Brzezinski: masakra w lesie katyńskim odebrała Polsce jej najlepszych patriotów, oficerów i myślicieli

Pamiętam jak ojciec opisywał mi, że w masakrze w lesie katyńskim odebrano Polsce jej najlepszych patriotów, oficerów, myślicieli - podkreślił w środę w Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski.

"Pamiętam, jak ojciec opisywał mi to, co wiedział o masakrze w lesie katyńskim - że odebrano tam Polsce jej najlepszych patriotów, oficerów, myślicieli. Dziś rozumiem, jak ważne jest nie tylko poznawanie prawdy, ale również jej przekazywanie, by nigdy nie została zapomniana" - napisała na Twitterze Brzezinski.

13 kwietnia 1943 r. w Berlinie ujawniono informację o znalezieniu w Katyniu masowych grobów polskich oficerów zamordowanych przez sowieckie NKWD na mocy decyzji Biura Politycznego KPZS. Od 2008 r. 13 kwietnia jest Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.