Brytyjska oferta pobytu dla uchodźców z Ukrainy nie tylko dla posiadających tam rodzinę

Brytyjska oferta trzyletniego pobytu dla uchodźców z Ukrainy skierowana jest nie tylko dla osób posiadających tam rodzinę. W Polsce będą przekazywane materiały z informacjami, w jaki sposób każdy uciekinier przed rosyjską agresją może skorzystać z tej pomocy.

O przygotowanej przez Brytyjczyków konkretnej ofercie dla uchodźców wojennych z Ukrainy z reprezentantami brytyjskiej Izby Gmin i ambasador tego kraju rozmawiali w ubiegłym tygodniu pełnomocnik rządu ds. uchodźców, wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker oraz wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Bartosz Grodecki.

Szefernaker na konferencji prasowej w Krakowie mówił, że Polska otrzymała konkretne materiały, które będą przekazywane uchodźcom m.in. w punktach recepcyjnych. Oferta pobytu w Wielkiej Brytanii zawiera informacje o tym, jak legalnie wjechać i przebywać na Wyspach. Kraj ten nie określił limitów przyjęcia uchodźców.

Wiceminister Grodecki podał, że program ma dwie części - jedną skierowaną do osób, których członkowie rodzin legalnie mieszkają już w Wielkiej Brytanii i u których uchodźcy mogą się zatrzymać. Druga część przeznaczona jest dla tych osób, które rodziny na Wyspach nie mają, ale chcą skorzystać z oferty prywatnych osób lub organizacji społecznych i pomocowych, które chcą im zapewnić opiekę.

Do końca marca złożono 65 tys. wniosków - 32,8 tys. w ramach programu dla rodzin i 32,2 tys. w części dla osób, które nie mają tam bliskich. Wydano w tym czasie łącznie 29,2 tys. wiz - 24,4 tys. dla rodzin i 4,7 tys. dla osób bez najbliższych w tym kraju.

Wielka Brytania przygotowała program trzyletniego pobytu obywateli Ukrainy i ich rodzin, którzy zamierzają osiedlić się w tym kraju, jest dla nich dostępna dedykowana strona internetowa i specjalny adres mailowy, jest też usprawniony proces wizowy - wizy nie będą wydawane w ambasadach czy konsulatach brytyjskich, tylko po akceptacji wydawane po dotarciu na miejsce.

Ogólne zasady tej pomocy można znaleźć na stronach internetowych brytyjskiego Home Office (gov.uk) w informacjach o programie wsparcia wizowego dla obywateli Ukrainy. Trzyletni okres obowiązywania wizy dotyczy obu grup - uchodźców wojennych posiadających rodzinę legalnie przebywającą w Wielkiej Brytanii, jak i korzystających z pomocy innych osób przy pobycie.

Program dla rodzin "Ukraine Family Scheme" wystartował 4 marca, jest bezpłatny, nie obejmuje żadnych wymagań dotyczących języka ani wynagrodzenia, ale wszystkie aplikacje będą podlegały kontroli pod względem bezpieczeństwa.

Kraj wymaga, by uchodźca chciał dołączyć lub towarzyszył mieszkającemu w Wielkiej Brytanii członkowi rodziny i przebywał na Ukrainie przed 1 stycznia 2022 r. Wnioski muszą osobno dotyczyć każdego członka rodziny, również każdego dziecka.

Trzeba wypełnić on-line formularz zgłoszeniowy, ale jeśli uchodźcy mają międzynarodowy ukraiński paszport z danymi biometrycznymi nie trzeba stawić się na osobiste spotkanie w konsulacie. Rząd brytyjski apeluje, by osoby, które do tej pory nie przybyły do ich kraju, poczekały przed podróżą na decyzję w sprawie akceptacji wniosku.

Po przybyciu do Wielkiej Brytanii uchodźca otrzyma w paszporcie sześciomiesięczną pieczątkę wjazdową, potwierdzającą prawo do pracy, nauki i ubiegania się o świadczenia. Na miejscu będzie mógł złożyć wniosek o przedłużenie pobytu do 36 miesięcy.

Szczegółowe wymogi składania wniosku on-line (www.gov.uk/UFS) można znaleźć na tej stronie internetowej - będą potrzebne zdjęcie paszportu i oficjalny dokument potwierdzający związek z mieszkającym w Wielkiej Brytanii członkiem rodziny - na przykład akt ślubu lub urodzenia. Jeśli ktoś nie może dostarczyć tego dokumentu, musi we wniosku wyjaśnić, dlaczego nie może tego zrobić.

Osoby, które nie posiadają ważnego ukraińskiego paszportu międzynarodowego, będą musiały odwiedzić dowolny brytyjski punkt wizowy w Europie. Brytyjczycy przygotowali też możliwość przedłużenia wiz dla osób, które obecnie przebywają już w ich kraju. Zacznie ona obowiązywać od 3 maja.

Ofertą dla osób, które uciekają z Ukrainy przed rosyjską agresją, ale w Wielkiej Brytanii nie mają nikogo z rodziny jest program "Domy dla Ukrainy" (Ukraine Sponsorship Scheme - Homes for Ukraine). Te osoby również mogą mieszkać i pracować w Wielkiej Brytanii do trzech lat z zapewnionym dostępem do opieki zdrowotnej, świadczeń, wsparcia zatrudnienia, edukacji i innych form pomocy.

Do rozpoczętego 18 marca programu zgłaszają się osoby, czy organizacje, które mogą zaoferować uchodźcom zakwaterowanie - wolny pokój, mieszkanie, czy dom. Przyjmujące ukraińskich uchodźców osoby mogą być dowolnej narodowości i z dowolnym statusem imigracyjnym na Wyspach. Jedynym warunkiem jest możliwość przyjęcia na co najmniej sześciomiesięczny pobyt - w bezpiecznym, ogrzewanym i wolnym od zagrożeń dla zdrowia pokoju, mieszkaniu, domu - miejscu, które zapewnia gościom odpowiedni dostęp do łazienki i kuchni. Dla osób, które zdecydują się na taka formę pomocy dla Ukraińców do 12 miesięcy rząd przeznaczy 350 funtów miesięcznie.

Jeśli osoba czy organizacja przyjmująca i przyjmowany Ukrainiec znają się, powinni złożyć w internecie wspólny wniosek wypełniając formularz z danymi obu stron. Osobne wnioski składają uchodźcy nieznający nikogo, kto by im pomógł oraz chętni do goszczenia u siebie potrzebujących pomocy, ale nieznający konkretnych uchodźców.

Urzędnicy zapewnią dopasowanie tak zarejestrowanych zgłoszeń, a zasady pobytu będą takie same, jak pozostałych osób. Program również jest bezpłatny dla aplikujących z obu stron - oferujących pomoc i potrzebujących pomocy. Przyjmujący uchodźców będą mogli liczyć na finansowe podziękowanie od państwa.

We wskazówkach dla oferujących mieszkanie rząd sugeruje, by zastanowić się, ile osób może się pomieścić, aby miały wystarczająco dużo miejsca. Dwie osoby nie powinny przebywać w jednym pokoju, chyba że są to dorośli konkubenci, rodzic i dziecko, dwoje rodzeństwa tej samej płci w wieku powyżej 10 lat lub dwoje rodzeństwa bez względu na płeć, jeśli ma mniej niż 10 lat.

Również osobom, które wcześniej się nie znały, nie należy przydzielać tego samego pokoju - zaznaczono we wskazówkach.

Rosyjska agresja na Ukrainę trwa od 24 lutego. Od tamtej pory tylko przez polskie przejścia graniczne wyjechało z tego kraju ponad 2,5 mln osób.