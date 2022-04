Brzezinski: USA przygotowują się do zapewniania ponad 1 mld dolarów kolejnego finansowania dla osób dotkniętych rosyjską wojną

USA są już największym darczyńcą pomocy humanitarnej dla Ukrainy. Przygotowujemy się do zapewniania ponad 1 mld dolarów kolejnego finansowania dla osób dotkniętych rosyjską wojną i jej globalnymi konsekwencjami - podkreślił ambasador Mark Brzeziński. Podziękował też Polakom za wsparcie dla Ukrainy.

Ambasador USA w Polsce wziął udział w prowadzonej w mediach społecznościowych kampanii "Stand Up For Ukraine" zainicjowanej przez Komisję Europejską i rząd Kanady we współpracy z międzynarodową organizacją Global Citizen. Wygłosił przemówienie na temat amerykańskiej pomocy udzielanej Ukraińcom.

"Amerykanie opowiadają się za Ukrainą. Stany Zjednoczone są już największym darczyńcą pomocy humanitarnej dla Ukrainy. Przygotowujemy się do zapewniania ponad 1 mld dolarów kolejnego finansowania dla osób dotkniętych rosyjską wojną i jej globalnymi konsekwencjami" - powiedział Brzeziński w nagraniu zamieszczonym w piątek na Tiwtterze przez amerykańską ambasadę.

Ambasador podkreślił, że amerykańska pomoc odpowiada kluczowym potrzebom: "od żywności i dostępu do wody pitnej po finansowanie pomocy medycznej i innych dostaw".

Zaznaczył, że w Polsce przebywają wolontariusze amerykańscy i przedstawiciele rządu USA, którzy współpracują m.in. z organizacjami międzynarodowymi i pozarządowymi. "We wszystkich naszych wysiłkach ściśle współpracujemy z naszymi międzynarodowymi partnerami. Nasza odpowiedź opiera się na ocenie potrzeb we współpracy z Ukrainą, krajami hojnie przyjmującymi uchodźców wojennych, a także z ONZ" - dodał.

"Tu, w Polsce, jestem pod ogromnym wrażeniem wsparcia dla Ukrainy i po prostu nie mógłbym być bardziej dumny pełniąc funkcję ambasadora USA w Polsce. Dziękuję za waszą nadzwyczajną pracę i zaangażowanie" - powiedział Brzeziński.