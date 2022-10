Budka: gdyby Sejm przyjął nasz projekt, można by obniżyć ceny energii tu i teraz

Premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jacek Sasin udają, że potrzebne są jakieś ustawy, których jeszcze nie przygotowali, ale gdyby Sejm przyjął złożony przez KO projekt ustawy, można by tu i teraz sprowadzić ceny energii do 600 zł za MWh dla firm i samorządów - powiedział Borys Budka (KO). Skończcie wasze wojny, dzisiaj upadają firmy - apelował.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

W piątek tuż przed głosowaniami w Sejmie Budka wnosił o przerwę i wprowadzenie pod obrady - jak mówił - złożonego w piątek projektu ustawy, która pozwala ustalić maksymalne ceny energii elektrycznej na poziomie 600 zł za megawatogodzinę dla firm oraz 45 groszy za kilowatogodzinę dla konsumentów.

"Skończcie wasze wojny - Morawiecki, Sasin, cała ta banda będzie się dziś przepychać o to, kto będzie mieć rację. Polacy mają gotową ustawę, wystarczy ja poprzeć, a co robicie? Urządziliście prywatny folwark z Polski. Dzisiaj upadają firmy, a wy się zajmujecie walkami między sobą. Ustawa jest w lasce marszałkowskiej, jest gotowa, tylko wy boicie się ją przyjąć" - mówił polityk KO.

Budka podkreślił, że wystarczyłoby, gdyby Sejm uchwalił ustawę przygotowaną przez Koalicję Obywatelską. "Ta ustawa została przez nas złożona, a tymczasem pani marszałek odracza posiedzenie o dwa tygodnie. Dlaczego? Bo Sasin z Morawieckim tak bardzo tłuką się ze sobą o to, czyje będzie na wierzchu i na kogo zwalić wysokie ceny energii, że jeden i drugi wymyślają różne rozwiązania, które z rzeczywistością nie mają nic wspólnego" - powiedział.

Jak zaznaczył, z podawanych przez media informacji wynika, iż "największym kosztem w cenie energii jest marża narzucona przez spółki Skarbu Państwa", które jak podkreślił, są od państwa zależne. "Tam Sasin i Morawiecki mają swoich ludzi. Wystarczyło by, by ci ludzie dostali polecenie, by sprzedawać prąd po kosztach, a nie bogacić się na portfelach Polaków, nie bogacić się kosztem upadku firm" - mówił Budka.

Podkreślił, że w tym roku rekordowe zyski notują polskie firmy energetyczne, w tym PGNiG i Orlen. Dodał, że te zyski nie wynikają z dobrego zarządzania, tylko "są to pieniądze wyciągane z kieszeni Polaków". "Ludzie oddelegowani do tych spółek przez PiS są odpowiedzialni za rekordowe marże" - mówił Budka.

"Oni spychają (z siebie) odpowiedzialność, udają, że potrzebne są jakieś ustawy, których jeszcze nie przygotowali, a tymczasem można tu i teraz sprowadzić ceny energii do 600 zł za megawatogdzinę dla samorządów i firm" - podkreślił Budka. "Ile jeszcze firm upadnie przez was - przez waszą butę, arogancję?" - pytał.

Posłowi KO przerwała marszałek Sejmu Elżbieta Witek. "Panie pośle: słownictwo, poziom debaty i słownictwa jest naprawdę żenujący, z przykrością to stwierdzam" - powiedziała.

Na wniosek Budki odpowiedział Marek Suski (PiS). "Mam dobrą wiadomość, dzisiaj cena energii na rynku energii spadła praktycznie o 2/3" - mówił. "Weźcie się za robotę, nie szkodźcie Polsce" - mówił, zwracając się w stronę opozycji. Później w rozmowie z dziennikarzami odniósł się też do wpisu premiera w mediach społecznościowych, że "cena węgla z krajowego wydobycia nie może być uzależniona od ceny zakupu węgla w holenderskim porcie". Dodał, że trwają prace mające zapewnić uczciwe wynagrodzenie dla górników, a z drugiej, by węgiel dla energetyki nie był drogi.