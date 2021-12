Broń z czasów II wojny światowej wykopana w centrum Tarnowa

Na radziecki karabin przeciwpancerny, ukryty pod cienką warstwą ziemi, natrafił operator koparki podczas prac budowlanych na jednej z posesji w centrum Tarnowa - poinformował rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń.

Mężczyzna natychmiast wezwał na miejsce policjantów. Oficer dyżurny skierował tam mundurowych z Zespołu Minersko-Pirotechnicznego tarnowskiej komendy.

"Ci potwierdzili, że nietypowy przedmiot to radziecki karabin przeciwpancerny PTRD. Broń została zabezpieczona, a policjanci po przeprowadzeniu postępowania zdecydują, czy znalezisko przekazać do muzeum czy do utylizacji" - podał Gleń.

Dodał, że o takich "odkryciach" należy informować policjantów, bo posiadanie broni palnej bez zezwolenia jest przestępstwem.