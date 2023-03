Buda: 2,55 mln uczestników PPK to bardzo dobry wynik

Ponad 2,55 mln uczestników, którzy dotychczas przystąpili do Pracowniczych Planów Kapitałowych to bardzo dobry wynik – ocenił minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Wyraził przekonanie, że popularność programu, który rodził się w trudnym czasie po okresie rozruchu z roku na rok będzie rosła.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

W czwartek Sejm wysłuchał informacji rządu na temat skutków obowiązywania ustawy o PPK wraz z propozycjami zmian. Przedstawiający informację minister Buda przypomniał, że celem powołania PPK jest zwiększenie bezpieczeństwa finansowego Polaków w okresie emerytalnym, a stworzenie nowego powszechnego programu długoterminowego oszczędzania to realizacja postulatu dywersyfikacji źródeł finansowania dochodów na starość.

Jak mówił minister, program PPK budził się w ogromnych trudach. "Przy bardzo złej prasie tego typu programów, związanej z działalnością naszych poprzedników" - sprecyzował. "Zabór środków z OFE doprowadził do niskiej wiarygodności działalności państwa w tym zakresie" - dodał Buda i wskazał, że dlatego program PPK jest całkowicie prywatny, żeby "nie było pokusy jakiegoś sięgnięcia po te środki".

"Można powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że stan uczestników - na 31 sierpnia 2022 prawie 2,5 mln, dzisiaj już ponad 2,55 mln, to jest bardzo dobry wynik. Zaufanie do tego instrumentu, który był nowym instrumentem, budził pewne pytania, okazał się naprawdę bardzo satysfakcjonujący z punktu widzenia oczekiwań osób, które mogą w nim uczestniczyć" - mówił Buda.

Minister przekonywał, że PPK to bardzo atrakcyjny program i nie ma dzisiaj produktu na rynku, który gwarantowałby tak wysoką stopę zwrotu - dzięki temu, że dokładają się do niego również pracodawca i państwo. Buda wyraził też przekonanie, że dotychczasowy, czteroletni okres to rozruch programu i zainteresowanie PPK będzie z roku na rok coraz większe. Posłanka Ewa Szymańska (PiS), która przedstawiła sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych na temat przeglądu PPK, powiedziała, że Komisja zarekomendowała Sejmowi przyjęcie dokumentu.

Marek Sowa (KO) mówił, że mimo waloryzacji emerytur wypłacanych przez ZUS z powodu inflacji w ostatnich latach "bardzo radykalnie spadł poziom dochodów seniorów, emerytów", a prognozy dotyczące przyszłych emerytur są dramatyczne. "Krótkie życie i głodowe emerytury to jest rzeczywisty program PiS-u dla seniorów, program realizowany z ogromną determinacją" - mówił Sowa.

Podkreślił, że ważne jest oszczędzanie w trakcie aktywności zawodowej. Wyraził zarazem przekonanie, że warto rozwijać PPK i zwiększyć jego popularność, choć - jak ocenił - pierwsze lata programu nie są sukcesem.

Poseł Katarzyna Kretkowska (Lewica) oceniła, że brakuje informacji na temat rentowności PPK i pułapek związanych z tą formą oszczędzania. W jej opinii, istnieje zagrożenie, że - m.in. z powodu inflacji czy kryzysów - uczestnicy programu zamiast pomnażać pieniądze, realnie stracą na nim w wieloletniej perspektywie. Mówi się, ile można zarobić, ale nie ile można stracić - wskazała posłanka.

Adam Gawęda (PiS) przekonywał, że przemiany demograficzne stanowią olbrzymie wyzwanie dla systemów emerytalnych. "Konstrukcja PPK nie pozwala na straty. Odkładanie pieniędzy w ramach PPK się po prostu opłaca" - zapewnił.

Również Czesław Siekierski (Koalicja Polska) zwracał uwagę na problemy demograficzne, które wpływają na cały system emerytalny. Wyraził przekonanie, że PPK dają pewną możliwość zwiększenia przyszłej emerytury, zwrócił uwagę, że osoby o niskich zarobkach będą miały mniejszą możliwość zgromadzenia pieniędzy.

Mirosław Suchoń (Polska 2050) ocenił, że inicjatywa PPK co do zasady jest cenna, pozwalając na dodatkowe oszczędzanie i uzupełniając emeryturę z ZUS. Ocenił zarazem, że dotychczasowa realizacja programu nie jest sukcesem i nie cieszy się satysfakcjonującą popularnością, co wynika z braku zaufania do państwa i rządu. PPK zdecydowanie skrytykowali m.in. Grzegorz Braun (Konfederacja) i Dobromir Sośnierz (Wolnościowcy). Pierwszy z nich mówił o PPK jako o pułapce i oszukańczym systemie, a drugi - o bardzo złym pomyśle i iluzji oszczędzania pod kontrolą państwa.

Podczas sejmowej debaty kilkakrotnie wracał wątek OFE. Krystyna Skowrońska (KO) stanowczo protestowała przeciwko twierdzeniom części posłów, którzy mówili, że w czasach Platformy Obywatelskiej pieniądze z OFE zostały zabrane Polakom. "To był ordynarny zabór tych środków" - mówił minister Buda i podczas swojego wystąpienia odtworzył na telefonie fragment dawnego wystąpienia Donalda Tuska, w którym szef Platformy mówił, że "pieniądze, które są w OFE nie są własnością Polaków".

"Pan minister (Buda - PAP) skłamał z tej trybuny. Gdyby rzeczywiście zabrano pieniądze, a państwo mówicie o ich zaborze, to państwo przez ostatnie osiem lat nie zrobili nic, aby te pieniądze zwrócić" - replikowała posłanka Skowrońska. Przypomniała też o wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który przed laty orzekł, że środki gromadzone w OFE są środkami publicznymi, a także o złożonym w parlamencie projekcie autorstwa obecnie rządzących, dotyczącym przekazania środków z OFE do ZUS. "Wtedy będzie największa grabież" - mówiła.