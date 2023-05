Brytyjski premier: musimy wspierać Ukrainę i walczyć z nielegalną imigracją

Państwa członkowskie muszą wysłać jasny komunikat, że będą wspierać Ukrainę tak długo, jak to konieczne, ale muszą też przygotować się do konfrontacji z innymi zagrożeniami, jak nielegalna imigracja - przekonywał we wtorek brytyjski premier Rishi Sunak.

Sunak: stoimy w obliczu największego zagrożenia dla demokracji i rządów prawa

"Dziś stoimy w obliczu największego zagrożenia dla demokracji i rządów prawa na naszym kontynencie od czasu podpisania traktatu londyńskiego (na mocy którego powstała w 1949 roku Rada Europy - red.). Z Rosją prowadzącą wojnę agresywną na europejskiej ziemi i Chinami rosnącymi w asertywności, świat staje się coraz bardziej rywalizujący i niestabilny. Wyzwanie dla naszych wartości rośnie, a moment na odparcie go jest teraz. Demokracje, takie jak nasze, muszą budować odporność, abyśmy mogli współpracować i konkurować z tymi, którzy napędzają niestabilność" - mówił Sunak w przemówieniu wygłoszonym podczas szczytu Rady Europy w Reykjaviku.

Podkreślił, że Wielka Brytania wystąpiła z Unii Europejskiej, ale nie opuściła Europy i razem z innymi krajami Rady Europy chce bronić wspólnych wartości. Przekonywał, że kraje członkowskie muszą się wykazywać takim samym zdecydowaniem jak w zeszłym roku, gdy Rosja, w ciągu kilku dni od dokonanej agresji na Ukrainę, została wydalona z Rady Europy. Wezwał do tego, by wysłać jasny komunikat, iż państwa członkowskie będą wspierać Ukrainę tak długo jak to konieczne i że pociągną Rosję do odpowiedzialności za zbrodnie wojenne.

Sunak o nielegalnej imigracji: nie możemy po prostu siedzieć z założonymi rękami

Ale brytyjski premier wezwał też, by wyciągnąć wnioski z wojny i przygotować się do konfrontacji z zagrożeniami, zanim staną się one zbyt duże, by sobie z nimi poradzić. Wymienił działania w zakresie cyberbezpieczeństwa, sztuczną inteligencję i walkę z nielegalną imigracją.

"Moralne uzasadnienie dla działania jest jasne. Nie możemy po prostu siedzieć z założonymi rękami i patrzeć, jak gangi przestępcze czerpią zyski z nieszczęścia ludzi. Nielegalna migracja wykorzystuje najsłabszych. Grozi wypychaniem tych, którzy faktycznie ubiegają się o azyl. Nadwyręża zaufanie naszych obywateli nie tylko do naszych granic krajowych, ale także do systemu międzynarodowego. Dlatego tak wielu z nas podejmuje już działania na szczeblu krajowym i dlatego musimy zrobić więcej, aby współpracować ponad granicami i jurysdykcjami, aby położyć kres nielegalnej migracji i zatrzymać łodzie" - przekonywał Sunak.

Wcześniej w stolicy Islandii brytyjski premier spotkał się m.in. z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Jak przekazano w komunikacie wydanym przez Downing Street, Wielka Brytania i UE uzgodniły wzmocnienie współpracy w kwestii migracji poprzez stworzenie porozumień między agencjami odpowiedzialnymi za ochronę granic.