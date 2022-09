Brudziński o otwarciu Baltic Pipe: polscy patrioci się cieszą, a ruska agentura wyje

Po otwarciu Baltic Pipe polscy patrioci się cieszą, a ruska agentura wyje - ocenił w środę europoseł PiS Joachim Brudziński. Jego zdaniem, w Polsce wciąż działa obóz "pożytecznych idiotów", którzy są przydatni Rosji Putina.

We wtorek przy tłoczni gazu w Goleniowie (Zachodniopomorskie) odbyła się uroczysta konferencja prasowa - z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego, a także m.in. premier Danii Mette Frederiksen - połączona z symbolicznym uruchomieniem przesyłu w gazociągu. Baltic Pipe to nowa droga dostaw gazu ziemnego z Norwegii na rynki duński i polski oraz do użytkowników końcowych w krajach sąsiednich. Przesył gazu w kierunku Polski ma ruszyć 1 października.

"Po smucie jelcynowskiej, po degrengoladzie, która dotknęła postsowiecką Rosję, Putin konsekwentnie odbudowywał siłę, również w wymiarze mentalnym, odwołującym się do rosyjskiej duszy, a także mit silnej, nigdy niezwyciężonej Rosji" - ocenił Brudziński w rozmowie z TVP Info. Jak dodał, właśnie ten mit, "dzisiaj, każdego dnia jest weryfikowany na Ukrainie". Wyraził nadzieję, że mit ten zostanie "doszczętnie rozbity".

Brudziński zauważył, że po 1989 roku w Polsce "ludzie rozumni, odpowiedzialni, którzy nie mieli żadnych powiązań z sowiecką Rosją, zaczęli realizować politykę bezpieczeństwa, również w wymiarze polityki bezpieczeństwa energetycznego". Wspomniał w tym kontekście o premierze Janie Olszewskim, Antonim Macierewiczu, a także o Piotrze Naimskim.

"Czyli po 1989 roku, z jednej strony funkcjonował obóz realistów, polskich patriotów, polityków, którzy twardo walczyli o narodowe interesy, a drugiej strony funkcjonował i funkcjonuje niestety cały czas obóz (...) ludzi nazywanych po rosyjsku +polieznyj idiot+, po angielsku +useful idiot+, a po polsku +pożyteczni idiotów" - podkreślił europoseł.

Według niego tacy ludzie byli przydatni sowieckiej Rosji, a dzisiaj Rosji Putina. Nawiązując do otwarcia we wtorek w Goleniowie gazociągu Baltic Pipe, Brudzińśki podsumował, że "dzisiaj polscy patrioci się cieszą, a ruska agentura wyje".

Pytany, jak postrzega informacje o co najmniej trzech rozszczelnieniach gazociągów Nord Stream i Nord Stream 2 biegnących z Rosji do Niemiec, Brudziński uznał, że to może być kolejna próba zastraszania opinii międzynarodowej w Europie Środkowo Wschodniej i w Europie Zachodniej, w tym w Danii i Norwegii.

"Przecież nie tylko rozszczelnienie gazociągu Nord Stream na dnie Bałtyku, ale i też pojawienie się niezidentyfikowanych obiektów latających nad instalacjami wydobywczymi na Szelfie Norweskim, to jest cały czas ten postsowiecki niedźwiedź, a dzisiaj putinowska Rosja cały czas pokazuje pazury" - dodał.

Zdaniem Brudzińskiego, w takiej sytuacji są do wyboru dwie możliwości: albo uległość wobec Putina, albo walka, jak pokazują to zaatakowani przez Rosję bohaterscy Ukraińcy.

"Albo cywilizowany świat, Zachód weźmie tę przykładową kitę pod siebie i będzie przytakiwał Putinowi, albo te pazury zostaną obcięte. To, co dzisiaj pokazuje tak bohatersko naród ukraiński w końcu dotrze do (...) głów elit w Berlinie, w Paryżu, w Brukseli i w innych stolicach Europy Zachodniej" - powiedział europoseł.

Przypomniał też niedawne przemówienia premier Finlandii Sanny Marin w Parlamencie Europejskim oraz szefowej KE Ursuli von der Leyen na temat Polski. Jak zaznaczył, padły wtedy słowa o tym, że "takie kraje jak Polska i tacy politycy, jak Jarosław Kaczyński, świętej pamięci pan prezydent Lech Kaczyński, mieli rację".

"A nie (mieli racji) ich partnerzy polityczni typu pożal się Boże Tusk, czy Radosław Sikorski, który wzywał w Berlinie do swoistego rodzaju hołdu berlińskiego, mówiąc, że bardziej obawia się braku działań ze strony Niemiec, niż niemieckiej dominacji" - dodał Brudziński. "Putin rozegrał tych pożytecznych idiotów, jak dzieci w piaskownicy" - podkreślił.