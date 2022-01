Brejza: z telefonu wykradziono mi wszelkie dane nt. kampanii przed wyborami parlamentarnymi

Plany dotyczące kampanii przed wyborami parlamentarnymi - organizacji konferencji i kongresu programowego, informacje o potencjalnych kandydatach KO do Sejmu i Senatu - m.in. te dane - według senatora KO Krzysztofa Brejzy - wykradziono z jego telefonu podczas włamań w 2019 roku.

Senator Brejza - szef sztabu wyborczego Koalicji Obywatelskiej przed wyborami do Sejmu i Senatu - to kolejny świadek komisji nadzwyczajnej powołanej do wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji systemem Pegasus. W poniedziałek eksperci z kanadyjskiej grupy Citizen Lab: John Scott-Railton i Bill Marczak ujawnili na posiedzeniu komisji, iż mają dowody kryminalistyczne potwierdzające kradzież danych z telefonu senatora KO. "Widzieliśmy dowody dotyczące dużej ilości danych związanych z bardzo ważnymi chwilami w życiu politycznym" - mówił Scott-Railton.

Podczas środowego posiedzenia komisji jej szef Marcin Bosacki (KO) zapytał Brezję jakiego typu dane wykradziono podczas kampanii wyborczej do parlamentu latem i jesienią 2019 r. "Wszelkie dane wykradziono - i dane o znaczeniu strategicznym i dane o znaczeniu faktycznym. Były to i plany, i zamierzenia, i plany konferencji, kongresu programowego, i dane dotyczące ustaleń sztabowych ze sztabami regionalnymi" - odpowiedział Brejza, zaznaczając, że spotkania głównego sztabu Koalicji Obywatelskiej ze sztabami w regionach odbywały się codziennie.

Według niego w telefonie miał wówczas także informacje na temat budowy list wyborczych - do Sejmu i obsady okręgów wyborczych do Senatu. "(Były wówczas) rozmowy z wieloma osobami, przekonywanie do startu, wychwytywanie w ten sposób wszelkich informacji o układzie personalnym w okręgach jednomandatowych senackich i listach do Sejmu. Przecież to były rozmowy z setkami ludzi na temat kandydowania, z setek powiatów w Polsce" - powiedział Brejza.

Dodał, że telefon służył mu też wówczas do rozmów z doradcami na temat kampanii wyborczej.