Brzezinski: pozyskując 250 czołgów M1A2 Abrams, Polska będzie dysponowała potężną siłą

Pozyskując 250 czołgów M1A2 Abrams, Polska będzie dysponowała potężną siłą. Jest to jednak coś więcej niż tylko umowa. Jest to początek głębszego partnerstwa pomiędzy polskimi wojskami i amerykańskimi siłami lądowymi - powiedział we wtorek ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski.

Podczas uroczystości podpisania umowy na dostawę 250 amerykańskich czołgów M1A2 Abrams dla polskiego wojska Brzezinski wspomniał niedawną wizytę prezydenta USA Joego Bidena w Polsce.

"Nasze dwustronne relacje nigdy nie były silniejsze. Dzisiejszy dzień jest kolejnym przykładem naszego zjednoczonego frontu. To samo przesłanie o jedności przekazały dziesiątki gości wysokiego szczebla w minionym miesiącu - od wiceprezydent USA Kamali Harris, po sekretarza USA Antony'ego Blinkena i sekretarza obrony Lloyda Austina" - powiedział.

Według niego, "Polska udowadnia, że jest zaangażowana we wzmacnianie całego sojuszu, pozyskując jako pierwszy europejski kraj czołgi Abrams". "Umowa ta jest znaczącym krokiem naprzód dla polskiego wojska. Pozyskując 250 czołgów M1A2 Abrams, Polska będzie dysponowała potężną siłą. Jest to jednak coś więcej niż tylko umowa. Jest to początek głębszego partnerstwa pomiędzy polskimi wojskami lądowymi i amerykańskimi siłami lądowymi" - zaznaczył ambasador USA w Polsce.

Brzezinski zapewnił, że wojska polskie i amerykańskie będą "działały ramię w ramię". "Aby zapewnić, że polskie zdolności wojskowe stanowią istotny czynnik odstraszający, konieczne będzie ciągłe szkolenie na tych wysoce zaawansowanych pojazdach. Tego rodzaju szkolenie wymaga, by polscy żołnierze podróżowali do Ameryki, a amerykańscy instruktorzy - do Polski. Pogłębi to nasze relacje. A polscy żołnierze zaczną zapoznawać się z czołgami M1A2 Abrams przy wsparciu wojsk lądowych w Europie już w tym roku" - poinformował.