Bromber: przechodzimy do konsultacji społecznych projektu nowelizacji o wzroście najniższego wynagrodzenia

Projekt zmian ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych ma już wpis do prac legislacyjnych rządu, przechodzimy do konsultacji społecznych - poinformował w Sejmie wiceminister zdrowia Piotr Bromber.

Bromber przedstawił na środowym posiedzeniu Komisji Zdrowia w Sejmie ogólną informację na temat wynagrodzeń pracowników w ochronie zdrowia.

Przypomniał, że listopadzie 2021 r., w wyniku prac MZ i Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia, doszło do porozumień w zakresie nowelizacji ustawy z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

"Mamy projekt zmian do tej ustawy, ten projekt ma już wpis do prac rządu, przechodzimy do konsultacji społecznych. Co ważne, treść zmian do ustawy w pełni odzwierciedla ustalenia poczynione na początku listopada na forum Zespołu Trójstronnego" - poinformował.

Jak napisano w streszczeniu do projektu noweli, opublikowanym w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, modyfikującej minimalne wysokości środków publicznych przeznaczanych corocznie na ochronę zdrowia, "organizacje stanowiące stronę społeczną funkcjonującą w ochronie zdrowia zgłosiły postulat dokonania w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. zmian mających na celu wprowadzenie na poziomie ustawowym, gwarancji wzrostu wynagrodzeń zasadniczych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, powiązanego ze zwiększanym finansowaniem ochrony zdrowia".

W efekcie prowadzonego dialogu ze stroną społeczną Trójstronny Zespół do Spraw Ochrony Zdrowia przyjął 5 listopada 2021 r., stanowisko, w którym strony związków zawodowych, pracodawców oraz strona rządowa uzgodniły potrzebę pilnego rozpoczęcia prac legislacyjnych nad nowelizacją ustawy z 2017 r., skutkującą dalszym wzrostem gwarantowanych poziomów płac zasadniczych od lipca 2022 r.

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM to II kwartał 2022 r. - napisano.