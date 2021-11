Budapeszt: Czaputova: wystosujemy apel do obywateli o przyjmowanie szczepionki

Prezydenci V4 zgodzili się, by wystosować apel do obywateli o przyjmowanie szczepionki. "Uważamy, że szczepionka jest jedyną, najlepszą strategią, by zahamować dalszy rozwój tej choroby" - mówiła w Budapeszcie prezydent Słowacji Zuzana Czaputova.

W poniedziałek w Budapeszcie odbyło się spotkanie przywódców państw Grupy Wyszehradzkiej. Podczas wspólnej konferencji prasowej prezydentów, Czaputova relacjonowała, że w trakcie szczytu poruszano temat m.in. pandemii Covid-19. Wskazała, że prezydenci V4 zgodzili się, by wystosować apel do obywateli o przyjmowanie szczepionki. "Uważamy, że szczepionka jest jedyną, najlepszą strategią, by zahamować dalszy rozwój tej choroby" - mówiła.

Czaputova dodała, że rozmawiano też na temat różnych zagrożeń bezpieczeństwa. W tym kontekście wskazała, że prezydent Andrzej Duda szczegółowo poinformował o sytuacji na polsko-białoruskiej granicy.

"Bardzo ważne, abyśmy podkreślili naszą solidarność, żebyśmy udzielili pomocy Polsce, jeżeli będzie tego potrzebować. My wspólnie bronimy granicy NATO, granicy Unii, i zgodziliśmy się co do tego, że musimy być solidarni, musimy współdziałać" - deklarowała. Dodała, że podczas spotkania rozmawiano też o tym, że "rosyjskie wojska są dość blisko nas".

Relacjonowała, że podjęto też temat kryzysu klimatycznego. Zaznaczyła, że kryzys ten w tym momencie może nie jest aż tak odczuwalny, ale "jeżeli obecne pokolenie przywódców politycznych nie uczyni skutecznych kroków na rzecz ochrony naszej planety, to tę planetę przekażemy naszym dzieciom, wnukom w takim stanie, że coraz gorzej będzie na niej żyć".

Podczas spotkania - dodała - pojawiła się też kwestia wyzwań ekonomicznych, czy dezinformacji. "Żaden kraj nie jest w stanie samodzielnie rozwiązań tych problemów, dlatego bardzo ważne jest, aby czwórka wyszehradzka współdziałała" - oceniła. Podkreślała też, że V4 musi współdziałać na forum UE.

"Musimy zderzyć się z nowymi kryzysami. Świat się zmienia, coraz więcej jest tych zmian i są one coraz bardziej złożone, dlatego to bardzo ważne byśmy trzymali się razem, żebyśmy razem pracowali w duchu założycieli Grupy Wyszehradzkiej. Musimy budować jedność, bo dzięki temu jesteśmy mocni jak skała" - podsumowała.