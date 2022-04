Brzezinski po masakrach w Ukrainie: mam nadzieję, że zbrodniarze wojenni zostaną osądzeni

Mam nadzieję, że zbrodniarze wojenni zostaną osądzeni; myślę, że dowody ją jasne - mówił w środę ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski, pytany o zbrodnie popełnione w Ukrainie. Zaznaczył, że wyznaczono odpowiednie osoby i zaangażowano właściwe środki, by móc ścigać sprawców tych zbrodni.

Brzeziński był pytany w wywiadzie dla TVP Info o zbrodnie i okrucieństwa, których dopuścili się rosyjscy żołnierze w Ukrainie w kontekście oficjalnego stanowiska Rosji, która się ich wypiera. Dopytywano go czy można tolerować taki kraj w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.

Po tym, jak rosyjskie wojska zaczęły wycofywać się z północnej części obwodu kijowskiego na Białoruś, a do zajętych przez nich wcześniej miejscowości weszły siły ukraińskie, pojawiają się kolejne zdjęcia i nagrania, na których widać dziesiątki zabitych na ulicach, masowe groby, zastrzelonych ludzi ze związanymi rękami. W wyzwolonej przez ukraińskie wojska Buczy, na północny zachód od Kijowa, pochowano już ciała około 330-350 cywilów; dokładna liczba zamordowanych przez wojska rosyjskie osób wciąż jest ustalana.

Ambasador wskazał, że prezydent USA Joe Biden jasno powiedział, że doszło do popełnienia zbrodni wojennych, a w Departamencie Stanu wyznaczono konkretne osoby, by zainicjowały właściwe procesy, aby rozpocząć zbieranie konkretnych informacji. Jak zauważył, zbrodnia wojenna to sformułowanie prawne i potrzeba czasu, aby zebrać dowody oraz rozpocząć postępowanie sądowe.

"Jednakże nie mam żadnych wątpliwości, tak jak nie ma wątpliwości, że jutro wzejdzie słońce, że te sprawy sądowe będą wymierzone w zbrodniarzy" - powiedział. Przypomniał w tym kontekście kwestię osądzania zbrodni dokonanych na Bałkanach. Mówił, że podobny tryb będzie wdrożony w przypadku zbrodni dokonanych w Ukrainie.

Brzezinski wyraził nadzieję, że zbrodniarze wojenni zostaną osądzeni. "Myślę, że dowody ją jasne" - powiedział. Jak dodał, obecnie są narzędzia, by dowody nagrać choćby telefonem. Podkreślił, że "wyznaczono odpowiednie osoby i zaangażowano właściwe środki" by móc ścigać sprawców tych zbrodni.

Brzeziński pytany był także, jaka jest perspektywa USA odnośnie członkostwa Ukrainy w NATO. Ambasador stwierdził, że "to decyzja narodu ukraińskiego". Zaznaczył, że patrzy na to w kontekście Polski jako kraju, z którego wszyscy Amerykanie są dumni, z racji tego, jak przyjął falę uchodźców. Mówił, że Polacy czują się bezpieczni, bo są w sojuszu i z uwagi na to poczucie bezpieczeństwa są w stanie wesprzeć uchodźców. "My możemy tylko temu tylko przyklasnąć" - zapewnił.

Mówiąc o rosyjskiej agresji na Ukrainę Brzezinski podkreślił, że należy patrzeć na to przez perspektywę "sukcesu narodu ukraińskiego", aby w końcu udało mu się wypędzić najeźdźców, którzy najechali ich kraj w brutalny sposób. Przypominał, że już wcześniej szereg osób wskazywało na to, że Ukraina nie może być słaba, by nie stała się łakomym kąskiem dla Rosji. Wskazywał, że tę perspektywę należy uwzględnić w przyszłości, gdy Ukraina stanie się w pełni wolnym i bezpiecznym krajem.

Ambasador USA został zapytany, gdzie jest granica, po przekroczeniu której można mówić o bardziej znaczącym udziale NATO w tym konflikcie. Brzezinski stwierdził, że Ukraina została najechana i jest okupowana, w związku z czym kraje NATO dostarczają wsparcie ofensywne i defensywne, a Ukraińcy pokazują, że wiedzą jak walczyć. "To silna armia obywateli Ukrainy" - podkreślił.

Przypomniał, że w ciągu ostatniego miesiąca najważniejsi politycy amerykańcy od prezydenta Joe Bidena poczynając byli w Polsce zapewniając, że każdy cal NATO - co oznacza także terytorium Polski - będzie broniony przez Amerykę i NATO. Wskazał na podpisaną umowę na dostawę 250 amerykańskich czołgów M1A2 Abrams dla polskiego wojska. Dodał, że te czołgi to najlepszy sprzęt amerykański, a umowa jest wyrazem zacieśniającej się współpracy sił zbrojnych obu krajów. Mówił, że Polska i USA będą bronić Polaków wspólnie.

Pytany o kwestię bezpieczeństwa Przesmyku suwalskiego Brzezinski podkreślił, że to obszar, który leży w sferze zainteresowania wielu krajów i Stany Zjednoczone są tego świadome. "Jesteśmy gotowi bronić każdego cala Polski i w tym zawiera się również ten fragment Polski" - powtórzył.

Zaznaczył, że bezpieczeństwo nie ogranicza się do obecności sprzętu wojskowego i ważne jest także bezpieczeństwo energetyczne. Zwrócił uwagę na wspólne wysiłki Polski i USA dotyczące dywersyfikacji źródeł energii. Brzezinski podkreślił w TVP Info, że "przyjaciele z Polski byli siłą napędową, dzięki którym osiągnęli jedność wokół tematu sankcji". Jak dodał, USA rozważają "dalsze i bardziej dotkliwe sankcje" wobec Rosji. Podkreślił, że ofiarami ich będą także młodzi Rosjanie, którzy chcą podróżować i uczyć się w zagranicznych szkołach, ale nie będą mogli tego robić dopóki trwają okrucieństwa w Ukrainie.

Ambasador mówił także o bezpieczeństwie gospodarczym Polski, podkreślał, że także w tym celu USA starają się tworzyć mosty gospodarcze pomiędzy oboma krajami.