu, który spokojnie podnosił swój poziom, wpadł meteoryt. Ogromne uderzenie rozhuśtało cały ten gospodarczy ocean i on potrzebuje znacznie więcej czasu, by się uspokoić. Na razie wciąż jest huśtawka – gdzieś czegoś jest za mało, gdzieś czegoś za dużo.

Rozumiem jednak, że ta huśtawka nie wychyla się tak daleko jak dwa lata temu …

- Tak, ale zjawisko cały czas występuje. W dodatku to rozhuśtanie sprawiło, że cały system stał się znacznie bardziej delikatny, podatny na skutki przestojów, problemów produkcyjnych w różnych fabrykach.

System się rozhuśtał. Niestabilność i wrażliwość na wstrząsy pozostanie w branży na dłużej

Przed rokiem 2020, gdyby w skali globalnej jedna fabryka się spaliła, drugą zalała powódź, a trzecią wyłączył z produkcji wielotygodniowy strajk, to miałoby to znacznie mniejszy wpływ na inne zakłady niż dziś wystąpienie tylko jednego z tych zdarzeń.

System był na tyle stabilny i mocny, że tego typu wydarzenia to były niezauważalne kichnięcia, a teraz każde takie kichnięcie automatycznie jest odczuwane przez całą resztę systemu.

Grupa tak duża jak Stellantis powinna być chyba bardziej odporna na takie kichnięcia. Pracował pan na menedżerskim poziomie jeszcze przed powstaniem grupy Stellantis. Czy kwestia wejścia w tak dużą grupę faktycznie wprowadziła takie synergie, jakie sobie obiecywano?

- Na pewno zarządzanie takim kolosem sprawia, że musimy być jeszcze lepsi w synchronizacji. Udało nam się stworzyć nową strukturę, co dla mnie znaczy wymieszanie się w zakładach ludzi z łączących się firm. Jeżeli tylko założymy wszystkim tę samą „czapkę” finansową, a nie wymieszamy załóg, w znaczeniu wymieszania różnorodnych doświadczeń i stylów pracy, to nie uzyskamy nowej jakości. My dokonaliśmy tego przeniesienia kadr i udało nam się stworzyć nową grupę.

Wymiana kadr ułatwia dzielenie się dobrymi praktykami

Każda organizacja ma swoje procedury, schematy, ustalone łańcuchy dostaw, logistyki czy wartości. Wymiana kadr ułatwia porównanie tych schematów i dzielenie się dobrymi praktykami. Tu mam na myśli także łatwiejszy dostęp jednej połączonej firmy do dostawców drugiej.

Jesteście w dość specyficznym okresie wprowadzania i rozpędzania nowej produkcji. Przed rokiem ruszyliście z produkcją nowego Jeepa na platformie będącej dla fabryki całkowitą nowością. W ciągu tego roku wprowadzaliście sukcesywnie nowe elementy i wersje, a w tym roku dojdzie wam jeszcze nowy model. To wyzwanie czy rutyna?

- Oczywiście wprowadzenie nowego modelu będzie łatwiejsze, bo przeszliśmy już przez uruchamianie kolejnych wersji samochodu na tej samej platformie. Nigdy nie ma jednak mowy o rutynowych czynnościach. Każde wprowadzenie nowego elementu wymaga przygotowań i skupienia.

Patrząc okiem laika, można by wątpić. Przecież od lat przemysł samochodowy produkuje samochody w coraz bardziej zindywidualizowany sposób. Nie ma już teraz serii tysiąca takich samych aut, a każda sztuka jest produkowana pod indywidualne zamówienie – ma zindywidualizowane wyposażenie, kolorystykę, rodzaje silnika, a dziś wręcz rodzaje napędu…

- Dotknął pan ciekawego problemu. Kiedy spotykam się z naszymi pracownikami, którzy obchodzą jubileusz 35 czy 40 lat pracy, to słyszę właśnie historie o tym, jak w latach 80. ubiegłego wieku produkowali przez tydzień identycznie wyposażone samochody w tym samym kolorze.

W kolejnej dekadzie motoryzacja zaczęła wchodzić w ten okres głębokiej personalizacji, kiedy niemal każdy samochód na taśmie był inny. Dla firmy taka produkcja to znaczące koszty i mocne skomplikowanie procesu. Teraz staramy się znaleźć złoty środek między szeroką, indywidualną ofertą a mniej skomplikowanym procesem produkcji.

Patrząc przez pryzmat automatyki, robotyki, Przemysłu 4.0, macie tej chwili jakieś zadania do wykonania? Czy jakieś technologie mają z waszego punktu widzenia największy potencjał w obecnych realiach?

- Ostatnio zainstalowaliśmy kilka cobotów (robotów kolaborujących) tam, gdzie dane stanowisko pozwoliło na ich aplikację.

W lakierni zainstalowaliśmy system wizyjny do badania jakości. Pierwsze tego typu systemy rozpoznawania obrazu pojawiły się przed rokiem 2010, ale ich możliwości były jeszcze wówczas dość ograniczone. Mniej więcej około 2018 roku wspomagane sztuczną inteligencją, kontrolujące jakość systemy wizyjne osiągnęły poziom człowieka, a dziś go przewyższają.

Oczywiście w tego typu systemach sztuczna inteligencja musi „nauczyć się” rozpoznawania ewentualnych niedoskonałości lakierniczych, co wymaga czasu. My zamontowaliśmy system w sierpniu, podczas wakacyjnej przerwy produkcyjnej i ten etap uczenia się jeszcze u nas trwa.

Zwiększanie efektywności energetycznej w zakładzie obniża ślad węglowy produktu

Z drugiej strony wprowadzamy również rozwiązania zmniejszające zużycie energii czy gazu ziemnego, który wykorzystujemy jeszcze w lakierni. Staramy się również przechodzić - tam, gdzie to możliwe - na rozwiązania oparte o pompy ciepła, aby ograniczyć koszty ogrzewania naszych budynków.

Stellantis dużo inwestuje w poprawę efektywności, która ma wpływ na obniżenie naszego śladu węglowego. W tym wypadku jesteśmy w dość trudnej sytuacji, bo nasza fabryka jest starym zakładem, zbudowanym jeszcze w latach 70. ubiegłego wieku. Staramy się więc tak optymalizować procesy, aby zmniejszyć liczbę wykorzystywanych hal, które trzeba ogrzać i oświetlić.

Zmniejszamy zużycie energii przez wymianę komponentów elektrycznych na te bardziej sprawne energetycznie (wentylatorów, silników etc). Te działania są częścią strategii Stellantis i są przez koncern wspierane i finansowane.