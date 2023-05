Brudziński o Tusku: buduje się nienawistnym rechotem, który pada z ust jego zwolenników

Donald Tusk buduje się nienawistnym rechotem, który pada z ust jego zwolenników; poziom kabotyństwa i takiego kołtuństwa, które wybrzmiewa z ust tego, tę wściekłość widać na jego twarzy, w jego mimice, w jego zachowaniu - mówił europoseł PiS Joachim Brudziński w TVP Info.

W niedzielę prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas konwencji "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości" zapowiedział m.in., że od nowego roku świadczenie wychowawcze 500 plus będzie podniesione do 800 zł.

Szef PO w poniedziałek złożył propozycję liderowi PiS, by przyjąć w głosowaniu decyzję o waloryzacji 500+ przed wyborami tak, żeby stała się ona faktem w Dniu Dziecka, 1 czerwca. Ponadto stwierdził, by przegłosować tego samego dnia kwotę wolną od podatku w wysokości 60 tys. zł rocznie.

"Czekam na więcej. Tusk, jak sądzę, ostatniego słowa jeszcze nie powiedział (...) jestem przekonany, że jak uzna, że tak będzie mu poręcznie, to za chwilę okaże się gorącym zwolennikiem Marszu Niepodległości i razem z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim zadeklaruje, że w najbliższym Marszu Niepodległości pójdzie" - skomentował Brudziński.

"Poziom kabotyństwa i takiego kołtuństwa, które wybrzmiewa z ust tego coraz bardziej sfrustrowanego i takiego wściekłego, tę wściekłość widać na jego twarzy, w jego mimice, w jego zachowaniu" - dodał.

Zdaniem europosła PiS, Tusk "buduje się też takim nienawistnym rechotem, który pada z ust jego zwolenników". Dla mnie najbardziej takim zdumiewającym stwierdzeniem faktu jak nisko upadł Tusk, były jego wystąpienia na tle osób siedzących w pierwszym rzędzie z najbardziej wulgarnymi napisami na koszulce; i to były polski premier" - dodał europoseł PiS.

Brudziński odnosząc się do pomysłu lidera PO ws. waloryzacji świadczeń społecznych i podniesienia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł powiedział: "No nikt ci nie da tyle, ile Tusk jest w stanie przed wyborami obiecać". "A jak będzie po wyborach? Piniędzy ni ma i nie będzie" - dodał.

Wskazał też, że kwota wolna za rządów Donalda Tuska wzrosła o 2 zł. "Podniesienie wieku emerytalnego, podniesienie VAT, zagrabienie OFE, no można by to wymieniać i wymieniać" - mówił polityk PiS. Zwracał też uwagę na wysokie bezrobocie jakie panowało za czasów rządów PO.