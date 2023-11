Bronisław Komorowski: PSL może przejąć wyborców PiS

Stopień podlizywania się i próby zaskarbienia sobie łask ze strony PSL są "zjawiskiem ogólnopisowskim" – ocenił na łamach weekendowego wydania „Faktu” były prezydent Bronisław Komorowski.

"To wszystko może przynieść duże korzyści PSL. Może pozwolić zbudować jego popularność w kręgach wyborców PiS i umożliwić PSL-owi w przyszłości przejęcie części wyborców pisowskich podczas wyborów samorządowych" - powiedział były prezydent.

"I to by był bardzo sympatyczny efekt nadgorliwego podlizywania się polityków PiS w stosunku do PSL" - dodał.