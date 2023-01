Brudziński: nieodpowiedzialnym byłoby rozbić ZP i pokłócić się parę miesięcy przed wyborami

"Czymś piramidalnie głupim i nieodpowiedzialnym byłoby rozbić Zjednoczoną Prawicę i pokłócić się na parę miesięcy przed wyborami" – powiedział we wtorek w Radiu Szczecin wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, europoseł Joachim Brudziński.

Brudziński pytany był o spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z ministrem sprawiedliwości i szefem Solidarnej Polski Zbigniewem Ziobrą w związku z projektem nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, który zdaniem PiS umożliwi wypłatę środków na polski KPO. Projekt krytykuje mniejszy koalicjant - Solidarna Polska.

Brudziński odpowiedział, że jest "dobrej myśli". "Ufam, że zarówno pan minister Ziobro, jak i jego - czasami mocno rozgorączkowani, rozemocjonowani - młodsi współpracownicy zdają sobie sprawę, że alternatywą dla rozbicia Zjednoczonej Prawicy są rządy Platformy Obywatelskiej, tzw. totalnej opozycji" - powiedział w audycji Radia Szczecin wiceprezes PiS.

Jak dodał, "wyborcy prawicy są w stanie wybaczyć nam dużo potknięć, szczególnie kiedy potrafimy przyznać się do błędu, uderzyć w piersi, ale nie będą w stanie wybaczyć nam elementarnej, politycznej głupoty. Czymś piramidalnie głupim i nieodpowiedzialnym byłoby rozbić Zjednoczoną Prawicę i pokłócić się na parę miesięcy przed wyborami".

Podkreślił też, że "środowisko Solidarnej Polski raz już niezwykle boleśnie zweryfikowało swoje społeczne poparcie, kiedy kandydowali samodzielnie w wyborach wydawałoby się łatwych dla nich - bo w wyborach do Europarlamentu - a nie byli stanie przekroczyć minimalnego progu".

"Jedyną drogą dla prawicy, jeśli chce utrzymać władzę, to jest pokora, podeście pełne pokory do wyborców i powiedzenie: nawet jeżeli popełniamy błędy, to staramy się wyciągać wnioski z tych błędów" - powiedział w audycji Brudziński.

W jego przekonaniu "prawica wygrywa jak jest zjednoczona, a przegrywa jak jest pokłócona i rozdrobniona".

"Ja jestem spokojny o to, że to porozumienie będzie, że pójdziemy wspólnie do wyborów, że naszym przeciwnikiem będzie totalna opozycja, a nie będziemy szukać wrogów wewnątrz własnego obozu politycznego" - podkreślił Brudziński.